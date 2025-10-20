Louis Tomlinson se sinceró sobre la muerte de Liam Payne a un año de la tragedia: “Es algo que nunca aceptaré”

Louis Tomlinson aún sigue en duelo por la muerte de Liam Payne. (Dominic Lipinski/PA via AP)

A un año de la muerte de Liam Payne, su ex compañero en One Direction, Louis Tomlinson habló con franqueza sobre el duelo, la amistad y lo que aprendió tras perder a alguien que consideraba parte de su familia musical.

En una emotiva entrevista con The Independent, el cantante británico de 33 años reflexionó sobre cómo ha enfrentado la ausencia de Payne, quien falleció en octubre de 2024 a los 31 años.

“Ingenuamente pensé que, a estas alturas, estaría más acostumbrado al duelo que otras personas de mi edad”, confesó Tomlinson, recordando también las pérdidas de su madre, Joanna Deakin, en 2016, y de su hermana Félicité, en 2019.

“Pensé que eso significaría algo, pero no fue así. Es algo que nunca aceptaré del todo”, dijo.

Louis Tomlinson aseguró que aún no supera la muerte de Liam Payne.

El intérprete de “Lemonade” aseguró que, aunque el tiempo pasa, el vacío sigue presente. Sin embargo, al hablar de Liam Payne, su tono cambió hacia la nostalgia.

“Liam siempre me entretenía. Si me aburría o necesitaba reírme, él estaba ahí para eso. Era de esas personas que te levantan el ánimo sin proponérselo”, recordó.

Y añadió: “He perdido a muchos seres queridos, pero nunca había perdido a un amigo. Eso es algo completamente diferente. Es un tipo de dolor que te cambia para siempre, pero también te enseña lo valioso que es el amor que compartimos mientras estamos aquí”.

Tomlinson también evocó los momentos en que Payne lo apoyó públicamente, como cuando fue juez en The X Factor o durante el estreno de su documental All of Those Voices en 2023.

Louis Tomlinson afirmó que Liam Payne lo apoyó en varios momentos importantes como cuando fue juez en "The X Factor". (Captura de video)

“Esto no es un comentario hacia los otros chicos, pero sé que si yo hubiera estado en su lugar, habría sentido cierta inferioridad. Sin embargo, Liam siempre estaba ahí para mí. Aunque estuviera pasando por algo, se ponía en segundo plano y aparecía igual. Esas cosas dicen mucho sobre quién era realmente”, señaló.

El músico confirmó que la tragedia ha acercado nuevamente a los antiguos miembros de One Direction —Harry Styles, Niall Horan y Zayn Malik—, pese a las agendas imposibles.

“Lo mejor de los verdaderos amigos es que, cuando finalmente se ven, parece que no ha pasado el tiempo. Es increíble ver que a todos les va tan bien en lo suyo”, explicó.

Louis Tomlinson admitió que se siente contento por el éxito de sus excompañeros de banda. (@louist91)

Por si fuera poco, Louis Tomlinson abordó las circunstancias que rodearon la muerte de Liam Payne, quien cayó desde el balcón de un hotel en Buenos Aires el 16 de octubre de 2024.

Una autopsia determinó que el cantante murió por “politraumatismos”, término que describe múltiples lesiones que afectan a varios órganos o sistemas. Liam dejó un hijo de ocho años, Bear Grey, fruto de su relación con la cantante Cheryl, exintegrante de Girls Aloud.

En lugar de buscar culpables, Tomlinson afirmó que “en una situación como esta, la retrospectiva es muy poderosa” y aseveró que ser parte de One Direction fue un trabajo agotador.

Louis Tomlinson admitió que ser parte de One Direction fue bastante difícil. (Instagram)

“Lo más difícil era ser joven, famoso y sentirte observado todo el tiempo. Era deshumanizante. Si querías salir a tomar un café o simplemente caminar, tenías que hacerlo con tu equipo de seguridad”, indicó.

A pesar de la presión, admitió que lo que hacía soportable la fama era el lazo con sus compañeros. “Esa sensación de unión era lo que nos salvaba”, reconoció.