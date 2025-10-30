Entretenimiento

“Aprendiendo a vivir”: Así luce el elenco principal a 25 años del final de la serie

Entre nuevos proyectos, pódcasts y apariciones en televisión, los protagonistas del clásico de los 90 aún continúan vigentes en la industria.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Luego de 25 años del
Luego de 25 años del final de la serie, parte del elenco de "Aprendiendo a vivir" mantiene contacto. (Captura de video)

Cuando Aprendiendo a vivir (Boy Meets World en su idioma original) se estrenó en septiembre de 1993, rápidamente se convirtió en un clásico del crecimiento adolescente.

La serie, centrada en la familia Matthews y las vivencias de su hijo Cory, combinaba humor, lecciones de vida y romances juveniles. A lo largo de siete temporadas, el público vio cómo los personajes maduraban, enfrentaban dilemas morales y encontraban su lugar en el mundo.

En 2025, varios de sus protagonistas —incluidos Danielle Fishel, Rider Strong y Will Friedle, ahora conductores del pódcast Pod Meets World— se reunieron durante el evento ’90s Con en Connecticut.

Meses después, Fishel dedicó una emotiva presentación en Dancing with the Stars al actor William Daniels, el inolvidable profesor Feeny.

“Siento una gran responsabilidad de celebrar al hombre que inspiró a miles de personas a convertirse en maestros y ayudó a criar a múltiples generaciones”, escribió Fishel en Instagram.

A continuación te mostraremos lo que el elenco principal hizo después de la exitosa serie.

Ben Savage (Cory Matthews)

Ben Savage está casado
Ben Savage está casado desde 2023 y espera a su primera hija. (Créditos: Captura de video. Instagram/Ben Savage)

Ben Savage interpretó a Cory Matthews, que aprendía sobre la vida, la amistad y el amor.

Tras el final de la serie en 2000, el actor trabajó en producciones televisivas como Criminal Minds, Love y Lights, Hanukkah!. En 2014 retomó su papel en Girl Meets World, donde Cory era ahora un adulto y padre de familia.

En lo personal, se casó con Tessa Angermeier en 2023 y en mayo de 2025 la pareja anunció que espera a su primera hija.

Danielle Fishel (Topanga Lawrence)

Danielle Fishel fue diagnosticada con
Danielle Fishel fue diagnosticada con cáncer de mama (Créditos: Captura de video. Instagram/Danielle Fishel)

Danielle Fishel dio vida a Topanga Lawrence, la amiga y luego esposa de Cory, uno de los personajes más queridos del programa. En un inicio, su participación estaba planeada para un solo episodio, pero su carisma la convirtió en figura central hasta el final de la serie.

La actriz reveló en su pódcast que en 2024 fue diagnosticada con una forma temprana de cáncer de mama llamada carcinoma ductal in situ (DCIS).

“Es muy, muy temprano. Estoy bien y me someteré a una cirugía”, explicó. Su esposo, el productor Jensen Karp, mostró su apoyo público en redes sociales.

Fishel es madre de dos hijos y en 2025 se unió a la temporada 34 de Dancing with the Stars.

Rider Strong (Shawn Hunter)

Rider Strong ontinuó su carrera
Rider Strong ontinuó su carrera en televisión. (Créditos: Captura de video. Instagram/Rider Strong)

El mejor amigo de Cory, Shawn Hunter, fue interpretado por Rider Strong, quien representó al chico rebelde con corazón de oro. Tras la serie, continuó su carrera en televisión y cine, además de dirigir y escribir.

“Es muy cursi, pero realmente se siente como una familia. Estamos todos conectados de una manera que nadie más en nuestra vida entiende. Solo nos tenemos el uno al otro para ciertas cosas y recuerdos. Así que los adoro”, dijo en 2021 a People sobre la unión del elenco.

Strong está casado con la actriz Alexandra Barreto desde 2013 y tienen un hijo llamado Indigo.

Will Friedle (Eric Matthews)

El carismático hermano mayor, Eric Matthews, fue interpretado por Will Friedle, quien casi pierde el papel por una enfermedad durante las audiciones. Tras Boy Meets World, encontró su vocación en el doblaje de series animadas como Kim Possible y Batman Beyond.

“Lo que me llevó al doblaje fue la ansiedad. No podía seguir actuando frente a cámaras, pero podía seguir interpretando con la voz”, confesó en 2018. Friedle está casado con Susan Martens desde 2016.

Trina McGee (Angela Moore)

Trina McGee s mantiene activa
Trina McGee s mantiene activa en redes sociales. (Créditos: Captura de video. Instagram/Trina McGee)

Trina McGee se unió al elenco en 1997 como Angela, el gran amor de Shawn. En 2020, la actriz habló sobre los episodios de racismo que vivió en el set, y sus compañeros Fishel y Friedle se disculparon públicamente.

McGee, casada y madre, sigue activa en convenciones de fans y eventos de los ’90.

William Daniels (Mr. Feeny)

William Daniels actualmente tiene 97
William Daniels actualmente tiene 97 años. (Créditos: Captura de video.)

El legendario William Daniels dio vida al sabio maestro George Feeny, un rol que casi rechazó por respeto a los docentes.

Daniels asistió a la ’90s Con en Tampa en septiembre de 2023 con su esposa, Bonnie Bartlett , con quien se casó en 1951. La pareja comparte dos hijos, Michael y Robert.

Daniels celebró su 97° cumpleaños con su esposa y su familia en abril de 2024 antes de reunirse con algunos de los miembros del elenco de Boy Meets World un par de meses después, en junio.

Betsy Randle (Amy Matthews)

Betsy Randle en ocasiones se
Betsy Randle en ocasiones se reúne con sus excompañeros de serie. (Créditos: Captura de video.)

Betsy Randle dio vida a Amy Matthews, la amorosa y sensata madre del clan Matthews. Su personaje aportó equilibrio y calidez a la serie, actuando como figura moral y apoyo constante para Cory y Eric.

Tras Aprendiendo a vivir, Randle participó en producciones como Charmed y Girl Meets World. En la actualidad disfruta de la vida familiar y asiste a convenciones dedicadas a la nostalgia televisiva.

William Russ (Alan Matthews)

William Russ se mantien activo
William Russ se mantien activo en la industria. (Créditos: Captura de video.)

William Russ interpretó a Alan Matthews, el firme pero comprensivo padre de la familia. Su retrato de un padre trabajador y afectuoso fue clave en la identidad del programa.

Russ, casado con la actriz Clare Wren, ha continuado una prolífica carrera televisiva con apariciones en NCIS, Scandal y Criminal Minds. También regresó para un cameo en Girl Meets World, reencontrándose con su familia ficticia.

Lindsay Ridgeway (Morgan Matthews)

Lindsay Ridgeway continúa activa en
Lindsay Ridgeway continúa activa en redes sociales. (Créditos: Captura de video)

Lindsay Ridgeway reemplazó a la actriz original que interpretaba a Morgan, la hermana menor de Cory. Participó en Girl Meets World y, aunque se alejó de la actuación, continúa cantando y se ha presentado en eventos deportivos interpretando el himno nacional.

Temas Relacionados

Aprendiendo a vivirentretenimiento

Últimas Noticias

Brad Pitt intensifica su batalla legal con Angelina Jolie por el viñedo Château Miraval

El actor insiste en que su exesposa entregue mensajes clave para esclarecer el proceso legal.

Brad Pitt intensifica su batalla

La angustia de Rosie O’Donnell: su hija fue sentenciada a prisión tras violar su libertad condicional

La comediante pidió oraciones para su hija Chelsea, quien no logra superar sus adicciones y continúa en problemas con la ley

La angustia de Rosie O’Donnell:

El autor de ‘Game of Thrones’ ganó la primera batalla en contra de una empresa de IA por derechos de autor

George R.R. Martin logró que un juez federal permitiera avanzar la demanda colectiva que acusa a OpenAI de usar sus libros sin autorización para entrenar ChatGPT.

El autor de ‘Game of

Ethan Hawke compartió la valiosa lección que Robin Williams le enseñó sobre la actuación

“Eso es algo que no se olvida”, destacó sobre su experiencia en el rodaje de “La sociedad de los poetas muertos”

Ethan Hawke compartió la valiosa

Keira Knightley admitió con orgullo ser nepo baby: “Tuve conexiones que me ayudaron”

La actriz británica aseguró que sus conexiones familiares resultaron clave en su camino profesional

Keira Knightley admitió con orgullo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron e imputaron a un

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Una mujer se lesionó la cadera en un sendero del Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada

Tras un control médico de rutina, el intendente de Córdoba Capital debió pedir licencia para ser operado

INFOBAE AMÉRICA
Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de la operación policial más letal de Brasil, que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

Persecución en Venezuela: la dictadura de Maduro secuestró a dos trabajadores vinculados a la familia de María Corina Machado

El huracán Melissa dejó decenas de muertos en el Caribe y redujo viviendas cubanas a escombros

Tras la letal operación policial en Río de Janeiro, Brasil lanzó una fuerza conjunta para combatir el crimen organizado

TELESHOW
Ángela Leiva compartió el insólito

Ángela Leiva compartió el insólito destino europeo en el que quedó varada: “Cinco horas arriba del avión”

Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron una nueva categoría: quiénes son las dos archirrivales nominadas

Las fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández, enamorados: “Muy relajaditos a la tarde”

La ironía que Beto Casella le dedicó a Edith Hermida: “Te ofrezco progresar y vos te querés quedar acá”

Ámbar de Benedictis publicó los libros que le recomienda su madre, Juana Viale