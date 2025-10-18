Entretenimiento

La millonaria propuesta que no logró convencer a los creadores de Breaking Bad para cambiar el final de la serie

El equipo de la serie desestimó la propuesta millonaria de Dreamworks para extender la historia, defendiendo así el cierre definitivo de la trama y descartando un formato televisivo inédito que pretendía revolucionar el sector, Según destacó Espinof

Por Mirko Racovsky

Guardar
Tráiler de "Breaking Bad"

La historia de la televisión pudo haber cambiado cuando Jeffrey Katzenberg, entonces directivo de Dreamworks, ofreció 75 millones de dólares al equipo de Breaking Bad para producir tres episodios adicionales.

La propuesta, que buscaba transformar el modelo de consumo televisivo, fue rechazada por los creadores de la serie, quienes consideraron inviable continuar la historia tras el desenlace definitivo que ya habían planeado. Así lo detalló Espinof, que reveló cómo una suma millonaria no logró modificar el destino de una de las series más influyentes de la última década.

La trama gira alrededor de Walter White (Bryan Cranston), un profesor de química que, al recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón sin posibilidad de curación, decide asegurar el porvenir económico de su familia. Para lograrlo, se involucra en la fabricación y venta de metanfetamina, actividad en la que se asocia con Jesse Pinkman (Aaron Paul), un exestudiante suyo.

Un modelo de emisión inédito

La iniciativa de Katzenberg, según recogió Espinof, se presentó poco antes del estreno de la última tanda de episodios de Breaking Bad, hace aproximadamente 12 años. El plan consistía en producir tres capítulos extra, que se emitirían en segmentos de seis minutos durante 30 días, bajo un modelo de pago por evento.

Walter White, interpretado por Bryan
Walter White, interpretado por Bryan Cranston (Captura de video)

Los espectadores habrían pagado entre 50 y 99 centavos por cada episodio, una estrategia que buscaba capitalizar el enorme interés generado por la serie, especialmente tras el récord de audiencia alcanzado por el episodio final, que superó los 10 millones de espectadores.

Katzenberg explicó en declaraciones recogidas por Espinof que su objetivo era “crear el mayor evento televisivo de pago por evento para una serie que alguien haya hecho jamás”. El directivo argumentó que, considerando que la producción de cada episodio costaba entonces 3,5 millones de dólares, la oferta representaba una ganancia sin precedentes para el equipo liderado por Vince Gilligan.

“Comprar literalmente tres episodios nuevos por esa cantidad de dinero significaba que habrían obtenido más ganancias con la compra de esos tres episodios que en cinco años”, detalló Katzenberg en una entrevista citada por el medio.

El rechazo de los creadores

Sin embargo, la respuesta del equipo de Breaking Bad fue clara. Durante la presentación de la propuesta, los responsables de la serie reaccionaron con risas, lo que desconcertó a Katzenberg. “Al final de mi presentación, todos se rieron. Y les dije: ‘Disculpen, no entiendo el chiste. No sé por qué se ríen’. Dijeron: ‘Lo siento, no podemos decírtelo, pero se revelará por qué esto no nos va a funcionar’”, relató el directivo, según Espinof.

La razón de fondo era que el final elegido para la serie cerraba de manera tan definitiva la historia de Walter White y su entorno, que resultaba imposible añadir nuevos episodios sin alterar la esencia del relato.

El cierre definitivo de la
El cierre definitivo de la historia de Walter White impidió la creación de más episodios de "Breaking Bad" (crédito A&E)

El desenlace de Breaking Bad se consolidó como uno de los más celebrados y concluyentes de la televisión, lo que dejó sin margen a cualquier intento de prolongar la trama. Aunque posteriormente se produjo una secuela cinematográfica, El Camino: Una película de Breaking Bad, su impacto fue mucho menor, ya que la narrativa principal había quedado completamente resuelta. La propuesta de Katzenberg, porlo tanto, perdió sentido una vez que el público presenció el cierre definitivo de la serie.

Intentos posteriores de innovación

A pesar de este revés, Katzenberg mantuvo su interés por innovar en los formatos televisivos. Años después, impulsó el lanzamiento de Quibi, una plataforma de streaming centrada en contenidos breves, que buscaba replicar el modelo de consumo fragmentado que había propuesto para Breaking Bad.

Sin embargo, el proyecto no logró consolidarse y cerró sus operaciones en menos de un año, como recuerda Espinof, marcando así otro capítulo fallido en la búsqueda de nuevas formas de narrar historias en la era digital.

Temas Relacionados

Breaking BadJeffrey KatzenbergDreamworksVince GilliganSeries de televisiónEspinofNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Martin Scorsese: una infancia atravesada por la violencia y la fe que forjaron a la leyenda del cine

Rebecca Miller, directora de “Mr. Scorsese”, habló con Infobae sobre el nuevo documental que explora los orígenes y la evolución del famoso cineasta

Martin Scorsese: una infancia atravesada

El día que nació MTV: demandas, controversia racial y más

Lo que comenzó con un puñado de videos musicales y una señal limitada en Nueva Jersey terminó por transformar la industria del entretenimiento

El día que nació MTV:

“No sabes cómo defenderte. Cómo pedir un respiro”: la confesión de Finn Wolfhard sobre el impacto de la fama tras Stranger Things

El actor compartió detalles inéditos sobre la presión de crecer bajo el escrutinio público, la dificultad de establecer límites y la importancia de buscar herramientas para proteger la salud emocional

“No sabes cómo defenderte. Cómo

Carlos Santana desmiente campaña contra Bad Bunny y celebra su llegada al Super Bowl

El guitarrista reconoció el talento del artista puertorriqueño, cuestionó la difusión de rumores infundados y pidió responsabilidad a quienes comparten información falsa sobre este evento del año

Carlos Santana desmiente campaña contra

De Game of Thrones a El Señor de los Anillos: Sean Bean y la búsqueda de autenticidad en la pantalla que trasciende a su vida diaria

El actor británico repasa proyectos recientes en una entrevista con The Rake. Su selección de papeles y el deseo de explorar géneros variados, las claves de su éxito dentro y fuera del set

De Game of Thrones a
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Argentina, penúltima en un

La Argentina, penúltima en un ranking mundial de calidad de los sistemas jubilatorios

Signos de ruptura en la CGT: qué hay detrás de la feroz interna por la que dos jefes sindicales casi terminan a las piñas

Rosario: un banco deberá reintegrar $700.000 por una transferencia irregular tras el robo de un celular

Por qué la trazabilidad es el secreto que impulsa al vino argentino y conquista a los consumidores más exigentes

Martín Rappallini, presidente de la UIA: “Hay que crear un clima de confianza para poder revertir la recesión”

INFOBAE AMÉRICA
Por qué los trenes no

Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad: las razones técnicas detrás de la decisión

Claudia Vargas, viuda de Roberto Samcam: “Su asesinato es una oportunidad para sentar en el banquillo a los dictadores de Nicaragua”

Tiene ELA hace 19 años y vive un infierno cada noche: la historia que marcó el debate de la eutanasia en Uruguay

Qué es la acromegalia: la enfermedad silenciosa que cambia el rostro y hace que el cuerpo crezca en la adultez

Fue arrestado por un pelea, lo encerraron en una celda de piedra y se convirtió en el único sobreviviente del volcán que arrasó una ciudad

TELESHOW
Guns N’ Roses volvió a

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”

Carolina Barcia: “La ropa de Avellaneda y la del shopping es la misma”

Nico Vázquez y el detrás de escena del éxito de Rocky: “Fuimos por todo y lo logramos”

El insólito olvido que sufrió una participante de Los 8 Escalones y provocó el reclamo de Pampita: “No me podés hacer esto”