“Would You Marry Me?”: todo sobre el nuevo k-drama de Choi Woo-shik y Jung So-min sobre los enredos de un matrimonio falso

Un matrimonio arreglado con dinero como recompensa. Este es el nuevo estreno en el catálogo de series coreanas de Disney Plus.

El romance falso vuelve a encender la pantalla surcoreana con Would You Marry Me?, la nueva comedia romántica protagonizada por Choi Woo-shik y Jung So-min, que acaba de estrenar su primer episodio en Disney+ Latinoamérica.

La serie, producida por SBS, aprovecha uno de los temas favoritos de los fans de k-dramas: un matrimonio falso que da lugar a sentimientos genuinos entre sus protagonistas.

Aquí, el relato se enfoca en dos jóvenes que deciden fingir su unión durante 90 días con el fin de ganar una lujosa vivienda para recién casados.

Los protagonistas son Kim Woo-joo (interpretado por Choi Woo-shik), el heredero de la panadería más antigua de Corea, y Yoo Mary (Jung So-min), una diseñadora que intenta mantener a flote su pequeño negocio, Mary Design.

La historia arranca cuando Mary, tras descubrir la infidelidad de su prometido —curiosamente también llamado Kim Woo-joo (Seo Bum-june)—, queda arruinada y atrapada en una estafa inmobiliaria.

La nueva comedia romántica de SBS revive el clásico “contrato de matrimonio” y añade un triángulo amoroso (Cortesía SBS/Disney Plus)

Su suerte cambia cuando conoce al otro Woo-joo, un joven empresario perfeccionista y reservado que, pese a su éxito, carga con sus propias presiones familiares.

Desesperada por no perder la oportunidad de obtener un departamento para recién casados, Mary le propone un trato: fingir que son esposos durante tres meses. Lo que comienza como un contrato de conveniencia pronto se convierte en una relación donde los límites entre la mentira y el amor verdadero empiezan a desdibujarse.

Como comenta Soompi, el k-drama introduce un giro ingenioso en el clásico tema recurrente del matrimonio falso. Esta vez, los dos hombres que rodean a la protagonista comparten el mismo nombre, Kim Woo-joo, pero representan extremos opuestos.

El primer Woo-joo (Choi Woo-shik) es mayor, maduro y confiable, con una personalidad fría pero protectora —un tipo “tsundere” en toda regla— que poco a poco deja ver su lado más afectuoso.

La aparición del exnovio infiel reaviva el conflicto central y añade un toque de tensión emocional al relato.(Cortesía SBS/Disney Plus)

En cambio, el segundo Woo-joo (Seo Bum-june), su exnovio, es tres años menor que Mary y encarna la inmadurez y la impulsividad. Tras traicionarla, regresa arrepentido y decidido a reconquistarla, lo que genera una tensión emocional y romántica que sostiene gran parte de la trama.

“¿A quién elegirá Mary cuando los sentimientos reales empiecen a interferir con su plan?” es la pregunta que guía la historia.

El reparto de Would You Marry Me?

El personaje de Yoo Mary marca el regreso de Jung So-min al género que la consagró. La actriz es reconocida por su habilidad para interpretar mujeres sinceras y llenas de matices, como ya demostró en Because This Is My First Life (2017), otro drama sobre un matrimonio contractual que también está disponible en Netflix.

En la ficción, Yoo Mary es la dueña de una microempresa que lucha por sobrevivir en un mercado competitivo. No duda en usar un disfraz de cangrejo para conseguir un contrato o en improvisar soluciones creativas ante las adversidades, rasgos que la vuelven una heroína moderna y cercana.

Choi Woo-shik, conocido mundialmente por Parasite y Train to Busan, regresa a la televisión con un rol más romántico (Cortesía SBS/Disney Plus)

Por su parte, Choi Woo-shik (nacido en 1990) es un rostro internacionalmente conocido gracias a su papel en Parasite (2019), ganadora del Óscar a Mejor Película, y en el clásico de terror Train to Busan (2016).

En televisión, el actor brilló en Our Beloved Summer (2021–2022) y A Killer Paradox (2024).

El reparto de Would You Marry Me? incluye también a Bae Na-ra (Weak Hero Class 2), Shin Seul-ki (Singles Inferno), Jung Ae-ri (Crash Landing on You), Kim Young-min (Queen of Tears), Baek Ji-won (When Life Gives You Tangerines) y Yoon Bok-in (No Gain No Love).

Dónde ver Would You Marry Me? en streaming

El drama se estrenó el 10 de octubre de 2025 en Corea del Sur a través de SBS, y el primer episodio ya está disponible en Disney+ Latinoamérica con subtítulos en español.

Los nuevos capítulos se lanzarán cada viernes y sábado, siguiendo el formato habitual de los dramas coreanos en emisión.