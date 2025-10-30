“Aprendiendo a vivir”: Así luce el elenco principal a 25 años del final de la serie

Luego de 25 años del final de la serie, parte del elenco de "Aprendiendo a vivir" mantiene contacto. (Captura de video)

Cuando Aprendiendo a vivir (Boy Meets World en su idioma original) se estrenó en septiembre de 1993, rápidamente se convirtió en un clásico del crecimiento adolescente.

La serie, centrada en la familia Matthews y las vivencias de su hijo Cory, combinaba humor, lecciones de vida y romances juveniles. A lo largo de siete temporadas, el público vio cómo los personajes maduraban, enfrentaban dilemas morales y encontraban su lugar en el mundo.

En 2025, varios de sus protagonistas —incluidos Danielle Fishel, Rider Strong y Will Friedle, ahora conductores del pódcast Pod Meets World— se reunieron durante el evento ’90s Con en Connecticut.

Meses después, Fishel dedicó una emotiva presentación en Dancing with the Stars al actor William Daniels, el inolvidable profesor Feeny.

“Siento una gran responsabilidad de celebrar al hombre que inspiró a miles de personas a convertirse en maestros y ayudó a criar a múltiples generaciones”, escribió Fishel en Instagram.

A continuación te mostraremos lo que el elenco principal hizo después de la exitosa serie.

Ben Savage (Cory Matthews)

Ben Savage está casado desde 2023 y espera a su primera hija. (Créditos: Captura de video. Instagram/Ben Savage)

Ben Savage interpretó a Cory Matthews, que aprendía sobre la vida, la amistad y el amor.

Tras el final de la serie en 2000, el actor trabajó en producciones televisivas como Criminal Minds, Love y Lights, Hanukkah!. En 2014 retomó su papel en Girl Meets World, donde Cory era ahora un adulto y padre de familia.

En lo personal, se casó con Tessa Angermeier en 2023 y en mayo de 2025 la pareja anunció que espera a su primera hija.

Danielle Fishel (Topanga Lawrence)

Danielle Fishel fue diagnosticada con cáncer de mama (Créditos: Captura de video. Instagram/Danielle Fishel)

Danielle Fishel dio vida a Topanga Lawrence, la amiga y luego esposa de Cory, uno de los personajes más queridos del programa. En un inicio, su participación estaba planeada para un solo episodio, pero su carisma la convirtió en figura central hasta el final de la serie.

La actriz reveló en su pódcast que en 2024 fue diagnosticada con una forma temprana de cáncer de mama llamada carcinoma ductal in situ (DCIS).

“Es muy, muy temprano. Estoy bien y me someteré a una cirugía”, explicó. Su esposo, el productor Jensen Karp, mostró su apoyo público en redes sociales.

Fishel es madre de dos hijos y en 2025 se unió a la temporada 34 de Dancing with the Stars.

Rider Strong (Shawn Hunter)

Rider Strong ontinuó su carrera en televisión. (Créditos: Captura de video. Instagram/Rider Strong)

El mejor amigo de Cory, Shawn Hunter, fue interpretado por Rider Strong, quien representó al chico rebelde con corazón de oro. Tras la serie, continuó su carrera en televisión y cine, además de dirigir y escribir.

“Es muy cursi, pero realmente se siente como una familia. Estamos todos conectados de una manera que nadie más en nuestra vida entiende. Solo nos tenemos el uno al otro para ciertas cosas y recuerdos. Así que los adoro”, dijo en 2021 a People sobre la unión del elenco.

Strong está casado con la actriz Alexandra Barreto desde 2013 y tienen un hijo llamado Indigo.

Will Friedle (Eric Matthews)

El carismático hermano mayor, Eric Matthews, fue interpretado por Will Friedle, quien casi pierde el papel por una enfermedad durante las audiciones. Tras Boy Meets World, encontró su vocación en el doblaje de series animadas como Kim Possible y Batman Beyond.

“Lo que me llevó al doblaje fue la ansiedad. No podía seguir actuando frente a cámaras, pero podía seguir interpretando con la voz”, confesó en 2018. Friedle está casado con Susan Martens desde 2016.

Trina McGee (Angela Moore)

Trina McGee s mantiene activa en redes sociales. (Créditos: Captura de video. Instagram/Trina McGee)

Trina McGee se unió al elenco en 1997 como Angela, el gran amor de Shawn. En 2020, la actriz habló sobre los episodios de racismo que vivió en el set, y sus compañeros Fishel y Friedle se disculparon públicamente.

McGee, casada y madre, sigue activa en convenciones de fans y eventos de los ’90.

William Daniels (Mr. Feeny)

William Daniels actualmente tiene 97 años. (Créditos: Captura de video.)

El legendario William Daniels dio vida al sabio maestro George Feeny, un rol que casi rechazó por respeto a los docentes.

Daniels asistió a la ’90s Con en Tampa en septiembre de 2023 con su esposa, Bonnie Bartlett , con quien se casó en 1951. La pareja comparte dos hijos, Michael y Robert.

Daniels celebró su 97° cumpleaños con su esposa y su familia en abril de 2024 antes de reunirse con algunos de los miembros del elenco de Boy Meets World un par de meses después, en junio.

Betsy Randle (Amy Matthews)

Betsy Randle en ocasiones se reúne con sus excompañeros de serie. (Créditos: Captura de video.)

Betsy Randle dio vida a Amy Matthews, la amorosa y sensata madre del clan Matthews. Su personaje aportó equilibrio y calidez a la serie, actuando como figura moral y apoyo constante para Cory y Eric.

Tras Aprendiendo a vivir, Randle participó en producciones como Charmed y Girl Meets World. En la actualidad disfruta de la vida familiar y asiste a convenciones dedicadas a la nostalgia televisiva.

William Russ (Alan Matthews)

William Russ se mantien activo en la industria. (Créditos: Captura de video.)

William Russ interpretó a Alan Matthews, el firme pero comprensivo padre de la familia. Su retrato de un padre trabajador y afectuoso fue clave en la identidad del programa.

Russ, casado con la actriz Clare Wren, ha continuado una prolífica carrera televisiva con apariciones en NCIS, Scandal y Criminal Minds. También regresó para un cameo en Girl Meets World, reencontrándose con su familia ficticia.

Lindsay Ridgeway (Morgan Matthews)

Lindsay Ridgeway continúa activa en redes sociales. (Créditos: Captura de video)

Lindsay Ridgeway reemplazó a la actriz original que interpretaba a Morgan, la hermana menor de Cory. Participó en Girl Meets World y, aunque se alejó de la actuación, continúa cantando y se ha presentado en eventos deportivos interpretando el himno nacional.