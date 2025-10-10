“Familia Typhoon”: fecha de estreno, tráiler y más sobre el nuevo k-drama de Lee Jun-ho en Netflix

En medio de la crisis financiera de 1997, un hijo despreocupado hereda la empresa en quiebra de su padre. De joven rebelde a jefe novato, comienza a aprender lo que es la vida adulta.

El actor y cantante surcoreano Lee Jun-ho, famoso protagonista de los kdramas The Red Sleeve y King the Land, regresa a la televisión con una nueva serie que entrecruza humor, nostalgia y esperanza en tiempos de crisis.

Se trata de Familia Typhoon (Typhoon Family), un drama ambientado en plena recesión asiática de 1997, uno de los periodos más importantes en la historia reciente de Corea del Sur.

Qué cuenta la serie Typhoon Family

Dirigida por Lee Na-jung (Love Alarm, Twenty-Five, Twenty-One) y Kim Dong-hwi, Familia Typhoon narra la historia de Kang Tae-poong (interpretado por Lee Jun-ho), un joven empresario novato que, en medio de la crisis económica del FMI, no tiene otra opción que convertirse en el presidente de una empresa comercial al borde de la quiebra.

Su nombre —que significa literalmente “tifón”— refleja la tormenta personal y profesional que enfrentará.

Soompi describe el personaje de Lee Jun-ho como un joven adinerado y confiado que vivía entre lujos, camisas de seda y paseos por el barrio más moderno de Seúl.

Familia Typhoon revive el Seúl de los años 90 con una ambientación fiel y nostálgica (Netflix/tvN)

Sin embargo, cuando la economía de su país se desploma, la fortuna de su familia desaparece y él debe asumir la responsabilidad de salvar el negocio familiar.

“Quiero aprender. Por favor, ayúdame”, se le escucha decir en uno de los adelantos que se han liberado en redes sociales.

La dupla estelar se completa con la actriz Kim Min-ha, famosa por su papel en Pachinko. Ella interpreta a Oh Mi-seon, una contadora brillante, práctica y decidida que se convierte en el soporte emocional y profesional del protagonista.

Esta es la primera colaboración entre ambos actores y los avances oficiales han generado gran expectativa por la química que muestran en pantalla.

Lee Jun-ho y Kim Min-ha protagonizan su primera colaboración en pantalla.(Netflix/tvN)

La serie también cuenta con un elenco coral que da vida a los distintos trabajadores de la compañía: Lee Chang-hoon como el irritable jefe de ventas Go Ma-jin; Kim Jae-hwa como la experimentada encargada de asuntos generales Cha Seon-taek; Kim Song-il en el rol del director Koo Myung-kwan, amante de las plantas y del equilibrio; y Lee Sang-jin como el dinámico asistente Bae Song-joong, representante de la energía de la generación X.

Entre los actores secundarios figuran nombres reconocidos como Sung Dong-il, Kim Ji-young, Jin Seon-kyu, Kim Sang-ho, Kim Young-ok y Park Sung-yeon, lo que refuerza el atractivo del reparto.

Un homenaje a los años noventa

El factor nostalgia era crucial para el proyecto, por lo que el equipo de arte reconstruyó meticulosamente la estética de Seúl a finales de los noventa.

Para lograrlo, los encargados de producción entrevistaron a trabajadores de empresas comerciales que vivieron la crisis y recopilaron piezas auténticas, como máquinas teletipo y teléfonos de línea, que aportan verosimilitud a las oficinas del drama.

Asimismo, se grabó en locaciones emblemáticas como Apgujeong Rodeo Street, Euljiro y varios complejos residenciales típicos de la época.

Lee Jun-ho vuelve a la televisión tras el éxito de King the Land en 2023 (Netflix/tvN)

Con ese esfuerzo, los productores buscan llevar al espectador a un momento histórico en el que millones de surcoreanos enfrentaban el desempleo y la incertidumbre, pero también la solidaridad y la creatividad para subsistir.

Ese impulso emprendedor también es un hilo conector con la vida contemporánea. Actualmente, las personas también luchan por mantener sus trabajos, apoyar a sus familias y salir adelante,

“Espero que esta historia traiga risas, consuelo y que realmente toque a los espectadores. Trata sobre levantarse junto a los que amas y encontrar fuerza en los lugares menos esperados”, declaró Lee Jun-ho sobre el proyecto en notas de prensa.

Kim Min-ha afirmó sentirse “honrada” de representar a las mujeres trabajadoras de esa época (Netflix/tvN)

¿Cuándo se estrena Familia Typhoon y dónde verla?

El debut mundial de Familia Typhoon será el sábado 11 de octubre de 2025.

En Corea del Sur, la serie se transmitirá por tvN todos los sábados y domingos a las 9:20 p.m. (KST), mientras que para el público internacional estará disponible en Netflix con subtítulos en varios idiomas. La temporada contará con 16 episodios.