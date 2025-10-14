“Outlander: Blood of My Blood”: El elenco principal se sinceró sobre el final de temporada

"Outlander: Blood of my Blood" finalizó su primera temporada. (Disney Plus)

Las historias de amor en Outlander: Blood of My Blood, precuela de la exitosa serie Outlander, se han vuelto tan intensas como las de Claire y Jamie Fraser.

En el final de la primera temporada, los dos romances centrales —Ellen y Brian, y Julia y Henry— llegaron a puntos de ruptura y redención que marcarán el rumbo de la segunda entrega, ya en producción.

Durante una charla con The Hollywood Reporter, los protagonistas reflexionaron sobre el destino de sus personajes y las decisiones que definieron sus futuros.

Harriet Slater (Ellen), Jamie Roy (Brian), Hermione Corfield (Julia) y Jeremy Irvine (Henry) coincidieron en que sus historias son tanto de amor como de supervivencia.

A lo largo de "Outlander: Blood of My Blood", las parejas principales deben sobrevir a los obstáculos. (Starz)

Ellen Fraser y Brian, interpretados por Slater y Roy, enfrentaron uno de los giros más oscuros del final.

Forzada a casarse con Malcolm por un pacto familiar, Ellen descubre que su hermano Colum ha ordenado asesinar al hombre que realmente ama. Su respuesta es escapar con Brian, aunque su huida se tiñe de sangre cuando Malcolm, en un arranque de celos, los enfrenta con una espada.

“Brian no tenía otra opción. Él le ruega que no lo haga, pero Malcolm está consumido por la ira. En ese mundo, era cuestión de vida o muerte”, explicó Jamie Roy.

Jamie Roy aseguró que Brian hizo lo correcto al matar a Malcolm. (Captura de video)

Slater añadió que el desenlace deja a Ellen completamente distanciada de su familia:

“Colum la traiciona en todos los sentidos posibles. Primero la obliga a un matrimonio que no quiere, y luego manda matar al amor de su vida. Cuando ella le da la oportunidad de confesar y él no lo hace, todo termina. Ella se da cuenta: ‘Ya estás muerto para mí’”, dijo.

La actriz reconoció que, pese a la violencia, Ellen mantiene un código moral claro: “Ella entiende que lo que hace Brian fue necesario. Malcolm los habría perseguido hasta el fin. Pero sigue siendo devastador, porque se trataba de alguien a quien había querido en su infancia”.

La redención de Julia y Henry

En contraste, Julia y Henry —los personajes de Hermione Corfield y Jeremy Irvine— viven su propio drama entre el amor y el sacrificio. En el final de temporada, ambos escapan de Lord Lovat gracias a un salto desesperado a través de las piedras de Craigh na Dun, con Arch Bug pisándoles los talones.

Julia y Henry decidieron escapar al final de la primera temporada. (Captura de video)

Corfield explicó que la relación de Julia con Ellen es esencial para ambas tramas: “Me encanta que sean confidentes. Julia representa lo que Ellen podría llegar a ser: una mujer atrapada en un matrimonio que no eligió, pero decidida a encontrar su libertad. Ambas están presas del amor, pero también de las circunstancias”.

Sobre el reencuentro de Julia con Henry, Irvine comentó que quiso retratar “la contención del amor verdadero”.

“Tienen una conexión tan fuerte que no necesitan correr a abrazarse. Intentamos transmitirlo con las miradas. Si no existieran obstáculos, sería una serie muy corta”, comentó.

El actor también habló del vínculo real que comparte con Hermione, con quien lleva más de una década de amistad fuera del set.

Hermione Corfield y Jeremy Irvine tienen una amistad desde hace más de 10 años fuera de la pantalla. (Captura de video)

“Nos conocemos demasiado bien. Eso da confianza total. Pasamos más tiempo juntos fuera del rodaje que dentro, y eso hace que la química surja naturalmente”, confesó.

Por otra parte, las escenas íntimas de Ellen y Brian, que contrastan pasión con ternura, fueron diseñadas para reflejar su crecimiento. “La primera fue peligrosa, apresurada. En la final, en cambio, están libres, por fin pueden tomarse su tiempo”, explicó Slater.

Roy coincidió: “Queríamos que el público sintiera que ese momento se lo habían ganado. Ya habían sufrido demasiado; merecían un respiro.”

Mientras tanto, el destino de Julia y Henry sigue envuelto en el misterio tras su salto temporal. Jeremy Irvine reconoció que el final fue rodado con varias versiones posibles.

“Filmamos cuatro o cinco variaciones distintas, sin saber cuál usarían. Lo importante era transmitir que Henry no iba a dejarla atrás. Si debía dar su vida por ella, lo haría”, señaló.

Se grabaron varios finales alternativos para Julia y Henry. (Captura de video)

Aunque los actores no pueden revelar detalles, adelantaron que los nuevos episodios explorarán las consecuencias de las decisiones tomadas.

“Encontraremos a Ellen y Brian justo donde los dejamos, más unidos, pero también marcados por lo que han hecho”, dijo Jamie Roy. Mientras que Corfield añadió: “Julia y Henry tendrán que aprender a permanecer juntos. El amor no siempre basta; ahora vienen los verdaderos desafíos”.