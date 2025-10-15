“Los Supersónicos”: Jim Carrey está en negociaciones para protagonizar el próximo live-action

Jim Carrey podría unirse al elenco principal de "Los Supersónicos". (Créditos: REUTERS. Captura de video)

Warner Bros. Pictures está listo para llevar a la pantalla grande una de las series animadas más emblemáticas de los años sesenta: Los Supersónicos (The Jetsons en su idioma original).

Y el proyecto ya ha encontrado a su posible estrella. Según informó The Wrap, Jim Carrey se encuentra en negociaciones para protagonizar la película dirigida por Colin Trevorrow, conocido por su trabajo en Jurassic World.

El actor canadiense, célebre por sus papeles en La Máscara, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, se perfila como el rostro ideal para encarnar el carisma y la excentricidad del patriarca George Supersónico, cabeza de la futurista familia que vive entre autos voladores, robots domésticos y ciudades flotantes.

Jim Carrey se perfila para darle vida a George Supersónico. (Créditos: Grosby. Captura de video)

Para Jim Carrey, el proyecto representa una nueva incursión en el género de la ciencia ficción y la comedia fantástica.

En los últimos años, el actor ha mantenido un perfil bajo en el cine, limitándose a interpretar al villano Dr. Robotnik en la saga Sonic the Hedgehog de Paramount, donde incluso asumió un doble papel en la tercera entrega estrenada en 2024.

Antes de la franquicia, su último filme fue Dark Crimes, estrenado en festivales en 2016.

El papel de George Supersónico podría marcar un regreso triunfal a la comedia física y al humor satírico que caracterizó su carrera en los noventa.

El últumo papel de Jim Carrey fue Ivo Robotnik en la cinta "Sonic the Hedgehog 3". (Paramount Pictures)

Un clásico animado rumbo al siglo XXI

Los Supersónicos debutó en 1962 como una comedia animada producida por el legendario estudio Hanna-Barbera. La serie —creada por William Hanna y Joseph Barbera— imaginaba un mundo utópico en la era espacial, donde la tecnología simplificaba la vida cotidiana y las familias convivían con asistentes robóticos.

George Supersónico, su esposa Jane, sus hijos Judy y Elroy, el perro Astro y la inseparable robot doméstica Rosie se convirtieron rápidamente en íconos de la cultura popular.

A lo largo de las décadas, Hollywood ha intentado múltiples veces revivir a Los Supersónicos. En 2003, The Hollywood Reporter reveló que Adam Shankman estaba ligado al proyecto, aunque nunca se concretó.

Los Supersónicos han tenido varios intentos de llegar a la pantalla como un live-action. (Captura de video)

Más tarde, cineastas como Robert Rodriguez y Conrad Vernon también fueron considerados para dirigir adaptaciones live-action, pero ninguna llegó a despegar. En 2017, ABC incluso encargó un piloto televisivo con Robert Zemeckis como productor ejecutivo; sin embargo, el proyecto no prosperó.

La visión de Colin Trevorrow

Ahora, con Colin Trevorrow al frente, el proyecto parece tener nueva vida. Trevorrow, quien dirigió Jurassic World Dominion en 2022, aportará su experiencia en efectos visuales y mundos futuristas para dar forma al universo de Los Supersónicos.

Junto a él, el guionista Joe Epstein —showrunner y productor ejecutivo de la serie de HBO The Idol— está en conversaciones para escribir el guion.

La participación de Trevorrow podría ser clave para revitalizar la historia con un tono contemporáneo, equilibrando la nostalgia con una mirada crítica al futuro que la serie original imaginó.

El nuevo live-action de "Los Supersónicos" combinará la nostalgia por los años 60 con las problemáticas actuales. (Captura de video)

“La clave está en capturar el optimismo ingenuo de los sesenta y contrastarlo con nuestra visión actual del progreso”, comentó una fuente cercana a la producción citada por The Hollywood Reporter.

Warner Bros. espera iniciar la producción en 2026. El estudio busca que la película capture la esencia original de Los Supersónicos, pero también explore temas contemporáneos como la inteligencia artificial, la automatización y el impacto de la tecnología en la vida familiar.