Quién es Lee Areum, la ex cantante de K-Pop sentenciada a prisión por abuso infantil y fraude

Lee Areum, exintegrante del grupo surcoreano de K-pop T-ara, fue condenada a ocho meses de prisión, con una suspensión de dos años, tras ser declarada culpable en un caso de abuso infantil y otros delitos relacionados con la vida familiar y financiera de la artista.

La resolución final fue emitida por el Tribunal de Distrito de Suwon, sucursal Ansan, donde la corte ordenó además que Areum complete un programa educativo de prevención del abuso infantil durante su periodo carcelario.

El tribunal también dictaminó en favor de su exmarido en un caso de difamación que la involucra directa y públicamente. Según información publicada por la prensa surcoreana, el fallo se oficializó el 9 de octubre.

El proceso judicial se desarrolla luego de un tenso conflicto familiar que comenzó a atraer atención pública en 2023, cuando Lee Areum denunció en redes sociales presuntos abusos domésticos por parte de su exesposo, quien, después de una investigación policial, fue exonerado de los cargos.

Posteriormente, él presentó una denuncia formal contra ella y su madre, acusándolas de abuso infantil y secuestro menor. La madre de la cantante fue encontrada culpable de secuestro de un menor y condenada a cuatro meses de cárcel, con suspensión de un año.

En diciembre de 2024, la oficina del fiscal del distrito de Suwon presentó acusaciones de fraude contra Lee Areum y su pareja actual, señalando que ambos habían adquirido préstamos equivalentes a unos 37 millones de won surcoreanos (unos 26.800 dólares) de tres personas, incluyendo admiradores, y no los habían reintegrado.

Según informó el Korea JoongAng Daily, las denuncias formales de las víctimas fueron presentadas entre marzo y mayo del año anterior, alegando que el dinero fue solicitado bajo motivos personales y nunca devuelto.

La sentencia original para Areum fue de seis meses de prisión, suspendida por dos años, pero en una apelación ante el tribunal de distrito de Suwon se redujo a cuatro meses, también con suspensión, tras considerar que la inculpada había mostrado arrepentimiento y alcanzado acuerdos con algunos afectados.

El tribunal, sin embargo, enfatizó que la ex idol de K-pop fue consciente de que su pareja cometía fraude contra sus admiradores y que colaboró en las acciones ilícitas, lo que no representa una falta menor.

Las controversias legales de Areum incluyen además una exposición mediática de sus problemas personales a través de redes sociales. En 2023, publicó en Instagram fragmentos de conversaciones y acusaciones contra su exmarido, aludiendo a episodios de abuso infantil y violencia doméstica.

Luego de que el caso fue investigado y su expareja fuera absuelta, distintos medios detallaron que el hombre, identificado como Kim Young Gul, inició acciones legales contra ella y su madre, sumando acusaciones de difamación y secuestro.

Paralelamente, la artista de 31 años se vio envuelta en acusaciones de fraude financiero. El canal de YouTube gestionado por el reportero Lee Jin Ho publicó testimonios y grabaciones en las que se afirmaba que Lee Areum y su novio, identificado como Seo Dong Hoon, habían solicitado dinero a seguidores alegando necesidades de tratamiento médico urgente.

La respondió públicamente en varias ocasiones. En una de sus intervenciones en Instagram, expresó: “Quiero dejar claro que nunca, nunca he recibido mensajes directos suyos, y jamás redacté un testamento”, refiriéndose directamente al reportero.

En referencia a una de las supuestas víctimas, comentó: “En cuanto a Hwang Yoon Woo, le pedí ayuda una sola vez cuando mi hijo estaba muy enfermo. Fue desesperante. Aparte de esa ocasión, jamás recibí dinero suyo. Cuando mi hijo estuvo enfermo, Seo Dong Hoon mantuvo el contacto y le devolvió lo acordado en pagos parciales”.

A las acusaciones de mala praxis financiera se sumaron denuncias de un supuesto hacker, que habría suplantado la identidad de Lee Areum en sus redes, contactando a fans y allegados para solicitar dinero en su nombre.

La ex rapera de T-ara aseguró que denunció la situación y cooperó con las autoridades, afirmando que, a pesar de cambiar sus teléfonos y contraseñas, los accesos indebidos a sus cuentas continuaban.

“No sé cómo el hacker logró acceder también a mi cuenta de KakaoTalk. Ha engañado a todos mis conocidos. He intentado pagar a quienes les debo, pero la situación financiera me sobrepasa”, escribió en sus publicaciones, donde además anunció la presentación de varias demandas para esclarecer sus problemas legales y familiares.

En marzo de 2024, fue hospitalizada tras un intento de suicidio, hecho confirmado por su entorno y relatado por distintos medios coreanos como Korea Times.

“Rezo para que se recupere”, declaró públicamente su pareja, mientras que la familia confirmó la existencia de una nota de despedida previa a la internación.

Con posterioridad, Lee Areum agradeció el apoyo de sus seguidores y reconoció las dificultades que atraviesa. “Estoy recuperándome; todavía no puedo caminar con normalidad. Esta experiencia cercana a la muerte me hizo replantear mis decisiones”, escribió en Instagram.

Lee Areum inició su carrera en 2012 al integrarse a T-ara, grupo conocido por temas como “Roly-Poly”, “TTL” y “Bo Peep Bo Peep”. Dejó la banda en 2013 y participó en programas de televisión como The Unit y Tomorrow’s National Singer.

Tras su salida del grupo, emprendió una carrera solista y, en 2019, contrajo matrimonio con un empresario, con quien tuvo dos hijos antes de iniciar el proceso de divorcio.

En la actualidad, su perfil oficial de Instagram no se encuentra disponible, ya que fue dado de baja.