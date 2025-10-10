Mandy Moore aparece con una transformación inesperada que causa confusión entre sus seguidores

La actriz de This Is Us asistió a los Inspiration Awards 2025 en Los Ángeles con un cambio de imagen que generó confusión entre sus seguidores. (@sweetandsaltylin/YouTube)

La actriz y cantante Mandy Moore sorprendió a sus seguidores al aparecer con una imagen completamente renovada durante los Inspiration Awards 2025 de Step Up, celebrados el 26 de septiembre en el Centro Cultural Skirball de Los Ángeles. La estrella de This Is Us deslumbró en la alfombra roja, aunque su transformación física generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios aseguraron que apenas la reconocían.

Un cambio de imagen que desató confusión

Mandy Moore, de 41 años, apareció en el evento luciendo una blusa de seda blanca, minifalda negra, medias y tacones de punta, un conjunto clásico y elegante que contrastó con su rostro visiblemente distinto al que el público estaba acostumbrado a ver. Completó su look con labial rojo intenso, máscara de pestañas ligera y pequeños aros dorados, un estilo que resaltó su nuevo aspecto.

Las imágenes, captadas por agencias como Getty Images, se viralizaron rápidamente. En la plataforma X (antes Twitter), decenas de usuarios expresaron su sorpresa. “Estoy realmente desconcertado. No me explico cómo puede ser la misma persona”, escribió un internauta. Otro comentó en tono de broma: “¿Alguien más ha visto a MANDY MOORE últimamente? ¡Esto está tan lejos de su rostro asignado al nacer!”.

La cantante y actriz posó en la alfombra roja con un atuendo en blanco y negro que marcó su reaparición pública. (Composición Infobae)

El desconcierto se extendió con publicaciones que comparaban fotos recientes y antiguas de la intérprete de “Candy”, evidenciando cambios que muchos atribuyeron a posibles intervenciones estéticas. Aunque Moore no ha hecho declaraciones públicas al respecto, la discusión sobre su transformación se volvió tendencia.

De ícono natural a figura de debate

Durante años, Mandy Moore fue reconocida como una de las celebridades con una belleza “natural” en Hollywood. Desde su debut en la música pop a fines de los años 90 y su transición al cine y la televisión, su imagen fue percibida como fresca y genuina.

Sin embargo, su aparición en los Inspiration Awards marcó un punto de inflexión en esa percepción. Algunos fanáticos lamentaron lo que consideraron una pérdida de su esencia, mientras otros defendieron su derecho a cambiar. “Es su cuerpo y su cara. Si se siente feliz así, eso es lo que importa”, escribió una seguidora en Instagram.

La intérprete de “Candy” enfrentó críticas en enero tras promover una campaña de GoFundMe para ayudar a sus familiares afectados por incendios en California. (Composición Infobae)

Moore no es la primera artista en enfrentar controversias por su apariencia. Figuras como Renée Zellweger, Madonna y Ariana Grande también han sido objeto de debate público por transformaciones físicas o supuestas cirugías. En muchos de estos casos, el escrutinio mediático ha reabierto el debate sobre los estándares de belleza y la presión que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento.

Un año difícil para la actriz

El cambio físico no es lo único que ha colocado a Mandy Moore en el centro de la conversación mediática. A inicios de 2025, la actriz atravesó un año complicado, marcado por los incendios forestales en California, que afectaron su casa en Altadena y destruyeron la vivienda de algunos familiares.

En enero, Moore lanzó una campaña de GoFundMe para apoyar a sus parientes, pero recibió duras críticas de algunos seguidores que consideraron inapropiado que una celebridad con recursos pidiera donaciones públicas. En respuesta, Moore defendió su decisión con firmeza: “Nosotros también perdimos casi toda la vida en un incendio. Por favor, lárguense. Nadie los obliga a hacer nada”, escribió en Instagram.

La actriz defendió su decisión de pedir apoyo económico para su familia y recordó que su casa en Altadena también sufrió daños. (Composición Infobae)

La actriz añadió que la gente debería evitar asumir que los artistas siempre tienen acceso ilimitado a dinero y que las críticas carecen de empatía. “Que la gente cuestione si estamos ayudando a nuestra propia familia o atribuyendo una cantidad arbitraria de dinero que Google dice que alguien tiene no es útil ni empático”, explicó en ese momento.

La evolución profesional de Mandy Moore

Más allá de las polémicas, Moore sigue siendo una figura destacada en la industria del entretenimiento. Su papel como Rebecca Pearson en la serie “This Is Us” (NBC, 2016–2022) le valió elogios de la crítica, múltiples nominaciones al Emmy y consolidó su carrera como actriz dramática.

También continúa activa en la música. En 2024 lanzó nuevas canciones y participó en varios eventos benéficos, manteniendo una presencia discreta pero constante en el panorama artístico. En abril de 2025 asistió a los Fashion Trust US Awards en Los Ángeles, donde lució un estilo más cercano a su apariencia habitual, antes del sorprendente cambio visto en septiembre.

Mandy Moore attends the 27th annual Critics Choice Awards in Los Angeles, California, U.S., March 13, 2022. REUTERS/Phil McCarten

Hasta el momento, Moore no ha hecho comentarios oficiales sobre su apariencia ni ha confirmado si se sometió a procedimientos estéticos.