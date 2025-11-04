Modelo de OnlyFans fue hallada muerta en una bañera y la policía inicia una investigación por asesinato

La policía de Malasia recorre todas las líneas investigativas tras la muerte de la influencer taiwanesa Iris Hsieh en un hotel de Kuala Lumpur (Instagram/@irisirisss900)

La policía de Malasia inició una investigación por asesinato tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la influencer taiwanesa y modelo de OnlyFans Hsieh Yu-hsin, conocida como Iris Hsieh, en la bañera de un hotel de Kuala Lumpur.

El caso, que originalmente había sido catalogado como una muerte súbita, fue reclasificado y enmarca ahora una posible implicancia criminal, según informó The Star.

Iris Hsieh, de 31 años y con más de 546.000 seguidores en Instagram, fue encontrada muerta en el baño de su habitación cerca de las 13:40 del 22 de octubre, en un hotel de Jalan Conlay, indicó New Straits Times.

El jefe de la policía de Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, comunicó que el expediente se rige en adelante bajo la Sección 302 del Código Penal, que contempla penas elevadas para homicidio.

Durante los primeros compases de la investigación, los reportes periodísticos locales señalaron la presencia del rapero malasio Namewee (nombre real Wee Meng Chee), de 42 años, como la última persona que estuvo junto a Hsieh antes de su muerte.

“Para nosotros, la persona que estuvo por última vez con la víctima está involucrada en el caso”, declaró el jefe policial Fadil Marsus, según New Straits Times, en declaraciones recogidas el martes 4 de noviembre.

El funcionario agregó que la persona mencionada sería citada para colaborar con la pesquisa, “dependiendo de los hallazgos decidiremos si debe ser tratado como sospechoso”.

Según la reconstrucción aportada por Channel News Asia, Iris Hsieh había llegado a Malasia el 20 de octubre y tenía previsto permanecer en el país hasta el 24, presuntamente para un proyecto audiovisual junto a Namewee.

Fue el propio Wee quien reportó a los servicios médicos tras hallar a Hsieh inconsciente.

El artista aseguró a Channel News Asia que intentó reanimarla mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar antes de llamar a emergencias a las 12:30.

En publicaciones en Instagram realizadas el 2 de noviembre, Namewee negó haber consumido ningún tipo de droga durante su estadía en el hotel, y se expresó sobre el deceso de la estrella de OnlyFans.

“Me siento profundamente apenado por la muerte de Hsieh”, escribió, a la vez que argumentó que “la ambulancia tardó casi una hora en llegar”, y que confía en que “la verdad saldrá a la luz cuando se difunda el reporte policial, lo que podría demorar entre dos y tres meses”.

Al día siguiente del hallazgo, el rapero fue arrestado en relación con posesión y consumo de sustancias ilícitas, tras el descubrimiento de nueve pastillas azules en la habitación, supuestamente éxtasis, señaló BBC.

Pruebas toxicológicas detectaron en el músico rastros de anfetaminas, metanfetaminas, ketamina y THC.

El artista fue imputado por estos cargos y liberado bajo fianza, en espera del juicio, tras declararse inocente el 24 de octubre, según confirmaron The Star y BBC.

El jefe policial Fadil Marsus informó a The Star que fue recabado el testimonio de empleados del hotel, personal de seguridad, operadores de transporte y miembros del aeropuerto.

“Se trata de una pesquisa completa que examina cada movimiento tanto de la víctima como de la persona que estuvo con ella”, explicó el funcionario.

Agregó que también se encuentra en revisión el material de videovigilancia para precisar las circunstancias previas a la muerte de Hsieh.

Las autoridades aguardan aún los resultados de los exámenes post mortem y toxicológicos, por lo cual la causa exacta del fallecimiento permanece abierta. Fadil Marsus exhortó a quienes posean información relevante a comunicarse con la policía.

Mientras tanto, las investigaciones recorren múltiples líneas: “La investigación continúa desde todos los ángulos, incluidas las personas que estuvieron con la víctima y analizaremos todos los movimientos tanto de la víctima como del sospechoso para determinar su grado de implicación”, sostuvo el jefe policial a The Star.

De acuerdo con la legislación de Malasia, el delito de asesinato puede ser penado con la muerte o bien una condena de 30 a 40 años de prisión y no menos de 12 azotes.

En el caso de los delitos relacionados con drogas, las penas alcanzan hasta cinco años de prisión y nueve latigazos por tenencia, y hasta dos años por consumo confirmado.

Las autoridades de Malasia anticipan novedades conforme avancen los peritajes técnicos y las entrevistas vinculadas a la investigación.