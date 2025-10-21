Entretenimiento

La extraña elección de Anna Kournikova para ocultar su identidad durante una celebración familiar en Miami que generó interés mediático

La exnúmero 8 del tenis optó por un atuendo inusual en un evento reciente, despertando curiosidad sobre sus motivos y el impacto en su imagen pública

Por Constanza Almirón

Kournikova reaparece tras rumores sobre su salud y disipa dudas sobre su recuperación física

La extenista profesional, Anna Kournikova, llamó la atención durante una jornada familiar en Miami Beach al optar por un disfraz de gallina para evitar ser identificada por los paparazzi. La deportista, de 44 años, se mostró acompañada de sus hijos Mary, Lucy y Nicholas, y dejó ver su embarazo avanzado mientras recorría la ciudad el domingo 19 de octubre, de acuerdo con el Daily Mail.

El original atuendo cubría casi toda su identidad, salvo por una pequeña abertura en el pico, y fue parte de una celebración familiar que se sumó al ambiente festivo de Halloween.

La extenista compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a sus hijos disfrazados (@annakournikova)

Las hijas de Kournikova, Mary y Lucy, también lucieron disfraces de calabaza, mientras que Nicholas prefirió vestimenta convencional. Las imágenes captadas evidenciaron a la extenista desarrollando actividades cotidianas junto a sus hijos y mostraron el estado avanzado de su embarazo, que, según estimaciones mencionadas por el Daily Mail, ya se encuentra en la segunda mitad de la gestación. El propio medio recordó que Kournikova anunció en agosto la llegada de su cuarto hijo con el cantante español Enrique Iglesias y citó a una fuente cercana a la pareja que aseguró a la revista Hola que: “Todo marchaba bien”.

Recuperación física y rumores disipados

Anna Kournikova sorprendió en Miami con un disfraz de gallina para evitar a los paparazzi (Photo © 2025 305shock/The Grosby Group)

La reciente aparición pública de tiene relevancia tras algunos episodios que generaron inquietud sobre su salud a principios de año. En enero fue vista en silla de ruedas y con una bota ortopédica en el centro comercial Bal Harbour de Miami, lo que despertó preocupación por su estado físico.

Sin embargo, en agosto se registró una reaparición positiva: la extenista fue fotografiada llevando a sus hijos a clases de artes marciales, lo que despejó las dudas acerca de posibles secuelas físicas. El Daily Mail indicó que Kournikova habría sufrido una lesión en el pie y posiblemente atravesó una intervención quirúrgica, aunque no existen confirmaciones oficiales sobre el diagnóstico ni detalles del procedimiento.

La imagen de Anna Kournikova sigue generando interés mediático y admiración fuera de las pistas de tenis (Photo © 2025 305shock/The Grosby Group)

Carrera y vida personal: entre el tenis y los flashes

La trayectoria profesional de Kournikova se caracterizó por el éxito y, al mismo tiempo, por repetidas lesiones. Debutó como profesional a los 14 años y alcanzó el octavo lugar del ranking mundial, pero nunca consiguió conquistar un título de Grand Slam en la modalidad individual.

Su mayor logro llegó en dobles, donde junto a Martina Hingis se consagró campeona del Abierto de Australia en 1999 y 2002. Diversas fracturas por estrés en la espalda y los pies la forzaron a retirarse prematuramente del circuito a los 21 años, en 2003, sin hacer un anuncio oficial de su retiro, según recordó el Daily Mail.

La pareja formada por Kournikova e Iglesias es una de las más seguidas del espectáculo internacional (Créditos: Reuters)

Lejos de las pistas, Kournikova mantuvo una presencia constante en los medios gracias a su actividad como modelo y por su vínculo con Enrique Iglesias. La pareja se conoció en 2001 durante la grabación de un videoclip del cantante y, desde entonces, se radicaron en Miami, donde adquirieron una nueva vivienda recientemente.

Iglesias, quien vive en la ciudad desde finales de los años 90, consolidó junto a Kournikova una de las familias más seguidas del espectáculo internacional.

La imagen de Kournikova trascendió los límites del deporte y la moda, y se consolidó como un símbolo de popularidad y atractivo en la cultura popular, según destacó el Daily Mail. Su figura continúa generando admiración y un notable interés mediático, aun lejos de las pistas de tenis.

