Kris Jenner se reinventa a sus 69 años con un drástico cambio de look

Chris Appleton, estilista de confianza de Jenner, fue el encargado de su radical transformación

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Kris Jenner revela drástico cambio
Kris Jenner revela drástico cambio de look

Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian-Jenner y una de las figuras más influyentes de la televisión y el entretenimiento, sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look que rápidamente se volvió viral.

La empresaria de 69 años dejó atrás su icónica melena negra para convertirse en una “rubia”, al menos por un día, tal como mostró en un video publicado en Instagram junto a su estilista y amigo Chris Appleton.

El clip, compartido el miércoles 8 de octubre, mostró a Jenner sin maquillaje, con una toalla blanca en la cabeza y un abrigo marrón con cierre.

Frente a ella, Appleton —conocido por trabajar con estrellas como Kim Kardashian, Jennifer Lopez y Dua Lipa— mezclaba el tinte que transformaría el cabello de la empresaria.

Kris Jenner sorprendió a sus
Kris Jenner sorprendió a sus seguidores al aparecer con un cabello rubio platinado, dejando atrás décadas de su habitual tono oscuro.

El clip usa como fondo la canción When Did You Get Hot? de Sabrina Carpenter. En la primera parte, Jenner sincroniza sus labios con la frase: “Espera, necesito un minuto”, antes de cubrir la cámara con la mano.

Cuando la retira, Appleton gira su silla y revela el resultado final: un corte corto y rubio platinado, acompañado por un elegante conjunto negro.

“Blondie”, fue el título simple que acompañó la publicación conjunta. La maquilladora Ash K. Holm, también parte del equipo de Jenner, celebró el resultado en los comentarios: “Uhhh, se ve increíble… ¡lo hicimos!”, escribió.

Los seguidores de la empresaria reaccionaron de inmediato con elogios.

“Quiero lo que ella tiene”, escribió un fanático, mientras otro comentó: “¿Tiene 30 años ahora? ¡Un trabajo impresionante y tan divertido, siempre hermosa!”.

La matriarca del clan Kardashian
La matriarca del clan Kardashian había conservado el mismo corte de cabello por varios años

Aunque su nuevo estilo causó sensación, Jenner aclaró que el cambio era solo una aventura estética de una noche.

La empresaria estrenó su look durante el lanzamiento del nuevo Shark Glam multi-styler de Shark Beauty, en el CUT Lounge del Beverly Wilshire Hotel, en Beverly Hills. Allí, participó en una conversación con Appleton ante los asistentes.

“Me gusta, es divertido cambiar un poco, ya sabes, ser rubia”, explicó Jenner durante la charla, según Us Weekly. Entre risas, añadió: “Todas las rubias allá afuera, puede que se diviertan más”.

“Bueno, ya me conocen, mañana volveré al negro”, agregó la estrella de The Kardashians, antes de elogiar a su estilista por hacer que su cabello “brillara como nunca”.

Jenner también reconoció que después de tantos años con el mismo look, necesitaba algo nuevo.

“Usé ese corte pixie negro por tanto tiempo… ya no podía verlo más”, confesó entre risas. “Estoy segura de que mis hijos están emocionados de que haya probado algo diferente”.

Belleza y confianza a cualquier edad

La empresaria ha sido vista
La empresaria ha sido vista recientemente con una apariencia más juvenil, tras someterse a retoques estéticos en Nueva York

El cambio de color coincidió con una etapa de renovación personal y estética en la vida de Jenner. En los últimos meses, ha llamado la atención por su apariencia rejuvenecida, y según PEOPLE, acudió al cirujano plástico Dr. Steven Levine, conocido por realizar mejoras “de aspecto natural” en rostro, busto y cuerpo.

Aunque no se detallaron los procedimientos, la empresaria ha sido siempre transparente respecto a su relación con la cirugía estética. En una entrevista con Vogue Arabia en agosto pasado, contó: “Me hice un lifting facial hace unos 15 años, así que era momento de un retoque”.

La influencer explicó que esta nueva intervención no fue resultado de la presión pública.

Decidí hacerme este lifting porque quiero ser la mejor versión de mí misma, y eso me hace feliz. Solo porque envejeces no significa que debas rendirte”, dijo.

Jenner agregó que respalda las decisiones individuales de otras mujeres que prefieren evitar el quirófano.

“Si te sientes cómoda en tu piel y quieres envejecer con naturalidad, sin hacerte nada, no lo hagas. Pero para mí, esto es envejecer con gracia. Es mi versión”, argumentó.

