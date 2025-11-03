Entretenimiento

Britney Spears desaparece de Instagram en medio de tensiones con su exmarido Kevin Federline

La cantante borró su cuenta tras días de mensajes crípticos y videos inquietantes.

Britney Spears volvió a preocupar a sus seguidores luego de eliminar su cuenta de Instagram este domingo 2 de noviembre, tras varias semanas de publicaciones enigmáticas, videos que generaron inquietud y una tensa confrontación pública con su exmarido Kevin Federline.

Al intentar acceder a su perfil, la red social muestra el mensaje: “Este perfil puede haber sido eliminado”.

La desaparición digital de la artista de 43 años se produce después de una seguidilla de publicaciones que muchos fanáticos calificaron de “alarmantes”.

La artista, que suele compartir videos bailando en su sala de estar, había desactivado los comentarios en sus más recientes publicaciones, cuyas leyendas hacían referencia a sus hijos, Jayden James, de 19 años, y Sean Preston, de 20, quienes viven en Hawái con Federline.

El pasado 7 de octubre, la intérprete de “Toxic” publicó un video en el que aparecía con moretones en los brazos y vendajes en las manos. En el texto que acompañaba el clip, explicó que se había caído por las escaleras y aprovechó para mencionar la partida de sus hijos.

“Mis chicos tuvieron que irse de vuelta a Maui. Esta es mi manera de expresarme y orar a través del arte... No estoy aquí para causar preocupación ni pedir compasión. Solo quiero ser una buena mujer y mejorar”, escribió.

Días después, el 19 de octubre, compartió otra publicación en la que reflexionó sobre su paso por rehabilitación en 2018, mientras aún se encontraba bajo su tutela legal de 13 años.

A través de una extensa y confusa metáfora sobre el personaje de Maléfica, la cantante aludió a haber sufrido “daño cerebral” y a la sensación de haber perdido su libertad física y emocional durante ese tiempo.

“Tuve una experiencia traumática... Durante cuatro meses no tuve una puerta privada y se me obligó ilegalmente a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lado”, escribió la artista, refiriéndose al periodo más restrictivo de su vida bajo la tutela.

El silencio actual de Britney Spears en redes sociales coincide con la publicación del libro de memorias de Kevin Federline, You Thought You Knew, en el que el exbailarín comparte detalles de su relación con la cantante y su posterior divorcio.

En los extractos difundidos por The New York Times y E! Online, Federline, de 47 años, hace comentarios sobre la crianza de sus hijos, su matrimonio con la estrella del pop y supuestas infidelidades, además de expresar su temor por la salud mental de su exesposa.

La artista no tardó en responder. El 15 de octubre, publicó un mensaje en X (antes Twitter) donde acusó a su exmarido de “gaslighting constante” y de lucrar con su dolor.

“Ser amada incondicionalmente y con un corazón ingenuo como el mío, mientras siempre me hacen creer que soy la mala, y ellos se benefician de mi sufrimiento... Oh, querido Jesús, muéstrame que existe un Dios”, escribió.

En otras publicaciones, Britney Spears también criticó las apariciones mediáticas de Federline, asegurando que la estaba “atacando públicamente” y poniendo en duda sus intenciones.: “¿Por qué está tan enfadado? Lo aterrador es que convence a la gente. Me deja sin palabras”.

Un portavoz de la cantante respondió oficialmente a los comentarios de Federline el 14 de octubre, asegurando que Spears está enfocada en sus hijos y en mantener su bienestar emocional.

“Con el lanzamiento del libro de Kevin, una vez más él y otros buscan lucrar a su costa. Todo lo que a Britney le importa son Sean Preston y Jayden James, y protegerlos de esta exposición innecesaria”, señaló el comunicado.

Mientras tanto, el público y los fanáticos de Britney Spears —quienes han seguido de cerca su lucha por la libertad personal y emocional tras el fin de su tutela en 2021— expresan preocupación por su reciente desaparición en redes.

