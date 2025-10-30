Entretenimiento

Cinco detenidos por la muerte del nieto de Robert De Niro tras una sobredosis en Nueva York

Las autoridades federales confirmaron que los sospechosos enfrentan cargos graves por distribuir sustancias adulteradas con fentanilo, una droga que ha provocado miles de muertes en Estados Unidos durante los últimos años

Evelin Meza Capcha

El caso reavivó el debate nacional sobre la expansión del fentanilo y otras sustancias letales que se mezclan con ansiolíticos y analgésicos falsificados, representando una amenaza creciente para la salud pública estadounidense (Instagram)

Las autoridades de Nueva York confirmaron la detención de cinco personas vinculadas con la muerte por sobredosis de Leandro Anthony De Niro-Rodríguez, nieto del actor Robert De Niro, quien fue encontrado sin vida en un apartamento de Manhattan el 2 de julio de 2023. Los arrestos fueron confirmados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) a la revista PEOPLE, y marcan un nuevo capítulo en una investigación que ha durado más de dos años.

El joven, de 19 años, era el único hijo de Drena De Niro, hija del protagonista de Goodfellas y de su primera esposa, la actriz Diahnne Abbott. La muerte del adolescente conmocionó a la familia De Niro y reavivó el debate sobre la proliferación de opioides sintéticos como el fentanilo en Estados Unidos, una crisis de salud pública que continúa cobrando miles de vidas cada año.

Según confirmaron fuentes de la DEA a NBC Nueva York, los detenidos enfrentan cargos de homicidio por la venta de narcóticos, al haberse determinado que las drogas suministradas a Leandro estaban adulteradas con fentanilo, una sustancia letal incluso en dosis mínimas.

Un caso que sacudió a la familia De Niro y a Nueva York

El caso de Leandro De Niro-Rodríguez reavivó el debate sobre la crisis del fentanilo y el aumento de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

El médico forense jefe de la ciudad de Nueva York concluyó que Leandro De Niro-Rodríguez murió debido a los efectos combinados del fentanilo, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, ketamina y cocaína. El informe forense calificó la muerte como un accidente por sobredosis de drogas.

En aquel momento, la familia De Niro expresó su devastación por la pérdida. Drena De Niro publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde escribió: “No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al convertirme en tu mamá”. Sus palabras reflejaban el dolor por la pérdida de su único hijo y el impacto emocional que el suceso tuvo en su entorno.

Días después del fallecimiento, Drena denunció públicamente que alguien había vendido a su hijo “pastillas con fentanilo a sabiendas de que estaban adulteradas”. Esta declaración atrajo la atención de los medios y de las autoridades, que intensificaron la investigación para rastrear el origen de las drogas que provocaron la muerte del joven.

El primer arresto y el avance de la investigación

La DEA confirmó la detención de cinco personas relacionadas con la sobredosis que provocó la muerte de Leandro De Niro-Rodríguez en 2023. Foto: Instagram/drenadeniro

En julio de 2023, poco después de la tragedia, fue arrestada Sofía H. Marks, señalada como la mujer que le vendió las drogas a Leandro. Según documentos judiciales citados por The New York Times, Marks fue acusada de distribuir narcóticos adulterados con fentanilo. En aquel momento, las autoridades creían que la investigación podría extenderse, pues se sospechaba de una red de distribución más amplia detrás del suministro de las sustancias.

Aunque no se dispone de información actualizada sobre la declaración de culpabilidad de Marks, su arresto fue considerado un paso clave en el esclarecimiento del caso. La reciente detención de otras cinco personas sugiere que los investigadores lograron seguir la pista del flujo de drogas hasta los niveles superiores de la cadena de distribución, algo común en las investigaciones federales de narcotráfico relacionadas con muertes por sobredosis.

La DEA y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York han trabajado en coordinación con la policía local para identificar a los presuntos responsables. Un funcionario de la DEA señaló a PEOPLE que los nuevos detenidos enfrentan cargos graves que podrían implicar penas de prisión de hasta cadena perpetua, dependiendo de las pruebas que se presenten durante el proceso judicial.

La crisis del fentanilo en Estados Unidos

El informe del médico forense de Nueva York determinó que la causa de muerte fue una intoxicación accidental por fentanilo y otras drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Leandro De Niro-Rodríguez se enmarca en un contexto nacional alarmante. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el fentanilo es responsable de más del 70 % de las muertes por sobredosis de opioides en Estados Unidos. Se trata de una droga 50 veces más potente que la heroína y que, en muchos casos, se mezcla con otras sustancias sin que los consumidores lo sepan.

En los últimos años, las autoridades estadounidenses han advertido sobre el aumento de pastillas falsificadas que simulan medicamentos recetados como Xanax o Percocet, pero que en realidad contienen fentanilo fabricado ilegalmente. Estas mezclas son extremadamente peligrosas y han causado un incremento dramático en las muertes de jóvenes en todo el país.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha señalado en reiteradas ocasiones que el fentanilo “es la amenaza más letal que enfrenta el país”, y que su distribución suele estar vinculada a redes internacionales que operan desde México, donde se produce con precursores químicos importados desde Asia.

Justicia y memoria de Leandro

Drena De Niro denunció en redes sociales que su hijo había comprado pastillas adulteradas con fentanilo antes de su fallecimiento.(Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

La familia De Niro ha mantenido un perfil relativamente bajo desde la muerte de Leandro, aunque Drena ha reiterado en entrevistas su compromiso por crear conciencia sobre el consumo de drogas adulteradas. En declaraciones a The Guardian, expresó que su hijo “era un joven con talento y sensibilidad artística”, interesado en el cine y la música, y que su muerte debía servir “para alertar a otros sobre el peligro invisible del fentanilo”.

Robert De Niro, por su parte, emitió un breve comunicado en julio de 2023 en el que agradeció el apoyo recibido y pidió respeto a la privacidad de la familia. El actor calificó la pérdida como “profundamente dolorosa” y aseguró que recordaría siempre a su nieto “por su energía, su amor y su espíritu generoso”.

Con los nuevos arrestos, las autoridades esperan poder cerrar uno de los capítulos más tristes en la vida del reconocido actor y su familia. A la vez, el caso vuelve a poner en primer plano la urgencia de combatir el tráfico de fentanilo y la necesidad de reforzar las campañas de prevención para evitar que más jóvenes pierdan la vida por esta droga letal.

