Una influencer de 9 años con cáncer celebró su última Navidad con su familia

Brie Bird ha documentado su lucha contra el cáncer en redes sociales con la ayuda de su familia. (Instagram/Brie Bird)

La familia Bird decidió adelantar las festividades navideñas este año para su hija Brie Bird, de 9 años, quien lucha contra un cáncer en etapa 4.

La noticia fue compartida por su madre, Kendra Bird, el 6 de octubre a través de su cuenta de Instagram, donde documenta el día a día de la enfermedad de su hija y mantiene informados a sus casi un millón de seguidores.

“Vamos a celebrar nuestra última Navidad juntos, como familia de seis”, escribió Kendra, acompañando el mensaje con un video del hogar familiar adornado con luces, regalos alineados frente a la chimenea y bajo el árbol de Navidad.

“Todavía estoy en negación. Deseo el milagro con toda mi fuerza”, añadió, dejando ver el profundo deseo de que la pequeña pueda disfrutar de más momentos felices junto a sus seres queridos.

La madre de Brie Bird mostró cómo su familia anticipó la navidad para ella. (Instagram/Brie Bird)

En otra publicación, Kendra compartió un video del Power of 10 Foundation, organización que apoya a familias que enfrentan el cáncer infantil y enfermedades raras, donde un Santa Claus envió sus oraciones por Brie y toda la familia. “Estamos muy agradecidos por todo el apoyo y las oraciones de todos”, comentó Kendra.

El día anterior, la madre de Brie había actualizado sobre la condición de su hija: la pequeña había recibido una transfusión de sangre después de mostrar signos de palidez y una pequeña fiebre.

“Decidimos hacer una transfusión para que pueda tener algunos días buenos más. Esta transfusión ha bajado su ritmo cardíaco, reducido la fiebre, mejorado su oxigenación y hemos tenido conversaciones maravillosas”, explicó.

Un día antes de su celebración navideña, Brie Bird tuvo que recibir una transfusión de cáncer. (Instagram/Brie Bird)

El inicio de octubre también fue un momento de reflexión para la familia. Kendra compartió una foto familiar tomada el 21 de septiembre, la última en la que Brie tuvo la fuerza para mantenerse de pie.

“Las cosas cambiaron tan rápido… ¿Cómo es posible que al mirar fotos de hace apenas una semana y media veas a una niña completamente diferente?”, escribió.

La historia de Brie ha conmovido a muchas personas, incluyendo a celebridades como Ariana Grande, quien le envió un paquete de cuidado especial inspirado en el musical Wicked.

La cantante incluyó varios peluches de los personajes del filme, esmaltes de uñas OPI temáticos, bolsas color rosa, un tote, productos de maquillaje de su línea R.E.M. y su perfume Cloud.

Ariana Grande le envió a Brie Bird varios regalos con la temática de "Wicked" para animarla. (Instagram/Brie Bird)

“Hiciste realidad el sueño de esta pequeña”, escribió Kendra a la intérprete, expresando su gratitud por el gesto.

La cantante también envió un mensaje directo a Brie: “He visto tus videos y creo que eres la luz más increíble y más inspiradora de este universo. Gracias por ser tú misma.

Te envío mucho amor y muchos, muchos abrazos virtuales. Espero que esto te haga sonreír, y hablaremos pronto. ¡Te quiero!”.

A pesar de la dura realidad que enfrentan, la familia busca crear recuerdos significativos y momentos de alegría para Brie.

La familia de Brie Bird busca crear recuerdos inolvidables con ella. (Instagram/Brie Bird)

“Queremos que ella pueda disfrutar de cada instante con nosotros, rodeada del amor de su familia y de la magia de la Navidad”, escribió Kendra, reflejando el deseo de mantener la esperanza y la positividad en medio de la adversidad.

Para los Bird, cada día cuenta, y convertir un día ordinario en una celebración anticipada de Navidad es una manera de llenar de alegría y recuerdos los últimos momentos que esperan compartir como familia completa.