Entretenimiento

Louis Tomlinson se sinceró sobre la muerte de Liam Payne a un año de la tragedia: “Es algo que nunca aceptaré”

El cantante británico de 33 años reflexionó sobre el duelo tras la muerte de su amigo y excompañero de One Direction

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Louis Tomlinson aún sigue
Louis Tomlinson aún sigue en duelo por la muerte de Liam Payne. (Dominic Lipinski/PA via AP)

A un año de la muerte de Liam Payne, su ex compañero en One Direction, Louis Tomlinson habló con franqueza sobre el duelo, la amistad y lo que aprendió tras perder a alguien que consideraba parte de su familia musical.

En una emotiva entrevista con The Independent, el cantante británico de 33 años reflexionó sobre cómo ha enfrentado la ausencia de Payne, quien falleció en octubre de 2024 a los 31 años.

“Ingenuamente pensé que, a estas alturas, estaría más acostumbrado al duelo que otras personas de mi edad”, confesó Tomlinson, recordando también las pérdidas de su madre, Joanna Deakin, en 2016, y de su hermana Félicité, en 2019.

“Pensé que eso significaría algo, pero no fue así. Es algo que nunca aceptaré del todo”, dijo.

Louis Tomlinson aseguró que aún
Louis Tomlinson aseguró que aún no supera la muerte de Liam Payne.

El intérprete de “Lemonade” aseguró que, aunque el tiempo pasa, el vacío sigue presente. Sin embargo, al hablar de Liam Payne, su tono cambió hacia la nostalgia.

“Liam siempre me entretenía. Si me aburría o necesitaba reírme, él estaba ahí para eso. Era de esas personas que te levantan el ánimo sin proponérselo”, recordó.

Y añadió: “He perdido a muchos seres queridos, pero nunca había perdido a un amigo. Eso es algo completamente diferente. Es un tipo de dolor que te cambia para siempre, pero también te enseña lo valioso que es el amor que compartimos mientras estamos aquí”.

Tomlinson también evocó los momentos en que Payne lo apoyó públicamente, como cuando fue juez en The X Factor o durante el estreno de su documental All of Those Voices en 2023.

Louis Tomlinson afirmó que Liam
Louis Tomlinson afirmó que Liam Payne lo apoyó en varios momentos importantes como cuando fue juez en "The X Factor". (Captura de video)

“Esto no es un comentario hacia los otros chicos, pero sé que si yo hubiera estado en su lugar, habría sentido cierta inferioridad. Sin embargo, Liam siempre estaba ahí para mí. Aunque estuviera pasando por algo, se ponía en segundo plano y aparecía igual. Esas cosas dicen mucho sobre quién era realmente”, señaló.

El músico confirmó que la tragedia ha acercado nuevamente a los antiguos miembros de One Direction —Harry Styles, Niall Horan y Zayn Malik—, pese a las agendas imposibles.

“Lo mejor de los verdaderos amigos es que, cuando finalmente se ven, parece que no ha pasado el tiempo. Es increíble ver que a todos les va tan bien en lo suyo”, explicó.

Louis Tomlinson admitió que
Louis Tomlinson admitió que se siente contento por el éxito de sus excompañeros de banda. (@louist91)

Por si fuera poco, Louis Tomlinson abordó las circunstancias que rodearon la muerte de Liam Payne, quien cayó desde el balcón de un hotel en Buenos Aires el 16 de octubre de 2024.

Una autopsia determinó que el cantante murió por “politraumatismos”, término que describe múltiples lesiones que afectan a varios órganos o sistemas. Liam dejó un hijo de ocho años, Bear Grey, fruto de su relación con la cantante Cheryl, exintegrante de Girls Aloud.

En lugar de buscar culpables, Tomlinson afirmó que “en una situación como esta, la retrospectiva es muy poderosa” y aseveró que ser parte de One Direction fue un trabajo agotador.

Louis Tomlinson admitió que ser
Louis Tomlinson admitió que ser parte de One Direction fue bastante difícil. (Instagram)

“Lo más difícil era ser joven, famoso y sentirte observado todo el tiempo. Era deshumanizante. Si querías salir a tomar un café o simplemente caminar, tenías que hacerlo con tu equipo de seguridad”, indicó.

A pesar de la presión, admitió que lo que hacía soportable la fama era el lazo con sus compañeros. “Esa sensación de unión era lo que nos salvaba”, reconoció.

Temas Relacionados

Louis TomlinsonLiam PayneOne Directionmuerte

Últimas Noticias

Ashton Kutcher admitió que su atractivo físico afectó su carrera como actor: “Es frustrante”

El actor reconoció que su imagen de galán le ha impedido conseguir papeles más profundos

Ashton Kutcher admitió que su

El primer ex marido de Jennifer Lopez afirmó que la cantante lo engañó durante su matrimonio: “Tú eres el problema”

Ojani Noa acusó a la estrella de Hollywood de usar una “imagen de víctima” tras sus declaraciones en el programa de Howard Stern

El primer ex marido de

La hija de Ozzy Osbourne recibió un premio en su nombre a tres meses de su muerte: “Nos miraba desde el cielo”

Kelly Osbourne aceptó en su nombre un premio a la trayectoria durante los Birmingham Awards

La hija de Ozzy Osbourne

Diane Keaton dejó parte de su fortuna a su perro Reggie

La actriz destinó cinco millones de dólares a su golden retriever, tras fallecer a los 79 años.

Diane Keaton dejó parte de

El agotador entrenamiento de Laurence Fishburne y Keanu Reeves para ‘Matrix’: “Estábamos llenos de moretones”

El actor reveló los duros meses de preparación física detrás de la icónica pelea del dojo

El agotador entrenamiento de Laurence
ÚLTIMAS NOTICIAS
Agredieron a militantes de LLA

Agredieron a militantes de LLA en Formosa y responsabilizaron a los seguidores de Gildo Insfrán

El resultado que esperan las consultoras y el escenario después del domingo: la gobernabilidad es la clave

Transporte público: Argentina tiene una tarifa promedio superior a las de varias capitales latinoamericanas, pero el AMBA tiene las más baratas de la región

La fuga de la plata de los cuadernos: el abogado del paraíso fiscal del Caribe embargado por $40 mil millones

Ajuste fiscal: el gasto público crece menos que la economía y se profundizan los recortes en subsidios y empleo estatal

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky pidió aumentar la presión

Zelensky pidió aumentar la presión internacional para frenar la agresión rusa: “La guerra continúa solo porque Moscú no quiere ponerle fin”

Trump confirmó la vigencia del alto el fuego entre Israel y Hamas pese a los bombardeos y enfrentamientos recientes

EEUU felicitó a Rodrigo Paz y dijo que está dispuesto a colaborar con Bolivia “tras dos décadas de mala gestión”

El Gobierno de Ecuador suspendió el diálogo con los movimientos indígenas ante el incumplimiento de acuerdos y bloqueos continuos

“No, no, no, no y no”: Horacio Jaunarena cuenta qué le respondió a Aldo Rico cuando se sublevó en Campo de Mayo

TELESHOW
Julián Weich cuenta cómo cambió

Julián Weich cuenta cómo cambió su vida: “Un día reuní a mis hijos para pedirles perdón”

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025: la despedida y sus palabras finales

Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y a pura emoción contó los motivos: “Estoy triste”

El motivo por el que Wanda Nara y Evangelina Anderson pidieron un aplauso para Maxi López en MasterChef Celebrity

El homenaje que Susana Roccasalvo le rindió a Luis Pedro Toni: “Un personaje entrañable de los que ya no quedan”