Entretenimiento

“Outlander: Blood of My Blood”: El elenco principal se sinceró sobre el final de temporada

Los actores reflexionaron sobre la violencia, la redención y los sacrificios que marcarán el rumbo de la segunda temporada.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
"Outlander: Blood of my Blood"
"Outlander: Blood of my Blood" finalizó su primera temporada. (Disney Plus)

Las historias de amor en Outlander: Blood of My Blood, precuela de la exitosa serie Outlander, se han vuelto tan intensas como las de Claire y Jamie Fraser.

En el final de la primera temporada, los dos romances centrales —Ellen y Brian, y Julia y Henry— llegaron a puntos de ruptura y redención que marcarán el rumbo de la segunda entrega, ya en producción.

Durante una charla con The Hollywood Reporter, los protagonistas reflexionaron sobre el destino de sus personajes y las decisiones que definieron sus futuros.

Harriet Slater (Ellen), Jamie Roy (Brian), Hermione Corfield (Julia) y Jeremy Irvine (Henry) coincidieron en que sus historias son tanto de amor como de supervivencia.

A lo largo de "Outlander:
A lo largo de "Outlander: Blood of My Blood", las parejas principales deben sobrevir a los obstáculos. (Starz)

Ellen Fraser y Brian, interpretados por Slater y Roy, enfrentaron uno de los giros más oscuros del final.

Forzada a casarse con Malcolm por un pacto familiar, Ellen descubre que su hermano Colum ha ordenado asesinar al hombre que realmente ama. Su respuesta es escapar con Brian, aunque su huida se tiñe de sangre cuando Malcolm, en un arranque de celos, los enfrenta con una espada.

“Brian no tenía otra opción. Él le ruega que no lo haga, pero Malcolm está consumido por la ira. En ese mundo, era cuestión de vida o muerte”, explicó Jamie Roy.

Jamie Roy aseguró que Brian
Jamie Roy aseguró que Brian hizo lo correcto al matar a Malcolm. (Captura de video)

Slater añadió que el desenlace deja a Ellen completamente distanciada de su familia:

“Colum la traiciona en todos los sentidos posibles. Primero la obliga a un matrimonio que no quiere, y luego manda matar al amor de su vida. Cuando ella le da la oportunidad de confesar y él no lo hace, todo termina. Ella se da cuenta: ‘Ya estás muerto para mí’”, dijo.

La actriz reconoció que, pese a la violencia, Ellen mantiene un código moral claro: “Ella entiende que lo que hace Brian fue necesario. Malcolm los habría perseguido hasta el fin. Pero sigue siendo devastador, porque se trataba de alguien a quien había querido en su infancia”.

La redención de Julia y Henry

En contraste, Julia y Henry —los personajes de Hermione Corfield y Jeremy Irvine— viven su propio drama entre el amor y el sacrificio. En el final de temporada, ambos escapan de Lord Lovat gracias a un salto desesperado a través de las piedras de Craigh na Dun, con Arch Bug pisándoles los talones.

Julia y Henry decidieron escapar
Julia y Henry decidieron escapar al final de la primera temporada. (Captura de video)

Corfield explicó que la relación de Julia con Ellen es esencial para ambas tramas: “Me encanta que sean confidentes. Julia representa lo que Ellen podría llegar a ser: una mujer atrapada en un matrimonio que no eligió, pero decidida a encontrar su libertad. Ambas están presas del amor, pero también de las circunstancias”.

Sobre el reencuentro de Julia con Henry, Irvine comentó que quiso retratar “la contención del amor verdadero”.

Tienen una conexión tan fuerte que no necesitan correr a abrazarse. Intentamos transmitirlo con las miradas. Si no existieran obstáculos, sería una serie muy corta”, comentó.

El actor también habló del vínculo real que comparte con Hermione, con quien lleva más de una década de amistad fuera del set.

Hermione Corfield y Jeremy Irvine
Hermione Corfield y Jeremy Irvine tienen una amistad desde hace más de 10 años fuera de la pantalla. (Captura de video)

“Nos conocemos demasiado bien. Eso da confianza total. Pasamos más tiempo juntos fuera del rodaje que dentro, y eso hace que la química surja naturalmente”, confesó.

Por otra parte, las escenas íntimas de Ellen y Brian, que contrastan pasión con ternura, fueron diseñadas para reflejar su crecimiento. “La primera fue peligrosa, apresurada. En la final, en cambio, están libres, por fin pueden tomarse su tiempo”, explicó Slater.

Roy coincidió: “Queríamos que el público sintiera que ese momento se lo habían ganado. Ya habían sufrido demasiado; merecían un respiro.”

Mientras tanto, el destino de Julia y Henry sigue envuelto en el misterio tras su salto temporal. Jeremy Irvine reconoció que el final fue rodado con varias versiones posibles.

“Filmamos cuatro o cinco variaciones distintas, sin saber cuál usarían. Lo importante era transmitir que Henry no iba a dejarla atrás. Si debía dar su vida por ella, lo haría”, señaló.

Se grabaron varios finales alternativos
Se grabaron varios finales alternativos para Julia y Henry. (Captura de video)

Aunque los actores no pueden revelar detalles, adelantaron que los nuevos episodios explorarán las consecuencias de las decisiones tomadas.

“Encontraremos a Ellen y Brian justo donde los dejamos, más unidos, pero también marcados por lo que han hecho”, dijo Jamie Roy. Mientras que Corfield añadió: “Julia y Henry tendrán que aprender a permanecer juntos. El amor no siempre basta; ahora vienen los verdaderos desafíos”.

Temas Relacionados

Outlander: Blood of My BloodHarriet SlaterJamie RoyHermione CorfieldJeremy Irvine

Últimas Noticias

Quién es Jaakko Ohtonen, el actor que será Jesús resucitado en la secuela de “La pasión de Cristo”

“La resurrección de Cristo”, dirigida por Mel Gibson, explorará los tres días posteriores a la crucifixión

Quién es Jaakko Ohtonen, el

Daniel Stern, actor de ‘Mi pobre angelito’, se recupera tras haber sido hospitalizado de emergencia

El artista, que encarnó a uno de los ladrones en el clásico navideño, se había retirado de Hollywood para vivir en su propio rancho

Daniel Stern, actor de ‘Mi

Kevin Federline reveló un inquietante comportamiento de Britney Spears hacia sus hijos en su nuevo libro

De acuerdo con su exesposo, la cantante llegó en algunas ocasiones a observar a sus hijos dormidos mientras sostenía un cuchillo

Kevin Federline reveló un inquietante

Keith Urban habló de la vida “solitaria y miserable” en su gira musical, previo a su divorcio de Nicole Kidman

El músico australiano habló con honestidad sobre los sacrificios personales que implica su carrera en The Road

Keith Urban habló de la

La historia de cómo “Titanic” estuvo al borde del desastre antes de convertirse en éxito mundial

La película dirigida por James Cameron sobrevivió a rumores de desastre financiero, dudas creativas y desafíos técnicos

La historia de cómo “Titanic”
ÚLTIMAS NOTICIAS
El riesgo país volvió

El riesgo país volvió a ubicarse por encima de la línea de los 1.000 puntos tras la cumbre Milei-Trump

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Catamarca

Brutal choque en el centro de Córdoba: el conductor tenía el carnet habilitado, pero padecía de epilepsia

Violento enfrentamiento entre la policía y manifestantes en Chaco: hubo más de 40 heridos

El Congreso activó la bicameral de seguimiento de las privatizaciones después de 10 años

INFOBAE AMÉRICA
Detectan nuevos tipos de sismos

Detectan nuevos tipos de sismos en el volcán más inusual de la Tierra: cómo el estudio del Oldoinyo Lengai podría anticipar erupciones

Denuncian censura y represalias contra periodistas venezolanos por informar sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

Transportistas bolivianos bloquearon carreteras en Cochabamba en protesta por el desabastecimiento de combustibles

Haití reabrió la investigación por el asesinato del presidente Jovenel Moïse y pidió ayuda de Estados Unidos y Canadá

Zelensky ordenó el control militar de Odesa tras retirarle la ciudadanía a su alcalde por posesión de pasaporte ruso

TELESHOW
Maxi López se ausentará de

Maxi López se ausentará de MasterChef Celebrity: los famosos conductores que se barajan para reemplazarlo

Nazarena Vélez contó la tremenda imagen que halló al revisar el celular de su pareja, Santiago Caamaño: “Casi lo mato”

Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada, felicitó a la película Belén de Dolores Fonzi

Georgina Barbarossa contó que ya decidió cómo será el día de su muerte: “Tengo todo organizado”

Wanda Nara opinó de la relación entre su hermana Zaira y el streamer Bauleti: “Le va a dar un aire fresco”