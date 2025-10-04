Paul 'Bonehead' Arthurs, guitarrista de Oasis, anuncia pausa tras confirmar que tiene cáncer. (Instagram)

La noticia sacudió el mundo del rock mundial: Paul “Bonehead” Arthurs, guitarrista icónico y miembro fundador de Oasis, anunció este viernes que hará una pausa en su participación durante la gira internacional para enfocarse en el tratamiento contra el cáncer.

Arthurs, pieza clave en la reciente visita de la banda a México, reveló a través de un mensaje en Instagram que, aunque fue diagnosticado a principios de año, había respondido bien al tratamiento, lo que le permitió ser parte “de esta increíble gira”.

“Estoy realmente triste de perderme estos shows, pero me siento bien y estaré listo para volver en el momento en que llegue a Sudamérica”, explicó el músico en su comunicado, confirmando que no podrá presentarse en Tokio, Melbourne y Sídney, pero que planea reincorporarse para la etapa sudamericana en noviembre.

Paul "Bonehead" Artur se encargó de ayudar a los hermanos Gallagher a "bajar las armas" lo que resultó en el reencuentro de Oasis (Instagram/@boneheadspage)

La revelación de Bonehead tiene aún más resonancia para el público mexicano, ya que hace apenas unas semanas el guitarrista estuvo en la Ciudad de México para los esperados conciertos de Oasis los días 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros.

Su llegada fue recibida como una fiesta nacional: la fotografía que compartió desde el acceso de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mostrando el letrero “México” y la frase “Wee Haaaa”, desató una avalancha de mensajes de bienvenida y muestras de cariño en redes sociales. Comentarios como “Bonehead hermano ya eres mexicano”, “Ciudad Nezahualcóyotl los ama” y “Vamos por tacos” inundaron la publicación.

El vínculo con los fans mexicanos quedó sellado a través de rituales y celebraciones: pulseras en el monolito de Tláloc pidiendo buen clima, invitaciones a taquitos y hasta bromas locales que demuestran el arraigo de Oasis en la cultura musical nacional. El concierto marcó un reencuentro esperado durante 16 años y un ejemplo del profundo afecto que la banda y su guitarrista han cosechado en el país.

'Bonehead’ y guitarrista fundador de Oasis, compartió en su cuenta de Instagram un vistazo de su primer día en el país. (@boneheadspage, Instagram)

No es la primera vez que Arthurs enfrenta un reto de salud: en 2022 anunció un tratamiento por cáncer en las amígdalas, lo que añade un matiz de lucha y resiliencia a su actual batalla.

Hoy, el anuncio del guitarrista sobre su condición y su determinación de retomar la gira tras el descanso ha sido recibido con deseos de pronta recuperación y mensajes de apoyo de sus miles de seguidores.

Oasis continuará con su gira de reencuentro en diversas ciudades durante los próximos meses tras cumplir su residencia en Londres y enamorar a sus fans mexicanos con dos históricos conciertos el pasado mes de septiembre.