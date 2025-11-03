Murió Donna Jean Godchaux, cantante de Grateful Dead a los 78 años Credito: YT- Wolfgang's Grateful Dead

La música estadounidense perdió a una de sus voces más emblemáticas con la muerte de Donna Jean Godchaux, reconocida cantante de Grateful Dead y colaboradora de leyendas como Elvis Presley y Cher. Godchaux falleció el domingo a los 78 años en el Alive Hospice de Nashville, Tennessee, tras una prolongada batalla contra el cáncer, según informó Daily Mail. Su trayectoria abarcó décadas y géneros, dejando una huella indeleble tanto en el rock psicodélico como en la música popular.

La familia, a través de un comunicado, expresó: “Fue un espíritu dulce y cálido, y todos los que la conocieron comparten la pérdida”. Además, solicitaron privacidad en este momento de duelo.

Nacida como Donna Jean Thatcher en Alabama, se unió a Grateful Dead en 1972, en pleno auge de la contracultura estadounidense. Durante su permanencia en la banda, que se extendió hasta 1979, participó en algunos de los años más productivos del grupo liderado por Jerry Garcia. Su voz se escuchó en álbumes como “Wake From The Flood” y “What A Long Strange Trip It’s Been”, contribuyendo a la fusión de estilos que caracterizó a la banda, desde el rock y el blues hasta el folk y la psicodelia. Su presencia en el escenario y en el estudio fue fundamental para el sonido distintivo de Grateful Dead durante esa etapa.

Donna Jean Godchaux fue clave para el sonido que caracterizó a The Grateful Dead tanto en el estudio como en sus presentaciones en directo

Antes de su paso por Grateful Dead, Godchaux ya había dejado su marca en la industria musical como corista de estudio. Su voz formó parte de éxitos como “Suspicious Minds” de Elvis Presley y “When A Man Loves a Woman” de Percy Sledge. Además, colaboró en grabaciones de artistas como Boz Scaggs, Duane Allman, Cher y Neil Diamond, consolidando una reputación de versatilidad y talento que la llevó a trabajar con figuras de primer nivel.

Tras su salida de Grateful Dead, Godchaux continuó activa en la música. Junto a su primer esposo, Keith Godchaux, integró la Jerry Garcia Band y fundó la efímera Heart of Gold Band. En 2006, formó la Donna Jean Godchaux Band y, poco después, Kettle Joe’s Psychedelic Swamp Revue, junto a músicos como Jeff Mattson y Mookie Siegel. Este proyecto evolucionó hasta convertirse en Donna Jean & the Tricksters y, finalmente, en la Donna Jean Godchaux Band en 2009. Además, colaboró con agrupaciones como Bob Weir & RatDog, Zero & Steve Kimock, New Riders of the Purple Sage, Dark Star Orchestra y Dead & Company. En 2012, participó en el Move Me Brightly 70th Birthday Tribute para Jerry Garcia, compartiendo escenario con Bob Weir y Mike Gordon de Phish, según detalló Daily Mail.

El reconocimiento a su carrera llegó con su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994 como miembro de Grateful Dead. En 2016, fue incluida en el Alabama Music Hall of Fame, un homenaje a sus raíces y a su contribución a la música estadounidense. Estos galardones reflejan el impacto duradero de su trabajo tanto en la escena nacional como internacional.

Donna continuó en la industria musical a pesar de su salida de Grateful Dead

En el ámbito personal, Godchaux se casó en 1970 con Keith Godchaux, con quien tuvo a su hijo Zion “Rock” Godchaux en 1974. Tras la muerte de Keith en 1980, contrajo matrimonio con el bajista David MacKay, exintegrante de Fiddleworms y de la Donna Jean Godchaux Band. La pareja se trasladó a Florence, Alabama, ciudad natal de la cantante, donde grabaron en el legendario Muscle Shoals Sound Studio. Godchaux-MacKay deja a su esposo David, a sus hijos Kinsman MacKay y Zion Godchaux, a su nieto Delta, a su hermana Gogi Clark y a su hermano Ivan Thatcher.