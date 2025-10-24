Cómo es la rara enfermedad que causó la muerte de Isabella Tate, actriz de la serie ‘9-1-1 Nashville’

La joven actriz había contado que fue diagnosticada con una enfermedad neuromuscular a los 13 años. (Instagram)

La joven actriz Isabella Tate, quien recientemente había debutado en televisión con un papel en la serie 9-1-1: Nashville, falleció el pasado 19 de octubre a los 23 años a causa de una enfermedad neuromuscular poco común: el síndrome de Charcot-Marie-Tooth.

Su agencia, The McCray Agency, confirmó la noticia en un comunicado difundido el jueves 23 de octubre, donde informó que la intérprete “murió pacíficamente” y que su familia “solicita privacidad mientras enfrenta esta pérdida repentina y devastadora”, según reportó PEOPLE.

El síndrome de Charcot-Marie-Tooth (CMT) es una condición hereditaria que afecta los nervios periféricos, provocando debilidad muscular y pérdida de sensibilidad, principalmente en las extremidades.

La Charcot-Marie-Tooth Association (CMTA) la describe como “una enfermedad multisistémica y multiorgánica que causa síntomas progresivos de por vida, incluyendo debilidad muscular y atrofia en brazos y piernas, pérdida sensorial y otras complicaciones”.

En 2022, Tate reveló en Instagram que su enfermedad “había progresado” y la llevó a usar una silla de ruedas. (Instagram)

Estas manifestaciones suelen generar dificultades para caminar, mantener el equilibrio o realizar actividades cotidianas.

Aunque no suele ser mortal, “en casos raros puede afectar los músculos que se necesitan para respirar”.

La enfermedad lleva el nombre de los tres médicos que la describieron por primera vez en 1886: Jean-Martin Charcot y Pierre Marie, en París, y Howard Henry Tooth, en Cambridge, Inglaterra.

El caso de Isabella pertenece al pequeño porcentaje de pacientes que sufren una forma más agresiva y poco común del trastorno, explicó su agencia.

La familia también exhortó a que, en lugar de enviarles flores de condolencias, se hicieran donaciones a la Charcot-Marie-Tooth Association, una organización que financia investigaciones y tratamientos para esta condición.

El caso de Isabella pertenece a los pocos en que la enfermedad se presenta en una forma más severa y agresiva.(Instagram)

“He aprendido a aceptar ayuda”

Isabella Tate había hablado públicamente sobre su diagnóstico en 2022, a través de una publicación en Instagram que ahora cobra especial relevancia.

Allí relató cómo la enfermedad progresó a lo largo de su vida y cómo debió adaptarse a sus limitaciones físicas.

“Cuando tenía 13 años me diagnosticaron una enfermedad neuromuscular progresiva que debilita los músculos de las piernas con el tiempo”, escribió. “A lo largo de los años seguí con mi vida, notando pequeñas cosas que se volvían más difíciles para mí, pero no tanto como para destacarse”.

“Recientemente, ha progresado mucho, y he llegado a aceptar que, si quiero vivir mi vida al máximo, necesito usar una silla de ruedas en ocasiones”, dijo en su mensaje. También se sinceró sobre lo difícil que había sido ese proceso: “Ha sido un viaje complicado porque aceptar ayuda y rendirme ante el avance de esta condición ha sido duro”.

A pesar de esta complicación en su salud, Tate había logrado concretar su sueño de actuar. Tras graduarse de la Middle Tennessee State University en mayo pasado, consiguió su primer papel profesional en televisión con 9-1-1: Nashville, el nuevo spin-off de la popular franquicia de emergencias.

Su muerte ocurrió apenas días después del estreno del nuevo spin-off de 9-1-1 en el que participó (Hulu/Disney+)

En el episodio piloto, interpretó a Julie, una joven en silla de ruedas que asiste a un show de strippers, donde se produce un accidente.

Hunter McVey, quien fue su compañero de elenco, habló con PEOPLE sobre sus recuerdos de Tate.

“No conocía a Isabelle antes del rodaje, pero no podría haber pedido a alguien mejor para trabajar en uno de mis primeros días en el set. Estaba aterrorizado, nervioso, y después de cada toma intercambiábamos unas palabras, siempre de aliento por su parte”. McVey agregó: “Tenía una gran energía. Se notaba que traía alegría a muchas personas. Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con ella y de que una parte de ella viva para siempre en el episodio piloto de 9-1-1: Nashville”.

El obituario de Tate, publicado por una funeraria local, destaca que la actriz “amaba ofrecer su tiempo como voluntaria, especialmente en refugios de animales”, y que “su idea de una salida divertida era visitar un albergue y repartir cariño”. También la describía como “una luchadora que nunca buscó excusas por tener una discapacidad en comparación con los demás”.

Además de su faceta artística, Isabella era aficionada a la música: pasaba horas “escribiendo y grabando canciones con amigos e incluso publicó algunas”. Su familia y allegados la recuerdan como “el alma de la fiesta”, muy unida a su madre y a su hermana, a quienes consideraba su mayor inspiración.