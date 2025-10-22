La respuesta de Dakota Johnson a quienes la critican por usar vestidos ‘al desnudo’ en la alfombra roja

El vestido de encaje negro con bordados florales fue una de las piezas más comentadas del evento Caring for Women (REUTERS/REUTERS)

Dakota Johnson no tiene tiempo para los prejuicios. A sus 36 años, la actriz y directora se ha convertido en una de las figuras más comentadas de la moda por su preferencia por los llamados naked dresses, esos diseños de transparencias que dejan poco a la imaginación y que dividen opiniones en cada alfombra roja.

Sin embargo, la protagonista de Fifty Shades of Grey no parece inmutarse ante las críticas.

En su más reciente entrevista con Vogue Germany, Johnson dejó claro que no planea cambiar su estilo ni disculparse por sentirse cómoda con su cuerpo.

“Realmente no me importa”, respondió sin titubeos cuando le preguntaron si alguna vez le preocupó que un vestido “desnudo” pueda parecer “demasiado sexy” para el evento.

La actriz arfumenta que las transparencias pueden ser sinónimo de confianza. (Crédito: Grosby Group)

“He podido acceder a algunos de los vestidos más hermosos que he visto, y me siento hermosa en ellos, así que los uso”, explicó la actriz.

“A veces esos vestidos se ven bien en mí. Pero también hay algunos que hemos probado que no se veían bien en absoluto. Todo depende de la forma, el acabado, el color y todo lo demás. Así que si encuentro un vestido hermoso en el que me siento cómoda, ¡por supuesto que quiero usarlo! Y es divertido usar un vestido sexy”, añadió.

La reina de las transparencias

Durante el último año, la actriz de Madame Web y The Materialists ha consolidado su reputación como una de las celebridades más audaces del circuito de moda.

En septiembre, deslumbró en la cena benéfica Caring for Women organizada por la Fundación Kering en Nueva York, con un vestido de Gucci que dejó a todos hablando: una creación transparente de encaje negro con intrincados bordados florales, cuello alto y mangas largas, combinada con un sujetador balconette y ropa interior completamente visibles.

El look se completó con un recogido elegante que realzaba el diseño del escote, un collar y pendientes de esmeraldas y sandalias negras abiertas. Su estilo, entre lo sensual y lo sofisticado, fue el centro de atención de la noche.

Apenas dos semanas después, el 25 de septiembre, Johnson volvió a apostar por la transparencia en el Festival de Cine de Zúrich, donde caminó por la alfombra verde con otro vestido de Gucci, esta vez de encaje azul y falda de tul.

Dakota atribuyó su confianza corporal a la educación recibida por su madre, Melanie Griffith (Grosby)

La parte superior, de manga larga y completamente translúcida, imitaba una segunda piel. En esa ocasión, la actriz decidió no usar ropa interior visible, mostrando una versión más arriesgada del naked dress.

Para Johnson, su seguridad en estos atuendos no nació de la nada. Según explicó a Vogue Germany, su madre, la actriz Melanie Griffith, jugó un papel fundamental en su relación con el cuerpo.

“Mi mamá no tenía prejuicios sobre el tema del cuerpo. Nos enseñó cómo cuidar de nuestros cuerpos y amarlos, y que nuestros cuerpos son hermosos”, dijo.

“Creo que eso es algo muy importante para una niña, porque constantemente se nos dice que no somos lo suficientemente buenas. Y si no te lo dice desde joven la mujer a la que más admiras, que eres perfecta, inteligente, especial, fuerte y valiente, eso puede romperte. Es difícil volver a enseñarte ese amor más adelante. Ese fue un gran regalo que ella me dio”, explicó la actriz.

Dakota Johnson no teme mostrar su cuerpo en eventos públicos (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Además de hablar sobre moda, Johnson también se refirió a otro de sus sellos más reconocibles: su cabello.

La actriz confesó a la revista alemana que ha tenido flequillo desde que era niña y que incluso se corta el cabello ella misma.

“Me corté el flequillo cuando tenía unos cuatro años y me encantó. Lo he tenido toda mi vida, excepto cuando tenía entre 10 y 14. Simplemente me siento yo misma con flequillo”, contó.

Con su característico sentido del humor, añadió: “Siempre viajo con tijeras, y me encanta beber un martini mientras me corto el flequillo”. Johnson reconoció que no siempre sale bien, pero disfruta del ritual.

“¿Sería feliz si no tuviera que recortarlo todo el tiempo? 100 por ciento. Pero también me gusta hacerlo yo misma”, dijo entre risas.