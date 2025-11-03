The Neighbourhood regresa a México en 2026: fechas, sedes y todo lo que debes saber

The Neighbourhood﻿ vuelve tras pausa por acusaciones contra su baterista, presentando su álbum ‘((((ultraSOUND))))’ y ofreciendo conciertos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. (Instagram: @thenbhdfiles)

The Neighbourhood regresará a México en 2026 tras una pausa prolongada iniciada en 2022, cuando la agrupación decidió suspender sus actividades indefinidamente debido a la acusación por conducta sexual inapropiada que recibió su baterista Brandon Fried contra María Zardoya, vocalista de la banda The Marías. Este grave incidente motivó la salida inmediata del músico y el cese temporal de la actividad del grupo.

Sin embargo, tras este difícil episodio, la reconocida banda de rock alternativo anunció a través de su cuenta de Instagram que vuelve con energía renovada, presentando nueva música junto a una gira mundial que pasará por tres importantes ciudades mexicanas: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta gira está ligada al lanzamiento de su más reciente álbum, ‘((((ultraSOUND))))’, que refleja la evolución sonora y creativa del grupo.

Las fechas confirmadas son: 21 de septiembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara; 23 de septiembre en el Auditorio Banamex de Monterrey; y 25 de septiembre en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México. La preventa exclusiva inicia el 6 de noviembre para tarjetahabientes Banamex, seguida por la venta general el 7 de noviembre a través de Ticketmaster.

Por qué la banda decidió darse una pausa y despedir a Fried

María Zardoya, vocalista de The Marías, acusó a Brandon Fried de conducta sexual inapropiada, lo que derivó en su despido del grupo y su búsqueda de rehabilitación por problemas de alcohol y drogas. (Instagram: @maria.themarias)

María Zardoya, líder y vocalista de The Marías, fue quien denunció públicamente a través de sus redes sociales al baterista de The Neighborhood, Brandon Fried, por conducta sexual inapropiada. A través de una historia de Instagram, la cantante comentó lo ocurrido: “Anoche estaba en un bar y Brandon Fried, el baterista The Neighbourhood, me manoseó debajo de la mesa”.

La cantante puertorriqueña aseguró que el músico la tocó sin su consentimiento: “Fue una de las cosas más incómodas que he experimentado. Sentí una invasión de mi espacio, mi privacidad y mi cuerpo. The Neighbourhood necesitarán un nuevo baterista, este tipo es un completo asqueroso”.

Después de lo ocurrido, en noviembre de 2021, después de más de diez años de trayectoria continua, el grupo emitió un comunicado en el que explicaban que el descanso se debía a que enfrentaban importantes desafíos personales, incluyendo rupturas y problemas familiares, al entrar en una nueva etapa de su vida adulta, según informa Rolling Stone en Español.

Tras la acusación de María Zardoya, la banda actuó rápidamente anunciando en noviembre de 2022 la salida inmediata de Brandon Fried: “Tenemos cero tolerancia con cualquier tipo de comportamiento inapropiado hacia las mujeres. Como resultado de las acciones de Brandon, ya no será miembro de The Neighbourhood”, anunció la agrupación a través de un comunicado en redes sociales.

El baterista ofreció una disculpa pública tras la denuncia, donde a través de sus historias en Instagram, expresó su profundo arrepentimiento por sus actos, atribuyéndolos a la influencia del alcohol: “Estoy terriblemente avergonzado por lo ocurrido con María. Mis acciones fueron inaceptables e intolerables. No representan quién soy como persona, pero reflejan claramente quién me vuelvo bajo la influencia”, reconoció el músico.

Además, admitió que enfrenta problemas relacionados con el alcohol y las drogas, y que ya está buscando ayuda para su rehabilitación.

Fried también pidió perdón a todas las mujeres que han vivido experiencias similares, así como a sus compañeros de banda y a los fans. “Es evidente que debo enfrentar mis problemas con el alcohol y el abuso de sustancias, por lo que ahora estoy en proceso de recibir ayuda. Quiero disculparme sinceramente con todas las mujeres que han sido víctimas de comportamientos que las han hecho sentir incómodas o violadas”.

Tour mundial 2026

La banda de rock alternativo The Neighbourhood regresa a México en 2026 tras una pausa por acusaciones graves, presentando su nuevo disco ‘((((ultraSOUND))))’ y una gira que recorrerá Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.(Instagram: @thenbhdfiles)

The Neighborhood anuncia su regreso a México en 2026 con una gira muy esperada que promete emocionar a sus seguidores más fieles. La banda estadounidense, conocida por sus temas emblemáticos como “Sweater Weather”﻿“ Problemas con el padre”﻿y “Llorón”﻿, se presentará en tres grandes escenarios del país: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Esta gira representa una nueva etapa para el grupo, que ha atravesado importantes cambios personales y profesionales durante los últimos años. Los conciertos en México serán una oportunidad para que la banda se reconecte con su público latinoamericano, mostrando la evolución de su estilo musical y su energía en vivo, tras un período de reflexión y transformación.

El público podrá disfrutar de las tres presentaciones programadas para septiembre de 2026: el 21 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el 23 en el Auditorio Banamex de Monterrey, y el 25 en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

La venta de boletos comenzará con una preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex el 6 de noviembre, seguida por la venta general el 7 de noviembre a través de Ticketmaster.

Además de la gira en México, la banda tiene planes para visitar numerosas ciudades alrededor del mundo, llevando su música a una audiencia global. Esta gira internacional reafirma su estatus como una de las bandas más relevantes del rock alternativo contemporáneo y muestra su compromiso por mantenerse cerca de sus fans a través de sus conciertos en vivo.