Michael J. Fox reveló cuál es el objeto que hubiera querido robarse de ‘Volver al futuro’: “Fui un estúpido”

Michael J. Fox reveló el objeto que se rrepiente de no tener de "Volver al futuro". (Archivo/vía USA Today)

Michael J. Fox, que conquistó la televisión en los años ochenta con su papel como Alex P. Keaton en Family Ties y más tarde se convirtió en un ícono del cine gracias a Volver al futuro (1985), reveló qué objetos aún conserva de aquellos proyectos que marcaron su carrera, así como los que lamenta no haber guardado.

Durante una charla reciente con Donny Deutsch, realizada con motivo del lanzamiento de su nuevo libro Future Boy —escrito junto a Nelle Fortenberry—, el actor de 64 años confesó con humor que uno de los pocos recuerdos que conserva de su época en Family Ties es un adorno peculiar.

“Tenía una ballena de Family Ties —la ballena que estaba encima del fregadero, sobre la estufa. Era una ballena de bronce que me llevé. No tomé nada valioso”, contó entre risas.

Michael J. Fox aseguró que no se llevó nada de valor del set de "Family Ties". (Captura de video)

El actor, que compartió créditos en la serie con Meredith Baxter Birney, Michael Gross, Justine Bateman y Tina Yothers entre 1982 y 1989, explicó que nunca fue de los que acumulan recuerdos de los sets.

Sin embargo, el artista afirmó que hay un objeto del que sí se arrepiente profundamente de no haberse quedado: la icónica guitarra roja que tocó en Volver al futuro.

“Fui un estúpido por no llevármela. Debería haberme quedado con esa maldita guitarra”, admitió Fox sobre la Gibson ES-345 que su personaje, Marty McFly, usó para interpretar “Johnny B. Goode” durante el legendario baile escolar.

Michael J. Fox se arrepiente profundamente de no llevarse consigo la guitarra que tocó en la primera cinta de "Volver al futuro". (Captura de video)

Curiosamente, la guitarra, que se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la trilogía dirigida por Robert Zemeckis, ha estado desaparecida desde que concluyó el rodaje en 1985.

Su paradero es un misterio que, incluso 40 años después, sigue generando fascinación entre los fans.

De hecho, en honor al aniversario número 40 de la película, el elenco de Volver al futuro se unió a Gibson Guitars para iniciar una búsqueda internacional del instrumento perdido.

La actriz Lea Thompson, quien interpretó a Lorraine Baines McFly, reveló a la revista People en junio de 2025 que no tiene idea de cómo pudo haberse extraviado.

Lea Thompson admitió que ella solo se quedó con el vestuario de la escena del baile de graduación. (Captura de video)

“Al principio pensé que tal vez uno de los encargados de utilería la tenía… pero luego recordé que era muy cara, así que debió terminar en algún otro lugar”, contó.

La intérprete, también de 64 años, señaló que parte del problema fue que nadie imaginó el fenómeno cultural que la cinta llegaría a ser.

“En ese momento no sabíamos lo popular que sería la película, y ni siquiera había un contrato para una secuela. No era como Star Wars, donde todos se llevaban recuerdos del set. Yo solo tengo el vestido, los zapatos y las joyas del baile de graduación”, dijo.

La búsqueda de la famosa guitarra roja se ha convertido en todo un proyecto cinematográfico. Gibson Films está produciendo un documental titulado Lost to the Future, que sigue la investigación para localizar el instrumento original usado por Fox.

Lost to the Future es un proyecto que intenta rastrear el paradero de la guitarra. (Lost to the Future)

Dirigido por Doc Crotzer y producido por Mark Agnesi, el filme incluirá entrevistas con miembros del elenco, del equipo creativo y músicos inspirados por la saga.

El público incluso puede seguir el progreso o enviar pistas a través del sitio LostToTheFuture.com o llamando al 1-855-345-1955, un número creado especialmente para recibir información sobre el paradero del instrumento.