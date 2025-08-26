Kris Jenner rompió el silencio sobre su retoque facial a los 69 años: “Es mi versión de envejecer con dignidad”

La empresaria asegura que cuidar su imagen es también una forma de cuidar su bienestar (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Hace algunos meses, Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian-Jenner y una de las figuras más influyentes en la cultura pop, acaparó titulares al aparecer con una transformación drástica en el rostro.

A sus 69 años, la celebridad y empresaria decidió someterse a un lifting facial, un procedimiento que ella misma ha catalogado como parte de su filosofía de vida sobre cómo enfrentar el paso del tiempo.

Jenner, que en noviembre celebrará su cumpleaños número 70, habló por primera vez de este retoque estético en una entrevista exclusiva con Vogue Arabia, donde fue portada de la edición de septiembre de 2025.

“Me hice un lifting hace unos 15 años, así que ya era hora de una renovación”, confesó. “Decidí hacerme este lifting porque quiero ser la mejor versión de mí misma, y eso me hace feliz”.

Rejuvenecer con ayuda del bisturí

El procedimiento, realizado en Nueva York por el reconocido cirujano plástico Dr. Steven Levine, se convirtió en noticia meses atrás cuando los seguidores de Jenner notaron un cambio evidente en sus publicaciones de Instagram y en sus apariciones públicas.

Su transformación se convirtió en tema viral en redes sociales a inicios de 2025 (Créditos: Instagram/Chris Appleton)

La especulación se intensificó cuando acompañó a Kim Kardashian a París, tanto para el juicio por el robo que la empresaria sufrió en 2016 como para la despedida de soltera de su amiga Lauren Sánchez.

Aunque desde mayo de 2025 People había confirmado que Jenner había acudido al Dr. Levine —especialista en resultados naturales y cirugías estéticas de alto perfil—, fue recién en agosto cuando la “momager” decidió dar detalles de lo que se hizo.

La intervención no fue una experiencia solitaria. Jenner compartió que el día de la cirugía estuvo acompañada por sus hijas menores, reafirmando el carácter familiar con el que suele vivir incluso los momentos más íntimos de su vida.

“Por supuesto que mi hija Kylie fue conmigo, mientras Kim estuvo presente en todo momento por FaceTime”, reveló.

La revista también consultó sus motivos para volver a pasar por el bisturí en la víspera de sus 70 años.

Jenner sostiene que cada persona tiene derecho a definir su propia forma de envejecer (REUTERS/Instagram)

“Solo porque te haces mayor, no significa que debas rendirte contigo mismo”, aseguró a Vogue Arabia. “Si te sientes cómodo en tu piel y quieres envejecer dignamente—y para tí significa no hacer nada— entonces no hagas nada. Pero para mí, esto es envejecer con dignidad. Es mi versión”.

En ese sentido, la famosa ‘momager’ argumentó que hablar de este procedimiento quizá ayude a otras personas.

“Decidí revelar algunos detalles porque siento que puede ser muy inspirador para quienes no se sienten bien consigo mismos. Incluso cuando tuve mi reemplazo de cadera, lo filmamos. Tengo la convicción de que compartir estas cosas puede ser útil”, dijo.

Hablar abiertamente de sus procedimientos no es nuevo en la vida de Kris Jenner. A lo largo de los años, la estrella de Keeping Up with the Kardashians ha compartido con el público algunos de sus retoques más sonados.

En 2015, durante el programa Good Work de E! Entertainment, detalló sus múltiples cirugías de aumento de busto, una de ellas realizada para corregir implantes que llevaba desde los años 80. En 2018, protagonizó un episodio viral del reality cuando se sometió a una reducción de lóbulos de las orejas, motivada por un comentario de su hija Kim. Un año después, confirmó que el Botox era parte de su rutina desde hacía mucho tiempo.

El lifting es solo uno de los muchos procedimientos estéticos que ha reconocido a lo largo de su vida (REUTERS/Yara Nardi)

Incluso su primer lifting, realizado en 2011 por el cirujano Garth Fisher, fue televisado para que los espectadores pudieran conocer cómo era el proceso y perder el miedo a este tipo de operaciones.

Lo que viene después de los 70

Aunque su transformación reciente generó gran atención mediática, Jenner lo considera solo un paso más en la nueva década que está por iniciar. “No sé cómo se supone que debe sentirse tener 70 años, pero me siento genial y estoy feliz de estar allí”, aseguró.

Con nueve empresas bajo el paraguas Kardashian-Jenner, incontables temporadas televisivas y un imperio mediático en expansión, la matriarca descartó que se avecine su retiro. Al menos, por ahora.

“Mi mamá trabajó hasta los 82, y estoy planeando hacer lo mismo... ¿Quizás hasta los 85?”, declaró.