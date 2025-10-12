Entretenimiento

¿Relación confirmada? Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos juntos a los besos en un yate

Un turista que vio a la cantante y al ex primer ministro de Canadá tomó una foto del encuentro que se dio a fines de septiembre en California

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

El receso entre conciertos fue
El receso entre conciertos fue determinante para que la cantante coincidiera con el ex primer ministro canadiense en un entorno privado sobre las aguas californianas (Captura/TMZ)

La artista estadounidense Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau confirmaron las especulaciones sobre su vínculo sentimental tras ser vistos en una escena íntima.

El encuentro se llevó a cabo sobre el Caravelle, el yate de la cantante, en la costa de Santa Bárbara, en California, a finales de septiembre de este año.

Las imágenes, difundidas por Daily Mail, muestran a la pareja en gestos de afecto y cercanía, despejando las dudas sobre la naturaleza de su relación.

El suceso quedó registrado por un turista a bordo de una embarcación de avistamiento de ballenas. De acuerdo con su testimonio citado por el tabloide británico, “ella acercó el yate a una pequeña embarcación turística y luego comenzaron a besarse”.

El reconocimiento de Trudeau fue inmediato para el testigo, gracias al tatuaje de un cuervo Haida que el político lleva en su brazo izquierdo, símbolo de la cultura indígena canadiense y referencia habitual durante su gestión pública.

Katy Perry y Justin Trudeau
Katy Perry y Justin Trudeau mostraron afecto y complicidad en la costa de Santa Bárbara (REUTERS)

Durante la jornada, Perry, de 40 años, vestía un traje de baño negro y disfrutaba de un breve receso entre las presentaciones de su gira mundial Lifetimes.

Trudeau, de 53 años, vestía únicamente un pantalón de mezclilla. Fotógrafos de Daily Mail detallaron que la pareja fue captada abrazándose de forma estrecha y en actitud cariñosa sobre la cubierta principal, aparentemente ajenos a la presencia de otros turistas en la zona.

El vínculo sentimental quedó en evidencia después de semanas de rumores surgidos tras la visita de la estrella pop a Montreal. En julio, ambos protagonistas fueron observados durante una cena privada en el restaurante Le Violon en esa ciudad canadiense.

Al día siguiente, fueron fotografiados paseando juntos en Mount Royal Park, lo que avivó la especulación en medios de comunicación y redes sociales.

La publicación de las imágenes coincidió con nuevas declaraciones de fuentes cercanas a Katy Perry y Justin Trudeau citadas por Cosmopolitan. Según el medio, “Katy está muy, muy interesada en él. Dice que es un gran partido, un hombre de calidad”, afirmó una persona del entorno de la cantante.

Un testigo captó la escena
Un testigo captó la escena de Perry y Trudeau besándose, situación que puso fin a meses de especulaciones sobre su relación (Reuters)

“Se gustan mucho”, añadió la fuente, al calificar la comunicación como entusiasta, aunque no constante debido a los compromisos personales de ambos.

Desde las primeras imágenes juntos, los protagonistas han evitado comentar públicamente sobre la relación. Ni sus representantes ni ellos mismos respondieron a solicitudes formales de información realizadas por la prensa internacional, lo que incrementó la atención mediática.

Al respecto, Cosmopolitan también recogió testimonios de allegados a Trudeau que aseguraron que el político, tras su separación en 2023 de Sophie Grégoire, ha recibido numerosas propuestas sentimentales, pero su acercamiento a Perry habría significado “un soplo de aire fresco” en su vida.

El fin de las relaciones previas de ambos abrió espacio para esta nueva etapa personal. Katy Perry anunció su ruptura con el actor británico Orlando Bloom a mediados de este año, con quien comparte una hija de cinco años, mientras que Trudeau separó caminos con Grégoire tras 18 años de matrimonio y tres hijos en común.

Justin Trudeau y Sophie Grégoire
Justin Trudeau y Sophie Grégoire pusieron fin a 18 años de matrimonio, divorcio que marcó un nuevo comienzo personal para el ex primer ministro canadiense (Justin Tang/The Canadian Press via AP, Archivo)

¿Qué pasó entre Orlando Bloom y Katy Perry?

Sobre la dinámica familiar, Perry aclaró que la prioridad es mantener un entorno estable para su hija, con un vínculo de respeto recíproco con Bloom.

De acuerdo con un reporte de Daily Mail, una persona cercana al círculo de ambos explicó que tras la primera cita y la viralización de las fotografías, la relación experimentó un descenso en la frecuencia del contacto.

Ambos están ocupados y la novedad perdió fuerza en el ritmo de mensajes, aunque no hay un trasfondo negativo”, relató la fuente.

Por otro lado, amigos de la cantante expresaron reservas sobre la exposición mediática y recomendaron mantener cautela respecto a la evolución del vínculo.

“Katy es una persona que destina tiempo a quien le interesa y sigue muy enfocada en su carrera musical”, comentó un allegado citado por Cosmopolitan.

Katy Perry y Orlando Bloom
Katy Perry y Orlando Bloom mantuvieron una relación durante casi una década y comparten la crianza de su hija en un ambiente de respeto mutuo (REUTERS/Danny Moloshok)

Katy Perry se encuentra en una etapa álgida gracias al éxito de su gira Lifetimes, y Justin Trudeau, retirado de la vida política activa desde su renuncia a principios de año, mantiene una agenda privada y atención sobre su vida personal.

De acuerdo con las mismas fuentes, “si hay alguien con quien resulte viable una relación a distancia es él”.

El entorno tanto de la cantante como del ex primer ministro permanece expectante ante la posibilidad de que el vínculo se consolide, mientras la atención pública sigue puesta en los próximos movimientos de ambos.

