Diane Keaton, la actriz que revolucionó la comedia romántica y dejó huella con “El Padrino” y “Annie Hall”

A lo largo de más de cinco décadas, Keaton se consolidó como un ícono del cine y de la moda con un estilo inconfundible (REUTERS/Mario Anzuoni)

La noticia del fallecimiento de Diane Keaton a los 79 años causó conmoción en el mundo del cine. De acuerdo con su familia, la actriz murió en California y han pedido respeto y privacidad en este momento de duelo.

Más allá de su partida, Keaton deja un legado que atraviesa generaciones: una filmografía reconocida, una presencia singular y una constelación de premios que la consagran como una de las grandes figuras de Hollywood.

Nacida como Diane Hall el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, adoptó como nombre artístico el apellido de soltera de su madre –Keaton– para evitar conflictos con otra “Diane Hall” registrada en el sindicato de actores.

Fue la mayor de cuatro hermanos, hija de un ingeniero civil y una madre con inclinaciones artísticas que alimentaron en ella la sensibilidad creativa. Desde pequeña mostró interés por las artes escénicas, participando en obras escolares y luego mudándose a Nueva York para estudiar drama.

El ascenso en Broadway y el salto al cine

La primera gran oportunidad de Keaton provino del teatro: en 1968 se convirtió en suplente en la producción original de Hair en Broadway. Aunque la obra incluía escenas grupales de desnudo, ella se negó a participar en esas tomas, lo cual llamó la atención por su convicción artística.

En 1969 fue elegida para protagonizar la obra Play It Again, Sam de Woody Allen —y su versión cinematográfica en 1972 la inició en el universo fílmico que marcaría parte de su carrera.

En 1970 hizo su debut en la pantalla grande con Lovers and Other Strangers (Amantes y otros extraños), pero su salto definitivo hacia la fama se produjo en 1972 cuando Francis Ford Coppola la eligió para interpretar a Kay Adams, novia (y luego esposa) de Michael Corleone en El Padrino, rol que retomó en El Padrino II (1974) y, años más tarde, en El Padrino III (1990).

Diane Keaton junto a Al Pacino en El Padrino, el papel que la catapultó al estrellato en los años 70 (Archivo IMBD)

Durante la década de 1970, Keaton colaboró regularmente con Woody Allen en comedias como Sleeper (1973), Love and Death (1975) y Play It Again, Sam (versión fílmica). Pero fue en 1977 cuando alcanzó la cima con Annie Hall, dirigida por Allen, película que le valió el Óscar a Mejor Actriz.

Ese año también protagonizó Looking for Mr. Goodbar, demostrando que tenía registro dramático.

Diane Keaton y Woody Allen en una escena de la película de 1977 "Annie Hall". Por su papel, ella ganó el premio Oscar a la mejor actriz principal

Consagración, versatilidad y reconocimientos

Tras su éxito en Annie Hall, Keaton buscó evitar el encasillamiento. Se volvió habitual verla en papeles dramáticos y cómicos con igual soltura. Obtuvo nominaciones al Óscar por Reds (1981), Marvin’s Room (1996) y Something’s Gotta Give (2003), y ganó otros galardones como Golden Globes y un BAFTA a lo largo de su carrera. En 2017 fue distinguida con el Lifetime Achievement Award del American Film Institute.

Además de actuar, incursionó como directora, particularmente en Unstrung Heroes (1995) y Hanging Up (2000), esta última también protagonizada por ella junto a Meg Ryan y Lisa Kudrow.

Keaton también exploró la producción cinematográfica y participó en proyectos como Summer Camp (2024), considerada su última interpretación antes del deceso.

Diane Keaton fue mucho más que una actriz: su autenticidad y su estilo dejaron una marca imborrable en la historia del cine (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la segunda mitad de su trayectoria, protagonizó éxitos de taquilla y films populares, como Baby Boom (1987), Father of the Bride (1991) y su secuela (1995), Manhattan Murder Mystery (1993), The First Wives Club (1996), The Family Stone (2005) y And So It Goes (2014) junto a Michael Douglas.

Gracias a su capacidad para adaptarse a distintos géneros —comedia ligera, drama introspectivo, romance maduro—, Keaton consolidó un repertorio rico y variado. Su estilo personal, que incorporaba prendas masculinas (chalecos, corbatas, faldas amplias), también influyó en la moda femenina de época.

Legado y cierre de una época

El fallecimiento de Diane Keaton cierra un capítulo irrepetible del cine contemporáneo. Su carrera, que abarcó más de cinco décadas, dejó enormes huellas en la memoria colectiva. Fue una actriz que supo conjugar humor, introspección y autenticidad, que sobrevivió a modas y épocas, reinterpretándose en cada nueva etapa.

Sus obras —El Padrino, Annie Hall, The First Wives Club, Something’s Gotta Give y muchas más— seguirán siendo estudiadas y disfrutadas. Su audacia al interpretar personajes complejos y su huella estética en el cine y la cultura harán que siga viva en el imaginario de audiencias futuras.

Hoy, mientras el mundo llora su partida, se recuerda no solo a la figura pública, sino a la mujer que desde sus comienzos en Broadway desafió convenciones, que eligió papeles impares antes que la comercialidad fácil, que dirigió y produjo, que amó con discreción y nunca dejó de proyectarse. El cine perdió hoy una voz única. Pero su legado permanecerá indemne.