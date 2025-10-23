Entretenimiento

Kim Kardashian confesó haber sufrido un aneurisma tras su divorcio con Kanye West

La empresaria compartió en televisión el momento en que fue sometida a una resonancia magnética

Por Ester Palomino

Kim Kardashian compartió en su reality el momento en el que le hicieron una tomografía tras sufrir el aneurisma (Composición fotográfica: REUTERS/CAPTURA HULU)

Kim Kardashian reveló en el adelanto de la nueva temporada de The Kardashians que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, una sorpresiva noticia para su familia.

La empresaria y estrella de televisión de 45 años deslizó que la causa que los médicos le atribuyeron fue al estrés acumulado durante los últimos años, especialmente por las tensiones derivadas de su divorcio con Kanye West.

El momento se dio a conocer en un teaser transmitido durante el estreno de la séptima temporada del programa de Hulu. En las imágenes, Kim aparece acostada dentro de una máquina de resonancia magnética (MRI) mientras se somete a una revisión médica.

Poco después, se le ve conversando con su hermana Kourtney Kardashian, a quien le comparte la noticia con voz temblorosa: “Había un pequeño aneurisma”, dice Kim, provocando que Kourtney abra los ojos sorprendida y exclame: “¡Whoa!”

Kim Kardashian compartió la noticia de su enfermedad a su hermana Kourtney entre lágrimas (Créditos: Hulu)

Según explicó la fundadora de SKIMS, los médicos le informaron que el hallazgo estaba relacionado con su nivel de agotamiento emocional.

“Me dijeron: ‘Solo estrés’”, relató la estrella en el clip.

De acuerdo con la Clínica Mayo, citada por PEOPLE, un aneurisma cerebral es “una protuberancia o dilatación en un vaso sanguíneo del cerebro”.

Aunque pueden ser comunes y muchos no presentan síntomas graves, su ruptura puede causar hemorragia cerebral y poner en riesgo la vida. En el caso de Kim, se trató de una detección temprana y sin complicaciones mayores.

Entre el estrés y el divorcio

El tráiler de The Kardashians también muestra cómo la empresaria intenta sobrellevar múltiples fuentes de tensión.

Kim Kardashian aseguró que fue su divorcio con Kanye West lo que le generó el aneurisma (Créditos: Hulu)

En una de las escenas, Kim aparece llorando mientras parece tener dificultades con una parte de su examen de Derecho, un proceso que ha documentado en temporadas anteriores.

Pero el momento más emotivo llega cuando reflexiona sobre su divorcio de Kanye West, con quien estuvo casada desde 2014 y tiene cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

“Estoy feliz de que se haya terminado”, declara entre lágrimas. “Mi ex estará en mi vida sin importar qué. Tenemos cuatro hijos juntos”.

Sin embargo, Kim admite que los conflictos con el rapero —quien ha protagonizado varias polémicas públicas desde su separación— continúan afectándola emocionalmente. “Anoche pensé: ‘¿Por qué diablos está pasando esto?’”, se la escucha decir en otra parte del avance.

En conversación con su familia, la empresaria reconoce que su prioridad es proteger a sus hijos del entorno mediático y de los comentarios sobre su padre.

“Se van a enterar de las cosas. Van a crecer, van a ver”, explica. “Así que mi trabajo como mamá es asegurarme de que, en el momento en que ese comportamiento esté ocurriendo, ellos estén protegidos”.

“Siempre me sentí muy mal y siempre quise ayudar”, dijo, aludiendo a la manera en que intentaba manejar las crisis de West. “Esta fue la primera vez que no sentí esa responsabilidad personalmente. Es tan jodidamente triste”.

“Esta fue la primera vez que no sentí esa responsabilidad personalmente. Es tan jodidamente triste”, declaró Kim Kardashian sobre las consecuencias de su divorcio con Kanye West (Photo by Marc Piasecki/WireImage)

La tensión también habría influido en el regreso de la psoriasis, una afección cutánea que ya tenía controlada.

“No había tenido psoriasis desde que me divorcié, y acaba de volver”, comentó en The Kardashians. “Probablemente me siento más estresada, solo porque tengo que proteger muchísimo lo que debo proteger”.

La temporada 7 de The Kardashians, que se transmite cada jueves en Hulu, mostrará cómo Kim enfrenta este nuevo desafío de salud mientras continúa equilibrando su carrera y su maternidad en medio del divorcio.

