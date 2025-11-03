Dakota Johnson retoma su vida amorosa tras separarse de Chris Martin: “Ahora parece más serena y en paz”

Dakota Johnson inicia una nueva etapa y retoma su vida sentimental con discreción (Geisler-Fotopress GmbH)

Cinco meses después de su ruptura con Chris Martin, Dakota Johnson comenzó a salir nuevamente con otras personas, según fuentes citadas por People.

La actriz, reconocida por su papel en la saga Cincuenta sombras de Grey, atraviesa una etapa de renovación personal tras el final de una relación de casi ocho años con el líder de Coldplay.

De acuerdo con la revista, la separación entre Johnson y Martin se confirmó en junio de 2025.

Fuentes cercanas señalaron que la relación estuvo marcada por altibajos y que, aunque la estrella de cine mantenía la esperanza de que pudieran superar sus diferencias, la ruptura definitiva le trajo una sensación de ligereza y tranquilidad.

La relación de Dakota Johnson y Chris Martin se caracterizó por altibajos, pero tras el final ambos parecen haber encontrado tranquilidad personal (REUTERS)

“Su relación con Chris era a menudo intermitente, y aunque siempre esperó que funcionara, ahora parece más serena y en paz con la decisión”, relató un informante.

La pareja fue vista junta por primera vez en 2017 y, aunque surgieron rumores de compromiso desde 2020, personas cercanas aseguraron a People que no tenían prisa por casarse.

La confirmación de la ruptura llegó el 4 de junio de 2025, y desde entonces, Johnson opta por mantener un perfil discreto respecto a su vida privada.

En una aparición en el programa Today el 9 de junio, la actriz respondió con humor cuando le preguntaron qué exigiría como condición innegociable para una futura pareja: “¿Que no sea un idiota?”, bromeó.

Fuentes cercanas señalan que Johnson mantiene un perfil bajo y disfruta de una etapa de serenidad luego del cierre de un largo ciclo amoroso (REUTERS/Benoit Tessier)

Rumores sobre Chris Martin y Sophie Turner

Mientras Johnson explora nuevas posibilidades sentimentales, la atención mediática también se dirigió a Chris Martin.

El cantante británico fue vinculado recientemente a Sophie Turner, estrella de Game of Thrones, tras ser vistos cenando juntos en Londres a principios de octubre.

Este encuentro se produjo poco después de que Turner pusiera fin a su relación con Peregrine Pearson, heredero de la aristocracia británica, con quien mantuvo un romance intermitente desde octubre de 2023.

Aunque ni Turner ni Martin han confirmado una relación, medios británicos aseguran que “hubo química inmediata” entre ambos y que “pasaron un rato muy agradable”.

Chris Martin y Sophie Turner generan rumores tras ser vistos juntos en Londres, aunque no hay pruebas ni declaraciones oficiales sobre un posible romance (Instagram/Sophie Turner. Captura de video)

No obstante, hasta el momento no existen pruebas fotográficas ni declaraciones oficiales que respalden los rumores de un vínculo sentimental.

El contexto de estas especulaciones se enmarca en un año de cambios personales para ambos protagonistas.

Turner, tras su divorcio de Joe Jonas y la reciente ruptura con Pearson, optó por centrarse en sus hijas y en retomar proyectos cinematográficos, mientras que Martin continúa con la gira mundial de Coldplay, “Music of the Spheres”, que se extenderá hasta mediados de 2026.

En el plano profesional, Dakota Johnson también se encuentra en una etapa de intensa actividad. People informa que la actriz tiene en agenda el estreno de una nueva película, una adaptación de la novela Verity de Colleen Hoover, prevista para octubre de 2026.

La actriz recientemente protagonizó la película "Amores materialistas" (A24)

Este año, Johnson protagonizó los filmes Amores materialistas y la comedia Splitsville, y además se prepara para debutar como directora con el largometraje A Tree Is Blue, en el que compartirá créditos con Jessica Alba y Charli XCX.

Por su parte, Chris Martin mantiene su agenda ocupada con los compromisos de Coldplay, consolidando su presencia en la escena musical internacional.

Tanto Johnson como Martin parecen enfocados en sus respectivas carreras y en reconstruir sus vidas personales tras una separación que, según fuentes de People, les permitió encontrar mayor equilibrio y bienestar.