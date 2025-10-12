Entretenimiento

Así fue el cercano vínculo entre Diane Keaton y Woody Allen: el director está “angustiado” por la muerte de la actriz

A lo largo de una carrera marcada por la innovación y la controversia, la ganadora del Oscar se mantuvo leal al cineasta

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Diane Keaton y Woody Allen
Diane Keaton y Woody Allen formaron una de las duplas más influyentes de Hollywood, tanto en la pantalla grande como fuera de ella (Shutterstock)

La muerte de Diane Keaton a los 79 años ha conmocionado a quienes compartieron momentos con ella en la escena en Hollywood y a nivel personal.

Woody Allen, el director que impulsó su trayectoria y mantuvo un vínculo personal y profesional con la actriz durante seis décadas, se mostró “extremadamente angustiado, sorprendido y alterado” tras conocer la noticia, según un reporte de People.

Como se recuerda, Keaton y Allen cultivaron una relación única, que evolucionó desde el plano sentimental en los años 70 hasta una colaboración artística que definió parte de la historia de Hollywood.

La estrella sobresalió en títulos emblemáticos como Annie Hall, filme dirigido por el cineasta en 1977, que le valió el Oscar a Mejor Actriz.

"Annie Hall" no solo definió
"Annie Hall" no solo definió la carrera de la actriz, sino que también se convirtió en un clásico del cine estadounidense contemporáneo (Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions)

Según Woody Allen, “nadie más que Keaton podía darle vida” a este personaje, concebido para resaltar su sentido del humor y su estilo personal.

La química surgida de esta combinación se reflejó en la obra, largamente señalada como inspirada en la vida real de la pareja. Consultada al respecto por The New York Times, Keaton comentó: “No es cierto, pero hay elementos de verdad en ello”.

Después de interpretar a Kay Adams en El Padrino y El Padrino II, bajo la dirección de Francis Ford Coppola, Keaton consolidó su versatilidad en el papel principal de Annie Hall, una comedia romántica que se transformó en un referente del género.

A lo largo de su carrera, siguió asociada con Allen en otras producciones, entre ellas Interiors (1978), Manhattan (1979) y Un misterioso asesinato en Manhattan (1993), en la cual fue convocada a último momento tras la salida de Mia Farrow por el mediático conflicto con Allen.

Allen confesó sentirse profundamente afectado
Allen confesó sentirse profundamente afectado tras la muerte de Keaton, con quien mantuvo una amistad cercana durante casi seis décadas (Shutterstock)

El vínculo entre los artistas persistió pese a las polémicas que envolvieron al director. Incluso durante los episodios más álgidos del caso de custodia y las acusaciones de abuso sexual planteadas por Mia Farrow y su hija Dylan Farrow, la actriz se mostró como una firme defensora de Allen.

En 2018, durante el auge del movimiento #MeToo, Diane Keaton utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para afirmar: “Woody Allen es mi amigo y sigo creyendo en él”, y compartió una entrevista que el director había concedido en 1992 a la cadena CBS para defenderse de las acusaciones.

Siempre estuvo de su lado. Allen le estaba muy agradecido”, destacó una fuente a People, añadiendo que ambos seguían comunicándose mediante llamadas y mensajes.

En 2014, durante una entrevista con el diario The Guardian, Keaton evitó profundizar en las acusaciones en contra de Allen, pero reiteró su apoyo. “No tengo nada que decir sobre eso. Excepto: creo en mi amigo”, sostuvo.

Mia Farrow reconoció el legado
Mia Farrow reconoció el legado de Diane Keaton en redes sociales, a pesar de su propio pasado conflictivo con Woody Allen (REUTERS)

En esa ocasión, resaltó también la ética profesional del cineasta: “Es la persona más disciplinada que he conocido, salvo por mi padre. Su fortaleza me parece inusual. Nunca dejará de trabajar”.

Woody Allen fue el encargado de presentar a Diane Keaton en la edición 45 de los premios AFI Life Achievement Award en 2017. “Mucho de lo que logré en mi vida se lo debo a ella. Esta es una mujer que sobresale en todo lo que hace”, recalcó en la ceremonia.

La admiración era recíproca. Más allá de los escándalos y los años, ambos actores mantuvieron una cercanía notable, caracterizada por la confianza y el reconocimiento mutuo. “La apreciaba mucho”, indicó su entorno cercano.

Keaton, reconocida por no haber contraído matrimonio y por su vida reservada, dejó dos hijos, Dexter y Duke. Su deceso estuvo rodeado de sorpresa: “Nadie parecía estar al tanto de que la salud de Keaton se había deteriorado”, aseguró el informante a People.

Diane Keaton defendió públicamente a
Diane Keaton defendió públicamente a Allen, incluso durante las acusaciones más graves, reafirmando su confianza en su antiguo colaborador (Shutterstock)

El homenaje de Mia Farrow tras la muerte de Diane Keaton

Mia Farrow, ex pareja de Woody Allen, escribió en Instagram un mensaje en memoria de la artista, pese a los desencuentros del pasado por la lealtad de Diane Keaton hacia el cineasta.

“Era una actriz absolutamente maravillosa y una persona rara y fascinante”, expresó Farrow, de 80 años, en una publicación en la red social el 11 de octubre. “Mis pensamientos está con sus hijos y hermanas. Descansa en paz, Diane”.

El homenaje de Farrow cobra un matiz especial dado el contexto: la actriz se refirió en varias oportunidades a la ruptura con Allen y la repercusión del caso de abuso que involucró a su hija Dylan.

Pese a décadas de distanciamiento y desacuerdos, optó por destacar el valor artístico y humano de Keaton al momento de su muerte.

Temas Relacionados

Diane KeatonWoody Allenestrellas de hollywood

Últimas Noticias

¿Relación confirmada? Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos juntos a los besos en un yate

Un turista que vio a la cantante y al ex primer ministro de Canadá tomó una foto del encuentro que se dio a fines de septiembre en California

¿Relación confirmada? Katy Perry y

La confesión de MGK en Los Ángeles: “La mayor parte del tiempo me siento roto”

El artista estadounidense explora la sanación personal y la búsqueda de sentido a través de la escritura y rituales íntimos, invitando a descubrir una dimensión desconocida de su identidad artística

La confesión de MGK en

Diane Keaton: la soledad de sus últimos meses y la fortuna que heredarían sus dos hijos

La estrella de Hollywood eligió la privacidad y sorprendió a su entorno con decisiones inesperadas, como la venta de su emblemática mansión de Brentwood

Diane Keaton: la soledad de

Jon Cryer y la advertencia sobre Charlie Sheen: ocho años de éxitos, escándalos y un vínculo imposible de reparar

El actor reveló el desgaste emocional tras convivir con Sheen en Two And A Half Men. Tensiones, distanciamientos y una reconciliación que nunca llegó a concretarse

Jon Cryer y la advertencia

La trágica vida de Anthony Perkins, el icónico rostro de ‘Psicosis’ que fue forzado a ocultar su homosexualidad

Perkins enfrentó una infancia solitaria, la represión de su identidad y una enfermedad que ocultó hasta el final

La trágica vida de Anthony
ÚLTIMAS NOTICIAS
El video del Gobierno para

El video del Gobierno para celebrar el 12 de octubre y resaltar la figura de Cristóbal Colón

Levantaron los cortes y habilitaron las autopistas de CABA luego de la carrera Gran Fondo Argentina

La presión tributaria nacional es la menor en 18 años: qué cambió y cómo repercute en la economía

Fin de semana largo: viajaron más turistas, pero con presupuestos más austeros

Alerta Sofia: buscan a un nene de 5 años tras los homicidios de su mamá y su abuela en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
El British Museum anunció su

El British Museum anunció su propia gala benéfica y hay polémica

Escala la tensión entre Afganistán y Pakistán: Islamabad dijo que 20 de sus soldados murieron y más de 200 talibanes “fueron neutralizados”

Esperanza electoral en Bolivia a 22 años del golpe de Estado que derrocó la democracia

Una ilustradora argentina da vida a Anne Brontë, una de las primeras escritoras feministas de la historia

Documentos inéditos revelan las macabras instrucciones de Hamas durante la masacre del 7 de octubre en Israel: “Maten a todos”

TELESHOW
El tierno momento de Valentina

El tierno momento de Valentina Cervantes con su hija que mostró cuál es el favorito de sus padres

Palito Ortega suspendió su show en Paraná por motivos de salud

Wanda Nara se emocionó al contar la conflictiva separación de Mauro Icardi: “Fueron 3 años de mucha presión”

Quiénes son los cuatro participantes de La Voz Argentina que compiten por el gran premio

Ricardo Darín: “La cultura pasa por expresarse, si solo te referís al resultado es un poco perverso”