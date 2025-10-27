Ethan Hawke reveló las enseñanzas que recibió de su hija: “He aprendido mucho sobre cómo funciona la televisión viendo a Maya en Stranger Things”

Ethan Hawke mantiene una filmografía diversa, como "El teléfono negro", abarcando desde el cine independiente hasta grandes producciones y televisión

Con cuatro décadas de trayectoria en la industria cinematográfica, Ethan Hawke reconoció que su mayor aprendizaje reciente proviene de un lugar inesperado: la carrera de su hija Maya Hawke en la exitosa serie Stranger Things.

El actor estadounidense de 54 años, reconocido por su versatilidad y por desafiar los límites de su oficio, confesó en Parade Magazine que observar a su hija desenvolverse en el mundo de la televisión le abrió los ojos a dinámicas completamente nuevas, admitiendo que en ese terreno él no tenía nada que enseñarle.

A través de esta revelación marcó un giro en la percepción tradicional del aprendizaje generacional y sitúa al intérprete como una figura de bajo perfil y con apertura en una industria en constante transformación.

En la charla con Parade Magazine, el actor destacó la importancia del aprendizaje intergeneracional y la apertura a nuevas dinámicas en la industria (Portada Parade Magazine)

Las enseñanzas de su hija Maya Hawke

Lejos de ocultar su admiración por el recorrido de Maya, el intérprete explicó: “He aprendido mucho viendo a Maya en Stranger Things sobre cómo funciona la televisión. Eso era completamente nuevo para mí. No tenía nada que enseñarle sobre esa parte del negocio”.

Si bien se siente en terreno seguro en el cine y el teatro, Hawke reconoció que la televisión contemporánea es un territorio en el que su hija le ha mostrado el camino.

Su experiencia familiar refleja una dinámica de aprendizaje intergeneracional inusual en el espectáculo. Relató cómo, aunque puede compartir con sus hijos su experiencia actoral —como sucedió en la reciente participación de Levon en una obra de Ibsen en el Lincoln Center—, hoy se deja guiar por la generación siguiente cuando el medio cambia. Este intercambio de saberes enriqueció no solo su relación familiar, sino también su percepción profesional.

Ethan Hawke reconoció que su hija Maya le enseñó sobre el mundo de la televisión gracias a su papel en "Stranger Things" (REUTERS)

Longevidad y reinvención en la carrera de Ethan Hawke

Con una extensa y variada carrera, el actor celebra la diversidad de proyectos que actualmente lo ocupan: el thriller de terror “El teléfono negro 2″, el biopic “Blue Moon” —interpretando a Lorenz Hart— y la serie de comedia negra The Lowdown.

En referencia a sus actuaciones, expresó: “Es tan extraño cómo funciona mi trabajo y cómo funciona la industria. Siempre intentas hacer cosas nuevas y, a veces, todo sucede al mismo tiempo. No sé qué pensar de ello, pero trato de disfrutarlo”.

La multiplicidad de géneros refleja su voluntad de desafiarse y reinventarse constantemente. Como él mismo explicó: “Como profesional, es emocionante probar todos estos géneros”. De este modo mantiene su motivación y le permite sorprender al público.

Recordó sus comienzos en el cine con “Dead Poets Society”, experiencia que le mostró el peso de la excelencia en cada elemento de una producción. Para Hawke, “la longevidad en la industria depende de la capacidad de adaptarse y de mantener la pasión por el oficio”.

A sus 54 años, Hawke combina proyectos de géneros diversos para mantenerse motivado y desafiar sus propios límites en la industria (REUTERS)

Colaboraciones familiares y profesionales

El ámbito personal y profesional de Hawke está plagado de colaboraciones significativas. Junto a su esposa, la productora Ryan Hawke, fundó hace 15 años una compañía de producción que incidió directamente en la calidad de sus trabajos. Sobre esta sociedad, subrayó: “La colaboración con mi esposa ha mejorado inmensamente la calidad de mi trabajo desde que fundamos nuestra productora”.

Sus hijos Maya y Levon siguieron el camino actoral, y Hawke celebra la posibilidad de compartir proyectos y aprendizajes con ellos. Además, mantiene lazos sólidos con compañeros, como Richard Linklater —con quien ya ha filmó nueve películas— y Margaret Qualley, amiga de Maya y coprotagonista en “Blue Moon”. Esta red colaborativa resalta la convicción de que el arte es un espacio de encuentro y crecimiento colectivo.

La relación artística con Richard Linklater y la conexión intergeneracional con Andrew Scott y Margaret Qualley enmarcan su apuesta con "Blue Moon" (REUTERS)

Versatilidad actoral y visión sobre la industria

Desde su icónico papel en la actuación hasta su participación en películas como “La purga”, “El teléfono negro” y diversos dramas y comedias, Ethan Hawke construyó una filmografía ecléctica y arriesgada. Incursionó también en la escritura —con tres libros publicados y nominaciones al Oscar por guion— y en la dirección de documentales y largometrajes.

Esta versatilidad responde a una especie de “mentalidad de compañía itinerante”, evocando la tradición de quienes interpretaban varias obras en una sola semana. Cada proyecto representa para él una oportunidad de aprendizaje y de conexión con nuevos públicos.

Un claro ejemplo de su apertura a las nuevas tendencias es su reciente aparición en un videoclip de Taylor Swift junto a su amigo Josh Charles, probando que aún se encuentra vigente en la cultura popular.

El actor observa con interés la evolución vertiginosa de la industria audiovisual. Subrayó que, aunque el arte interpretativo mantiene su esencia, el entorno profesional está en transformación constante.

Además, resaltó la presión sobre la privacidad de los artistas contemporáneos, tomando como referencia a Taylor Swift y el nivel de atención que recibe en cada aspecto de su vida. “Durante la grabación del videoclip ‘Fortnight’, presencié cómo debía extremar precauciones ante drones y la atención mediática. Es una situación única hoy”, señaló.

El actor reflexiona sobre la presión mediática en la industria, citando el caso de Taylor Swift y la privacidad de las celebridades (REUTERS)

Mirando al futuro, el actor expresó su deseo de regresar al teatro y de continuar colaborando con directores y actores a quienes respeta. Entre sus aspiraciones figuran interpretar obras clásicas como The Tempest o The Night of the Iguana, y seguir explorando nuevas formas artísticas.

En cuanto a una posible cuarta entrega de la saga Before, aseguró considerar que la trilogía ya constituye una obra completa, aunque la opción permanece abierta.

Reconociendo que “el tiempo es insuficiente para todas las experiencias y proyectos que alimentan su pasión”, Ethan Hawke remarcó en la exclusiva con Parade Magazine, que este pensamiento le impulsa a aprovechar cada oportunidad con entusiasmo renovado.