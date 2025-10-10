El momento en que Billie Eilish fue agredida por un fan durante su concierto en Miami

La artista fue tironeada con violencia mientras saludaba a los espectadores en el recital

Lo que debía ser una noche inolvidable en Miami terminó convirtiéndose en un fuerte susto para Billie Eilish y sus fanáticos. Durante su presentación del jueves 9 de octubre en el Kaseya Center, parte de la segunda etapa de su gira Hit Me Hard and Soft: The Tour, la cantante fue violentamente jaloneada por un integrante del público mientras saludaba a los fans.

Videos difundidos en redes sociales muestran a la artista de 23 años caminando por el pasillo frente a la barricada, chocando las manos con los asistentes, cuando de pronto alguien la sujetó con fuerza y la tironeó hacia el vallado metálico. Ella cayó con fuerza contra la barrera mientras otros fans en el recinto miraban consternados lo que ocurría.

La artista, que cuenta con nueve premios Grammy, logró liberarse de inmediato, apoyada por los efectivos de seguridad. Eilish no perdió la compostura y continuó su camino para saludar a más seguidores.

En los videos de TikTok también se aprecia a una mujer que confronta al sujeto de sudadera negra que aparentemente fue responsable del hecho.

La cantante de Bad Guy cayó contra la barricada tras ser sujetada por un fan mientras saludaba al público (REUTERS/ Captura: redes sociales)

De acuerdo con NBC News, la policía de Miami confirmó que el individuo involucrado fue retirado del lugar. Sin embargo, las autoridades aclararon que “no hay cargos criminales pendientes”.

Por el momento, representantes de Eilish y del recinto no han brindado comentarios a la prensa estadounidense.

Un episodio más en una serie de incidentes

El susto en Miami no es el primer episodio de este tipo que ha vivido Billie Eilish. La intérprete de “Bad Guy” ha enfrentado antes situaciones incómodas y peligrosas con el público.

En diciembre de 2024, durante un concierto en el que interpretaba su éxito “What I Was Made For”, perteneciente a la banda sonora de Barbie, fue golpeada por una pulsera lanzada desde la audiencia. Lo sucedido desató abucheos entre los presentes.

A pesar de que el objeto le cayó en el rostro, la cantante no detuvo su actuación y luego arrojó el accesorio de vuelta al público.

Billie Eilish vivió un incómodo momento cuando un fan le lanzó una pulsera durante su interpretación de "What Was I Made For?" (X/@distractmyselff)

El riesgo de sufrir golpes por cosas que son lanzadas en un recital había sido abordado por Billie Eilish en entrevistas previas.

Durante la premiere de Barbie en 2023, dijo a The Hollywood Reporter: “He estado recibiendo golpes en el escenario literalmente durante seis años. La gente se emociona, y puede ser peligroso”.

“Es absolutamente exasperante cuando estás allí arriba. Tengo sentimientos encontrados al respecto porque sé que lo hacen por amor, y solo intentan darte algo. Estás en una posición vulnerable, pero me han estado lanzando cosas durante años”.

La gira continúa

Billie Eilish continuará con su tour internacional, uno de los más esperados del año. El recital en Miami forma parte del segundo tramo de la gira, su retorno a los escenarios tras un breve descanso.

Eilish regresó a los escenarios en octubre tras su última actuación en Tokio, el 17 de agosto (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Después de las fechas en Florida —programadas también para el 11 y 12 de octubre—, seguirá en Orlando y luego recorrerá el noreste de Estados Unidos, hasta concluir el 23 de noviembre en San Francisco.

La cantante ha convocado a talentosos artistas invitados para las diferentes paradas de la serie de conciertos.

Según Rolling Stone, Tom Odell abrirá los tres conciertos de Miami que comenzaron el 9 de octubre”, mientras que Young Miko participará en las fechas de Orlando, Filadelfia y Long Island.