Ed Sheeran recupera su influencia en el pop con un álbum vibrante

En diálogo con The New York Times, Ed Sheeran asegura que “Play”, un disco de optimismo y experimentación, reafirma su lugar en la industria musical

Por Newsroom Infobae

El cantante británico presenta un disco que marca un cambio de rumbo en su carrera musical (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

Ed Sheeran regresa a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo álbum Play, una producción que representa un cambio de rumbo tras un periodo marcado por dificultades personales y profesionales. En una entrevista reciente en Popcast de The New York Times, el cantante británico explicó que este trabajo simboliza no solo un retorno a la vitalidad de su característico pop, sino también una reacción directa a los desafíos vividos en los últimos años.

El álbum Play surge después de lo que Sheeran describe como “dos años de verdadera nubosidad”, un periodo en el que la pérdida de dos amigos cercanos, el diagnóstico de cáncer de su esposa Cherry y una serie de litigios por derechos de autor, afectaron su estabilidad emocional y creativa.

El propio artista reconoce que este disco es una respuesta instintiva a esa etapa oscura: “Esta es una reacción total de que este tiene que ser el disco más brillante y tecnicolor que podamos hacer”, afirmó en la conversación con The New York Times.

Ed Sheeran lanza "Play" como respuesta a un periodo de crisis personal y profesional (Atlantic Records via AP)

El significado de Play para Sheeran trasciende la superación personal. El disco recupera el optimismo que lo consolidó como referente del pop moderno, con canciones nostálgicas como Camera e In Other Words, que evocan éxitos previos como Perfect y Thinking Out Loud.

Además, el álbum explora nuevos territorios musicales: incluye su primera incursión en la música de influencia persa con Azizam y una colaboración inédita con compositores indios en Sapphire, ampliando así el espectro sonoro que ha desarrollado a lo largo de su carrera.

“A veces pienso que, como occidentales, creemos que Occidente es todo, cuando en realidad el mundo es enorme”, reflexionó Sheeran, destacando el impacto de sus giras internacionales en su apertura a nuevas influencias.

El álbum "Play" de Ed Sheeran marca un regreso al optimismo y la exploración musical (REUTERS/Brendan McDermid)

Una visión abierta sobre la competencia

En la entrevista con los periodistas Jon Caramanica y Joe Coscarelli, Sheeran abordó su posición en la industria y la competencia generacional. Aunque reconoce la aparición constante de nuevos talentos, el cantante se muestra firme respecto a su lugar: “Creo que es un error verlos como si invadieran tu espacio, porque mi espacio es mi espacio”.

Sheeran recordó cómo, desde sus inicios, ha visto surgir a otros cantautores masculinos y ha optado por recibirlos con apertura, inspirado por figuras como John Mayer y Elton John, quienes le enseñaron a celebrar la llegada de nuevas voces en el pop.

El artista también reflexionó sobre la evolución de su público y la importancia de adaptarse a los cambios en la industria. A diferencia de los lanzamientos sorpresa que predominan en la actualidad, Sheeran apostó por una estrategia más tradicional para Play, convencido de que su base de seguidores necesita tiempo para descubrir y asimilar su música.

“Mis fans tienen hijos y tardan más en encontrar las cosas. No buscan música nueva cada día. La radio sigue siendo importante para mí y realmente siento que crea éxitos”, explicó a The New York Times.

Impacto de las pérdidas y litigios en su carrera

Las dificultades personales recientes han dejado una huella profunda en su proceso creativo. Sheeran relató cómo la muerte de Jamal Edwards y Shane, amigos cercanos, el diagnóstico de Cherry y el nacimiento de su segunda hija se sucedieron en un corto periodo, lo que lo sumió en una etapa de depresión.

Las pérdidas personales recientes influyeron profundamente en el proceso creativo de Ed Sheeran (Foto AP/John Minchillo)

Este contexto, sumado a los litigios por derechos de autor —incluida la acusación de plagio sobre Shape of You—, lo llevó a tomar medidas preventivas, como grabar todo su proceso de composición desde 2017. “No soy una alcancía para que alguien venga a pinchar”, sentenció, aludiendo a su decisión de llevar uno de los casos a juicio para defender su integridad artística.

También, Sheeran abordó la presión de las expectativas y la percepción pública. Reconoció que, a lo largo de su carrera, ha sido objeto de críticas y bromas, incluso cuando sus canciones alcanzaban el éxito años después de su lanzamiento.

Sin embargo, a pesar de las críticas y los altibajos, Sheeran mantiene la convicción de que, con el tiempo, los artistas pueden superar la percepción negativa y consolidar su legado. “Llega un momento en la carrera en que se trasciende todo eso”, reflexionó ante The New York Times, dejando entrever que su apuesta es resistir y perdurar hasta que la música hable por sí sola.

