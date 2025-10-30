Murió el actor que interpretó al joven Will Smith en El Príncipe de Bel-Air a los 42 años

Renee Trice, madre de Floyd Roger Myers Jr, informó que su hijo había sufrido tres ataques cardíacos en los últimos tres años. (Composición Infobae)

El actor Floyd Roger Myers Jr., recordado por interpretar la versión joven del personaje de Will Smith en la icónica comedia televisiva “El Príncipe de Bel-Air”, falleció a los 42 años tras sufrir un ataque al corazón en su casa de Maryland, según confirmó su madre, Renee Trice, al medio estadounidense TMZ.

Trice explicó que habló con su hijo por última vez el martes por la noche y que su muerte, ocurrida la madrugada del miércoles, fue “repentina”. Además, reveló que Myers había padecido tres ataques cardíacos en los últimos tres años, lo que hacía sospechar de un cuadro médico delicado, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre tratamientos o condiciones previas.

La hermana del actor, Tyree Trice, también confirmó la noticia mediante una página de recaudación de fondos en GoFundMe, donde escribió un emotivo mensaje en honor a su hermano mayor. Describió a Myers como “un padre devoto, un hermano cariñoso y un amigo cuya amabilidad, risa y calidez conmovieron a todos los que lo conocieron”.

Una carrera marcada por su paso por “El Príncipe de Bel-Air”

En su última publicación en redes, Floyd Roger Myers Jr celebró el cumpleaños de su hija Tyler con un mensaje lleno de afecto. (Instagram / @rocwonder)

Floyd Roger Myers Jr. alcanzó notoriedad en la década de los 90 gracias a su papel como el joven Will Smith en la exitosa serie “El Príncipe de Bel-Air”, una comedia que marcó a toda una generación y lanzó al estrellato al rapero y actor Will Smith. Su participación en la serie, aunque breve, fue clave para representar los orígenes del personaje principal en varios episodios retrospectivos.

De acuerdo con su perfil en IMDb, el talento de Myers le permitió continuar su carrera en otros proyectos televisivos. En 1992 interpretó a Marlon Jackson en la miniserie “The Jacksons: An American Dream”, donde compartió escenas con figuras reconocidas como Angela Bassett, Vanessa Williams y Billy Dee Williams. Esta producción, basada en la historia de la familia Jackson, recibió elogios por sus actuaciones y su enfoque en los inicios musicales del famoso clan.

Tras algunos papeles en televisión, Myers apareció por última vez como actor en el año 2000, en la serie “Young Americans”, un drama juvenil que fue cancelado después de una sola temporada. Poco después, decidió alejarse de Hollywood para concentrarse en su vida personal y en nuevos proyectos fuera de la industria del entretenimiento.

De la actuación a la labor social

Floyd Roger Myers Jr alcanzó la fama al interpretar al joven Will Smith en la exitosa serie de los noventa El Príncipe de Bel-Air. (ABC)

Luego de retirarse de la actuación, Floyd Roger Myers Jr. canalizó su energía en causas sociales. Fue cofundador de “The Fellowship Men’s Group”, una organización enfocada en ofrecer apoyo y acompañamiento emocional a hombres que buscan “liderar, sanar y prosperar” a través de espacios de diálogo, mentoría y comunidad.

El grupo anunció su fallecimiento en una publicación en Instagram, donde lo recordaron como uno de sus pilares fundamentales. “Descansa en paz, querido hermano @rocwonder, uno de nuestros cofundadores. Te has ido, pero nunca te olvidaremos. La misión continuará en tu honor”, escribieron junto a una fotografía del actor acompañado de sus cuatro hijos pequeños.

La publicación continuó con un mensaje personal de uno de los miembros del grupo: “La próxima reunión de hombres será épica, como hablamos. Te quiero, hermano. Descansa en paz, tu hermano mayor se encargará de ahora en adelante”.

Una vida dedicada a su familia

Tras dejar la actuación, Floyd Roger Myers Jr cofundó The Fellowship Men’s Group, una organización dedicada al apoyo emocional de hombres. (Instagram / @rocwonder)

Más allá de su carrera artística y su trabajo social, Floyd Roger Myers Jr. era sobre todo un padre entregado. Según el mensaje publicado por su hermana Tyree en GoFundMe, el actor deja cuatro hijos: Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox, a quienes describió como “su mayor orgullo y razón de ser”. La familia, profundamente afectada por la pérdida, agradeció las muestras de apoyo y los mensajes de cariño que han recibido desde el anuncio del fallecimiento.

En su última publicación en redes sociales, compartida a principios de septiembre, Myers celebró el cumpleaños de su hija Tyler con una tierna dedicatoria. Publicó una secuencia de fotos familiares y escribió: “¡Feliz décimo cumpleaños a mi niña! La alegría de la fiesta y siempre una luz brillante en la habitación. Estoy tan feliz de ser tu padre”.

Los seguidores del actor y antiguos compañeros de la industria también expresaron su pesar en redes, destacando su humildad, calidez y sentido del humor. Muchos lo recordaron como un artista con gran potencial que decidió priorizar su bienestar emocional y su vida familiar por encima de la fama.

La familia de Floyd Roger Myers Jr confirmó que el actor falleció de un ataque cardíaco en su casa de Maryland a los 42 años. (Instagram / @rocwonder)

La familia de Myers ha solicitado privacidad mientras atraviesa el duelo y ha pedido apoyo económico para cubrir los gastos funerarios mediante la campaña creada por su hermana. En su mensaje, Tyree Trice escribió: “Nuestra familia enfrenta la inimaginable pérdida de alguien que significaba todo para nosotros. Cualquier ayuda será profundamente apreciada mientras nos despedimos de Roger”.