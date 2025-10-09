VIDEO: Una streamer transmitió su parto en vivo y reunió a más de 30.000 espectadores en Twitch

La streamer dio a luz en directo, ante más de 50.000 usuarios conectados a la transmisión online (Créditos: Fandy/Twitch)

¿Digno de un episodio de Black Mirror? Esta semana, la plataforma Twitch fue escenario de un hecho insólito. Fandy, una famosa streamer estadounidense, decidió compartir con sus seguidores el momento más íntimo de su vida: el nacimiento de su hija.

El martes 7 de octubre, la creadora de contenido transmitió durante más de ocho horas el proceso completo de su parto en casa, en una emisión que alcanzó entre 30.000 y 50.000 espectadores, según reportes de PEOPLE y The Sun.

La influencer, cuyo nombre real es Cady, es una figura popular en la comunidad gamer.

A sus 30 años, cuenta con más de 364.000 seguidores en Twitch, plataforma en la que se ha hecho conocida por jugar títulos como World of Warcraft, Overwatch y League of Legends. Pero esta vez, su contenido se alejó de los videojuegos.

El stream, titulado “Water Broke, Baby Time” (en español, “Se rompió la fuente, es hora del bebé”), comenzó cuando la joven anunció en la red social X que faltaba muy poco para el nacimiento de su primogénita.

La creadora fue asistida por su esposo, Adamax, amigos y un equipo médico en su casa de Texas (Capturas: Twitch/Fandy)

“Se me acaba de romper la fuente, así que creo que esto va en vivo”, escribió Fandy.

La influencer fue asistida por su esposo, conocido en línea como Adamax, además de amigos, familiares y un equipo médico.

La creadora optó por un parto en casa, dentro de una pequeña piscina inflable instalada en su sala. En distintos momentos del video se la ve de pie, acostada o arrodillada mientras atravesaba las contracciones.

La cámara captó continuamente sus gestos de dolor, gritos, llanto y expresiones de alivio. En medio de las contracciones, Fandy mantuvo su característico sentido del humor: “He esperado por ella toda la vida. ¡Sal de una vez, por favor!”, bromeó entre risas mientras esperaba el final del proceso.

Incluso el CEO de Twitch, Dan Clancy, se sumó brevemente a la emisión para dejar un mensaje en el chat.

El CEO de Twitch, Dan Clancy, felicitó a la pareja durante el directo (Capturas: Twitch/Fandy)

“Fandy, te deseo la mejor de las suertes y mis felicitaciones. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa”, escribió el ejecutivo.

El gesto fue interpretado como una señal de aprobación por parte de la plataforma.

El nacimiento, que culminó con la llegada de la pequeña Luna, fue recibido entre aplausos y lágrimas del equipo que la acompañaba.

La transmisión mostró los minutos posteriores al parto, cuando Fandy sostuvo a su bebé por primera vez ante miles de espectadores. Su esposo tomó la palabra para cerrar el directo y agradecer a quienes habían seguido la jornada.

El nombre de su hija, Luna, fue revelado en los minutos finales de la transmisión. (Capturas: Twitch/Fandy)

“Esto fue un esfuerzo de equipo”,dijo Adam, quien destacó la colaboración de amigos y técnicos que ayudaron a montar las cámaras y el equipo de transmisión.

El stream de Fandy se convirtió rápidamente en uno de los más comentados del año. Mientras algunos usuarios celebraron la valentía de la creadora por compartir un momento tan auténtico, otros consideraron que había traspasado los límites de la privacidad.

“Esta categoría ‘vida real’ fue demasiado lejos”, comentó uno.“No estamos viendo historia. Estamos viendo la vida misma, en Twitch”, escribió otro. “¿Está permitido esto siquiera?”, se preguntó un tercero, cuestionando las normas de contenido de la plataforma.

Fandy sostuvo a su bebé Luna por primera vez frente a miles de seguidores conectados en tiempo real.(Capturas: Twitch/Fandy)

Fandy había anunciado su embarazo en abril, a través de una publicación en Instagram.

“¡Voy a tener un bebé! Fecha probable: 18 de octubre. ¡Futura gladiadora en camino!”,etiquetando a su esposo y expresando su entusiasmo por “este nuevo capítulo en la vida con @adamaxbro ♥️”.

El nacimiento se adelantó unos días y terminó siendo, sin proponérselo, un fenómeno viral. Sin embargo, no es la primera vez que un parto se transmite por redes sociales.

Según ABC, una maestra en Minnesota también mostró el nacimiento de su bebé a través de un livestream en 2009. En esa ocasión, su transmisión reunió a 3.600 espectadores.