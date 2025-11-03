Entretenimiento

Murió Donna Jean Godchaux, cantante de Grateful Dead

La artista de Alabama, célebre por su versatilidad y colaboraciones con leyendas de la música, deja una huella imborrable en la cultura popular

Guardar
Murió Donna Jean Godchaux, cantante de Grateful Dead a los 78 años Credito: YT- Wolfgang's Grateful Dead

La música estadounidense perdió a una de sus voces más emblemáticas con la muerte de Donna Jean Godchaux, reconocida cantante de Grateful Dead y colaboradora de leyendas como Elvis Presley y Cher. Godchaux falleció el domingo a los 78 años en el Alive Hospice de Nashville, Tennessee, tras una prolongada batalla contra el cáncer, según informó Daily Mail. Su trayectoria abarcó décadas y géneros, dejando una huella indeleble tanto en el rock psicodélico como en la música popular.

La familia, a través de un comunicado, expresó: “Fue un espíritu dulce y cálido, y todos los que la conocieron comparten la pérdida”. Además, solicitaron privacidad en este momento de duelo.

Nacida como Donna Jean Thatcher en Alabama, se unió a Grateful Dead en 1972, en pleno auge de la contracultura estadounidense. Durante su permanencia en la banda, que se extendió hasta 1979, participó en algunos de los años más productivos del grupo liderado por Jerry Garcia. Su voz se escuchó en álbumes como “Wake From The Flood” y “What A Long Strange Trip It’s Been”, contribuyendo a la fusión de estilos que caracterizó a la banda, desde el rock y el blues hasta el folk y la psicodelia. Su presencia en el escenario y en el estudio fue fundamental para el sonido distintivo de Grateful Dead durante esa etapa.

Donna Jean Godchaux fue clave
Donna Jean Godchaux fue clave para el sonido que caracterizó a The Grateful Dead tanto en el estudio como en sus presentaciones en directo

Antes de su paso por Grateful Dead, Godchaux ya había dejado su marca en la industria musical como corista de estudio. Su voz formó parte de éxitos como “Suspicious Minds” de Elvis Presley y “When A Man Loves a Woman” de Percy Sledge. Además, colaboró en grabaciones de artistas como Boz Scaggs, Duane Allman, Cher y Neil Diamond, consolidando una reputación de versatilidad y talento que la llevó a trabajar con figuras de primer nivel.

Tras su salida de Grateful Dead, Godchaux continuó activa en la música. Junto a su primer esposo, Keith Godchaux, integró la Jerry Garcia Band y fundó la efímera Heart of Gold Band. En 2006, formó la Donna Jean Godchaux Band y, poco después, Kettle Joe’s Psychedelic Swamp Revue, junto a músicos como Jeff Mattson y Mookie Siegel. Este proyecto evolucionó hasta convertirse en Donna Jean & the Tricksters y, finalmente, en la Donna Jean Godchaux Band en 2009. Además, colaboró con agrupaciones como Bob Weir & RatDog, Zero & Steve Kimock, New Riders of the Purple Sage, Dark Star Orchestra y Dead & Company. En 2012, participó en el Move Me Brightly 70th Birthday Tribute para Jerry Garcia, compartiendo escenario con Bob Weir y Mike Gordon de Phish, según detalló Daily Mail.

El reconocimiento a su carrera llegó con su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994 como miembro de Grateful Dead. En 2016, fue incluida en el Alabama Music Hall of Fame, un homenaje a sus raíces y a su contribución a la música estadounidense. Estos galardones reflejan el impacto duradero de su trabajo tanto en la escena nacional como internacional.

Donna continuó en la industria
Donna continuó en la industria musical a pesar de su salida de Grateful Dead

En el ámbito personal, Godchaux se casó en 1970 con Keith Godchaux, con quien tuvo a su hijo Zion “Rock” Godchaux en 1974. Tras la muerte de Keith en 1980, contrajo matrimonio con el bajista David MacKay, exintegrante de Fiddleworms y de la Donna Jean Godchaux Band. La pareja se trasladó a Florence, Alabama, ciudad natal de la cantante, donde grabaron en el legendario Muscle Shoals Sound Studio. Godchaux-MacKay deja a su esposo David, a sus hijos Kinsman MacKay y Zion Godchaux, a su nieto Delta, a su hermana Gogi Clark y a su hermano Ivan Thatcher.

Temas Relacionados

Donna Jean GodchauxGrateful DeadElvis PresleyNashvilleRock psicodélicoJerry Garciaentretenimiento

Últimas Noticias

The Neighbourhood regresa a México en 2026: fechas, sedes y todo lo que debes saber

Luego de estar fuera del escenario por casi cuatro años, el grupo musical anunció el lanzamiento de su nuevo álbum UltraSound

The Neighbourhood regresa a México

Dakota Johnson retoma su vida amorosa tras separarse de Chris Martin: “Ahora parece más serena y en paz”

La actriz inicia una nueva etapa tras ocho años de relación con el líder de Coldplay

Dakota Johnson retoma su vida

La batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively llega a su fin tras fallo definitivo

La contrademanda presentada por el actor y director de “Romper el círculo” quedó archivada

La batalla legal entre Justin

¿Robert Pattinson realmente comió de la basura de Jennifer Lawrence? Esto dijo el actor

Ambos actores protagonizan la nueva película “Die My Love”, que aborda maternidad y la salud mental

¿Robert Pattinson realmente comió de

Cómo fue el inesperado retiro de Paul McCartney: la etapa en la granja que cambió su vida para siempre

Separado del escenario y la fama, el ex Beatle enfrentó crisis, soledad y el desafío de reinventarse rodeado de naturaleza y tareas rurales, hallando allí su mayor fortaleza

Cómo fue el inesperado retiro
DEPORTES
Fernando Valenzuela entre la lista

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

FIFA confirmó la suspensión por falsificación de documentos para los jugadores de la selección de Malasia: los argentinos sancionados

Dos goles en tres minutos: la secuencia que le permitió a Argentina dar vuelta el partido ante Bélgica en el Mundial Sub 17

Santiago Sosa mostró cómo quedó su rostro tras la operación por la fractura que sufrió por un golpe de Marcos Rojo

En un partido frenético, Argentina le dio vuelta el partido a Bélgica y ganó 3-2 en su estreno en el Mundial Sub 17

TELESHOW
La desopilante confesión entre Nora

La desopilante confesión entre Nora Colosimo y Ana Rosenfeld sobre Wanda Nara: “¡Eso no lo que tenías que decir!”

Lourdes Fernández enfrenta una nueva etapa: hackeos en su cuenta, rupturas y resiliencia

La romántica escapada de Mica Viciconte y Fabián Cubero que terminó arruinada y generó risas: “¿A alguien más?"

Wanda Nara y Maxi López se sinceraron sobre su exrelación de pareja: “En un ataque de ira, rompiéndole el auto”

AC/DC vuelve a la Argentina con su “Power Up Tour” y promete un show histórico luego de 16 años

INFOBAE AMÉRICA

Expectativa por el Premio Goncourt

Expectativa por el Premio Goncourt 2025: Emmanuel Carrère lidera la lista de finalistas

Cómo funciona el método de estimulación eléctrica experimental que ayudaría a reparar tejidos y controlar la inflamación

OpenAI selló una alianza histórica con Amazon Web Services por UDS 38.000 millones para potenciar la inteligencia artificial

Sergio Roitberg: “Después de la pandemia y con la IA somos otros, tenemos un ADN nuevo y más fuerte”

El retroceso récord de un glaciar en la Antártida preocupa a los científicos