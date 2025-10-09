Entretenimiento

Una influencer de 9 años con cáncer celebró su última Navidad con su familia

La familia Bird adelantó la Navidad para que su hija con cáncer en etapa 4 pueda celebrar con ellos por última vez.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Brie Bird ha documentado su
Brie Bird ha documentado su lucha contra el cáncer en redes sociales con la ayuda de su familia. (Instagram/Brie Bird)

La familia Bird decidió adelantar las festividades navideñas este año para su hija Brie Bird, de 9 años, quien lucha contra un cáncer en etapa 4.

La noticia fue compartida por su madre, Kendra Bird, el 6 de octubre a través de su cuenta de Instagram, donde documenta el día a día de la enfermedad de su hija y mantiene informados a sus casi un millón de seguidores.

Vamos a celebrar nuestra última Navidad juntos, como familia de seis”, escribió Kendra, acompañando el mensaje con un video del hogar familiar adornado con luces, regalos alineados frente a la chimenea y bajo el árbol de Navidad.

“Todavía estoy en negación. Deseo el milagro con toda mi fuerza”, añadió, dejando ver el profundo deseo de que la pequeña pueda disfrutar de más momentos felices junto a sus seres queridos.

La madre de Brie Bird
La madre de Brie Bird mostró cómo su familia anticipó la navidad para ella. (Instagram/Brie Bird)

En otra publicación, Kendra compartió un video del Power of 10 Foundation, organización que apoya a familias que enfrentan el cáncer infantil y enfermedades raras, donde un Santa Claus envió sus oraciones por Brie y toda la familia. “Estamos muy agradecidos por todo el apoyo y las oraciones de todos”, comentó Kendra.

El día anterior, la madre de Brie había actualizado sobre la condición de su hija: la pequeña había recibido una transfusión de sangre después de mostrar signos de palidez y una pequeña fiebre.

“Decidimos hacer una transfusión para que pueda tener algunos días buenos más. Esta transfusión ha bajado su ritmo cardíaco, reducido la fiebre, mejorado su oxigenación y hemos tenido conversaciones maravillosas”, explicó.

Un día antes de su
Un día antes de su celebración navideña, Brie Bird tuvo que recibir una transfusión de cáncer. (Instagram/Brie Bird)

El inicio de octubre también fue un momento de reflexión para la familia. Kendra compartió una foto familiar tomada el 21 de septiembre, la última en la que Brie tuvo la fuerza para mantenerse de pie.

“Las cosas cambiaron tan rápido… ¿Cómo es posible que al mirar fotos de hace apenas una semana y media veas a una niña completamente diferente?”, escribió.

La historia de Brie ha conmovido a muchas personas, incluyendo a celebridades como Ariana Grande, quien le envió un paquete de cuidado especial inspirado en el musical Wicked.

La cantante incluyó varios peluches de los personajes del filme, esmaltes de uñas OPI temáticos, bolsas color rosa, un tote, productos de maquillaje de su línea R.E.M. y su perfume Cloud.

Ariana Grande le envió a
Ariana Grande le envió a Brie Bird varios regalos con la temática de "Wicked" para animarla. (Instagram/Brie Bird)

Hiciste realidad el sueño de esta pequeña”, escribió Kendra a la intérprete, expresando su gratitud por el gesto.

La cantante también envió un mensaje directo a Brie: “He visto tus videos y creo que eres la luz más increíble y más inspiradora de este universo. Gracias por ser tú misma.

Te envío mucho amor y muchos, muchos abrazos virtuales. Espero que esto te haga sonreír, y hablaremos pronto. ¡Te quiero!”.

A pesar de la dura realidad que enfrentan, la familia busca crear recuerdos significativos y momentos de alegría para Brie.

La familia de Brie Bird
La familia de Brie Bird busca crear recuerdos inolvidables con ella. (Instagram/Brie Bird)

Queremos que ella pueda disfrutar de cada instante con nosotros, rodeada del amor de su familia y de la magia de la Navidad”, escribió Kendra, reflejando el deseo de mantener la esperanza y la positividad en medio de la adversidad.

Para los Bird, cada día cuenta, y convertir un día ordinario en una celebración anticipada de Navidad es una manera de llenar de alegría y recuerdos los últimos momentos que esperan compartir como familia completa.

Temas Relacionados

Brie Bird

Últimas Noticias

Courteney Cox sorprende en redes tocando Nirvana en la batería y revive el clásico baile con Bruce Springsteen

La actriz recibió elogios por su destreza musical, mientras usuarios y colegas recordaron el legendario videoclip que marcó su debut en la cultura pop

Courteney Cox sorprende en redes

El fenómeno Beéle: de Barranquilla al top global de Spotify

La historia del joven cantante combina éxito global, raíces humildes y momentos clave que anticiparon su proyección internacional

El fenómeno Beéle: de Barranquilla

Megadeth anuncia su gira final con Sudamérica como escenario especial y desata una ola de nostalgia entre los fans

La noticia del último tour de la agrupación liderada por Dave Mustaine movilizó a la comunidad metalera. Cómo serán los conciertos que prometen reunir generaciones y revivir momentos icónicos como homenaje a décadas de influencia musical

Megadeth anuncia su gira final

¿Renace Guns N’ Roses? Slash y Richard Fortus brindaron detalles de la nueva etapa de la mítica banda tras años de conflictos

La química renovada entre los guitarristas, el fin de las viejas tensiones y la apuesta por la profesionalidad impulsan una etapa marcada por la estabilidad creativa y presentaciones multitudinarias, según Guitar World

¿Renace Guns N’ Roses? Slash

“Me siento avergonzado de mi actuación”: la inesperada confesión de Gary Oldman sobre su rol en Harry Potter

Pese al reconocimiento de los fans por su papel como Sirius Black, el actor británico admitió falta de preparación, además de presión por las expectativas del público, según afirmó a Fotogramas

“Me siento avergonzado de mi
ÚLTIMAS NOTICIAS
La oposición puso un límite

La oposición puso un límite de tiempo al Gobierno para aprobar el Presupuesto antes del recambio legislativo

Uno por uno: así votaron los diputados en general el proyecto que restringe el uso de los DNU

Tras la falta de nieve durante el invierno, hay alerta en Mendoza por una bajante en el caudal de agua de los ríos

Diputados aprobó el pedido de la Justicia para avanzar con medidas contra José Luis Espert

Javier Milei felicitó a Donald Trump tras el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le entreguen el Nobel de la Paz

INFOBAE AMÉRICA
Trump afirmó que los rehenes

Trump afirmó que los rehenes “serán liberados probablemente el lunes” y calificó el acuerdo entre Israel y Hamas como “paz en Medio Oriente”

Estados Unidos incorporó a 15 empresas chinas a su lista de comercio restringido por vínculos con drones de Irán y Hamas

A días del balotaje, Bolivia está sumido en una crisis económica: “Los resultados son desastrosos”

Medvedev viajó a Pyongyang para reforzar la alianza ruso-norcoreana

La industria uruguaya está estancada: su núcleo duro creció apenas 0,7% en 15 años

TELESHOW
La despedida de los famosos

La despedida de los famosos a Miguel Ángel Russo: desde Mario Pergolini y Dalma Maradona a Andrea Rincón y Pedro Rosemblat

José María Muscari recordó su primer fracaso en el espectáculo: “Le hice perder un departamento a Palito Ortega”

La reflexión de Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis: “Los ojos pertenecen a quien los hace brillar”

La crítica de Marta Fort a la China Suárez y Mauro Icardi por su forma de vestir: “Bastante básicos”

Yanina Latorre contó el escándalo en MasterChef Celebrity por el primer famoso que renunció: “No me esperen mañana”