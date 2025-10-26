Entretenimiento

Anthony Hopkins recordó el instante en que tomó conciencia de su adicción al alcohol: “Estaba borracho y conduciendo mi auto”

El actor galés explicó cómo una voz interna lo ayudó a encarar una nueva etapa en su vida

Anthony Hopkins compartió detalles sobre uno de los momentos más decisivos de su vida personal durante una entrevista con el podcast The Interview, del New York Times, en el marco de la publicación de sus memorias, We Did OK, Kid.

El actor de 87 años relató el instante preciso en que tomó conciencia de su adicción al alcohol y cómo esa experiencia marcó su camino hacia la sobriedad, que mantiene desde hace casi cinco décadas.

Durante la conversación, recordó que el momento clave ocurrió durante una noche en California. Según explicó, conducía su automóvil bajo los efectos del alcohol, sin recordar hacia dónde iba.

Estaba borracho y conduciendo mi auto aquí en California, en un estado de blackout, sin idea de adónde iba, cuando me di cuenta de que podría haber matado a alguien —o a mí mismo, lo cual no me importaba,” dijo al medio.

Y añadió en su declaración: “Recuperé la conciencia y le dije a un ex agente mío, en una fiesta en Beverly Hills: ‘Necesito ayuda’”.

El artista de Hollywood rememoró que ese episodio sucedió exactamente a las 11 en punto de la noche.

“Mire mi reloj —y esta es la parte inquietante: Una idea profunda, poderosa, o una voz interior, habló dentro de mí y dijo: ‘Se acabó. Ahora puedes empezar a vivir. Y todo esto ha sido por un propósito, así que no olvides ni un solo momento de ello’”.

Según explicó, esa voz interna terminó con el deseo de beber de manera inmediata. “El deseo de beber fue eliminado de mí, o se marchó. No tengo ninguna teoría, salvo la divinidad o ese poder que todos poseemos dentro y que nos crea desde que nacemos; energía vital, lo que sea. Es conciencia, creo. Eso es todo lo que sé.”

Hopkins también repasó cómo el alcohol formaba parte de su vida social y profesional, especialmente durante años en que se relacionaba con otros actores de su generación.

Bebía para anular ese malestar, lo que fuera que había en mí, porque me hacía sentir importante. El alcohol es estupendo porque te lleva de forma instantánea a otro espacio. Los actores de aquellos tiempos —Peter O’Toole, Richard Burton, todos ellos— recuerdo esas sesiones de bebida, pensando: ‘Esta es la vida. Somos rebeldes, forasteros, podemos celebrar’. Pero en el fondo está: ‘También te matará’. Esos tipos con los que trabajaba ya se han ido”.

En el mismo podcast, el protagonista de El silencio de los inocentes expresó su gratitud por haber sobrevivido a esa etapa.

“Hay dificultades monstruosas en la vida y te das cuenta de ellas. Pero, llegando a los 88 años, me despierto pensando: ‘Sigo aquí. ¿Cómo?’ No lo sé. Pero lo que sea que me mantiene aquí, muchas gracias. Muy agradecido”.

El actor celebró el pasado diciembre 49 años de sobriedad, un aniversario que recordó en sus redes sociales.

“Hace 49 años, dejé de beber. Me estaba divirtiendo mucho, pero luego me di cuenta de que estaba en graves problemas porque no recordaba nada y conducía completamente borracho”, afirmó en Instagram.

Agregando que “entonces, ese día fatal, me di cuenta de que necesitaba ayuda. Así que la busqué. Llamé a un grupo de personas como yo —alcohólicos. Y eso fue todo. Sobrio. He pasado mejores momentos estos 49 años que antes“.

Anthony Hopkins nació en Gales en 1937 y es uno de los actores más reconocidos del cine contemporáneo.

Ganador de dos premios Oscar, ha interpretado papeles emblemáticos en películas como El silencio de los inocentes y Lo que queda del día. Su carrera abarca más de seis décadas en cine, teatro y televisión.

Las memorias de Hopkins, We Did OK, Kid, estarán disponibles a partir del 4 de noviembre.

