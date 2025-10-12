Así fue el cercano vínculo entre Diane Keaton y Woody Allen: el director está “angustiado” por la muerte de la actriz

Diane Keaton y Woody Allen formaron una de las duplas más influyentes de Hollywood, tanto en la pantalla grande como fuera de ella (Shutterstock)

La muerte de Diane Keaton a los 79 años ha conmocionado a quienes compartieron momentos con ella en la escena en Hollywood y a nivel personal.

Woody Allen, el director que impulsó su trayectoria y mantuvo un vínculo personal y profesional con la actriz durante seis décadas, se mostró “extremadamente angustiado, sorprendido y alterado” tras conocer la noticia, según un reporte de People.

Como se recuerda, Keaton y Allen cultivaron una relación única, que evolucionó desde el plano sentimental en los años 70 hasta una colaboración artística que definió parte de la historia de Hollywood.

La estrella sobresalió en títulos emblemáticos como Annie Hall, filme dirigido por el cineasta en 1977, que le valió el Oscar a Mejor Actriz.

"Annie Hall" no solo definió la carrera de la actriz, sino que también se convirtió en un clásico del cine estadounidense contemporáneo (Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions)

Según Woody Allen, “nadie más que Keaton podía darle vida” a este personaje, concebido para resaltar su sentido del humor y su estilo personal.

La química surgida de esta combinación se reflejó en la obra, largamente señalada como inspirada en la vida real de la pareja. Consultada al respecto por The New York Times, Keaton comentó: “No es cierto, pero hay elementos de verdad en ello”.

Después de interpretar a Kay Adams en El Padrino y El Padrino II, bajo la dirección de Francis Ford Coppola, Keaton consolidó su versatilidad en el papel principal de Annie Hall, una comedia romántica que se transformó en un referente del género.

A lo largo de su carrera, siguió asociada con Allen en otras producciones, entre ellas Interiors (1978), Manhattan (1979) y Un misterioso asesinato en Manhattan (1993), en la cual fue convocada a último momento tras la salida de Mia Farrow por el mediático conflicto con Allen.

Allen confesó sentirse profundamente afectado tras la muerte de Keaton, con quien mantuvo una amistad cercana durante casi seis décadas (Shutterstock)

El vínculo entre los artistas persistió pese a las polémicas que envolvieron al director. Incluso durante los episodios más álgidos del caso de custodia y las acusaciones de abuso sexual planteadas por Mia Farrow y su hija Dylan Farrow, la actriz se mostró como una firme defensora de Allen.

En 2018, durante el auge del movimiento #MeToo, Diane Keaton utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para afirmar: “Woody Allen es mi amigo y sigo creyendo en él”, y compartió una entrevista que el director había concedido en 1992 a la cadena CBS para defenderse de las acusaciones.

“Siempre estuvo de su lado. Allen le estaba muy agradecido”, destacó una fuente a People, añadiendo que ambos seguían comunicándose mediante llamadas y mensajes.

En 2014, durante una entrevista con el diario The Guardian, Keaton evitó profundizar en las acusaciones en contra de Allen, pero reiteró su apoyo. “No tengo nada que decir sobre eso. Excepto: creo en mi amigo”, sostuvo.

Mia Farrow reconoció el legado de Diane Keaton en redes sociales, a pesar de su propio pasado conflictivo con Woody Allen (REUTERS)

En esa ocasión, resaltó también la ética profesional del cineasta: “Es la persona más disciplinada que he conocido, salvo por mi padre. Su fortaleza me parece inusual. Nunca dejará de trabajar”.

Woody Allen fue el encargado de presentar a Diane Keaton en la edición 45 de los premios AFI Life Achievement Award en 2017. “Mucho de lo que logré en mi vida se lo debo a ella. Esta es una mujer que sobresale en todo lo que hace”, recalcó en la ceremonia.

La admiración era recíproca. Más allá de los escándalos y los años, ambos actores mantuvieron una cercanía notable, caracterizada por la confianza y el reconocimiento mutuo. “La apreciaba mucho”, indicó su entorno cercano.

Keaton, reconocida por no haber contraído matrimonio y por su vida reservada, dejó dos hijos, Dexter y Duke. Su deceso estuvo rodeado de sorpresa: “Nadie parecía estar al tanto de que la salud de Keaton se había deteriorado”, aseguró el informante a People.

Diane Keaton defendió públicamente a Allen, incluso durante las acusaciones más graves, reafirmando su confianza en su antiguo colaborador (Shutterstock)

El homenaje de Mia Farrow tras la muerte de Diane Keaton

Mia Farrow, ex pareja de Woody Allen, escribió en Instagram un mensaje en memoria de la artista, pese a los desencuentros del pasado por la lealtad de Diane Keaton hacia el cineasta.

“Era una actriz absolutamente maravillosa y una persona rara y fascinante”, expresó Farrow, de 80 años, en una publicación en la red social el 11 de octubre. “Mis pensamientos está con sus hijos y hermanas. Descansa en paz, Diane”.

El homenaje de Farrow cobra un matiz especial dado el contexto: la actriz se refirió en varias oportunidades a la ruptura con Allen y la repercusión del caso de abuso que involucró a su hija Dylan.

Pese a décadas de distanciamiento y desacuerdos, optó por destacar el valor artístico y humano de Keaton al momento de su muerte.