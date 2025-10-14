Donde ver las mejores películas de Diane Keaton

Diane Keaton tuvo una carrera artística de 55 años. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Diane Keaton, la legendaria actriz ganadora del Óscar, dejó una huella imborrable en el cine con su talento y estilo único. Tras su fallecimiento el pasado 11 de octubre de 2025, su legado cinematográfico sigue vivo.

Si deseas rendirle homenaje o simplemente disfrutar de su vasta filmografía, aquí te presentamos dónde ver sus mejores películas en plataformas de streaming.

1. Annie Hall (1977)

Diane Keaton protagonizó "Annie Hall" en 1977. (Captura de video)

Considerada una de las mejores comedias románticas de todos los tiempos, esta película le valió a Diane Keaton el Óscar a Mejor Actriz. La historia gira en torno a Alvy Singer, un comediante neurótico de Nueva York, y Annie Hall, una mujer excéntrica y encantadora.

La película sigue su relación, desde el enamoramiento hasta la ruptura, explorando los altibajos de la vida en pareja, la comunicación, los conflictos personales y las inseguridades.

Puedes verla en Apple TV+ y Amazon Prime Video.

2. “El Padrino” (1972) y “El Padrino: Parte II” (1974)

Diane Keaton interpretó a Kay Adams en la cinta "El Padrino". (Captura de video)

La actriz interpreta a Kay Adams-Corleone en estas épicas de Francis Ford Coppola. La trama está basada en la novela de Mario Puzo y narra la historia de la familia mafiosa Corleone, una de las más poderosas de Nueva York en los años 40 y 50.

La trama principal se centra en Vito Corleone, el patriarca de la familia, y su hijo Michael Corleone, quien inicialmente busca distanciarse de los negocios criminales de la familia.

La historia muestra cómo Michael, motivado por la lealtad familiar y la necesidad de proteger a sus seres queridos, termina transformándose de un joven ajeno a la mafia en un líder despiadado y calculador.

Las cintas están disponibles en Apple TV+ y Amazon Prime Video.

3. “Reds” (1981)

Diane Keaton protagonizó "Reds" en 1981. (Captura de video)

En este drama histórico, Keaton interpreta a la periodista Louise Bryant. La película sigue la vida de John Reed, un periodista estadounidense y activista político que se hizo famoso por su crónica de la Revolución Rusa en su libro Diez días que conmovieron al mundo.

La historia se centra en su vida profesional y personal, especialmente su relación con Louise Bryant, una escritora y periodista con la que comparte ideales políticos y pasión por la justicia social.

La trama abarca desde la vida bohemia de Reed y Bryant en Estados Unidos hasta sus experiencias en Rusia durante la Revolución de 1917, mostrando los ideales revolucionarios, los conflictos políticos y las dificultades personales que enfrentan en su lucha por un mundo más justo.

La película también incluye entrevistas a personas que conocieron a los protagonistas, lo que le da un toque documental que mezcla ficción y realidad.

Puedes verla en Amazon Prime Video o de forma gratuita en las plataformas Tubi TV y Pluto TV.

4. “Something’s Gotta Give” (2003)

Diane Keaton y Jack Nicholson protagonizaron "Something’s Gotta Give". Captura de video

La historia sigue a Harry Sanborn (Jack Nicholson), un exitoso productor musical de mediana edad que tiene una reputación de conquistar mujeres mucho más jóvenes que él.

Mientras pasa un fin de semana en la casa de la madre de su última pareja joven, Erica Barry (Diane Keaton), una exitosa dramaturga de unos 60 años, Harry sufre un ataque al corazón y termina bajo el cuidado de Erica.

A partir de ahí, la película explora cómo dos personas con vidas y perspectivas muy diferentes comienzan a conocerse y a enamorarse, enfrentando sus propios miedos, inseguridades y prejuicios sobre el amor en la edad adulta.

La cinta está disponible en Apple TV+ y Amazon Prime Video.

5. “The First Wives Club” (1996)

La historia sigue a tres amigas de toda la vida: Diane, Annie y Brenda (interpretadas por Goldie Hawn, Bette Midler y Diane Keaton, respectivamente), quienes se reúnen después de que una de ellas, Diane, se entera del suicidio de una amiga en común debido a problemas matrimoniales.

Pronto descubren que todas han sido abandonadas o traicionadas por sus esposos, quienes las dejaron por mujeres más jóvenes.

Decididas a recuperar su dignidad y justicia, las tres mujeres forman un plan para vengarse de sus exmaridos exitosos y adinerados, mientras aprenden a apoyarse mutuamente y a valorar su propia independencia.

Puedes verla en Apple TV+ y Amazon Prime Video.

6. “The Family Stone” (2005)

Diane Keaton también realizó varias comedias como "The Family Stone". (Captura de video)

Una emotiva comedia dramática donde Keaton interpreta a la matriarca de una familia disfuncional, la historia comienza cuando Meredith Morton (Sarah Jessica Parker), una mujer sofisticada y algo rígida, acompaña a su novio Everett Stone (Dermot Mulroney) a la casa de su familia para celebrar la Navidad.

Meredith intenta integrarse en una familia que es muy diferente a ella: abierta, emocional y con tradiciones poco convencionales.

A medida que avanza la película, se exploran los conflictos, los malentendidos y los secretos familiares, así como las tensiones entre lo que Meredith representa y los valores y costumbres de la familia Stone.

Está disponible en Disney+, Apple TV+ y Amazon Prime Video.

7. “Marvin’s Room” (1996)

Diane Keaton protagonizó "Marvin’s Room". (Captura de video)

La historia sigue a Bessie, interpretada por Diane Keaton, una mujer que ha dedicado su vida a cuidar a su padre enfermo, Marvin, y a su hermano con problemas de salud mental.

Tras años de sacrificios, Bessie recibe la noticia de que necesita un trasplante de médula ósea. Esto la obliga a reconectar con su hermana Lee (Meryl Streep), de quien se había distanciado, y a enfrentar los resentimientos, secretos y tensiones familiares del pasado.

Puedes verla en Apple TV+ y Amazon Prime Video.