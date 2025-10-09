Entretenimiento

Aaron Phypers se defiende en la corte tras estremecedor testimonio de Denise Richards: “Ella miente”

El exesposo de la actriz volvió a negar los presuntos episodios de violencia doméstica ante un tribunal en Los Ángeles

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Aaron Phypers insiste en su inocencia en el mediático juicio por su divorcio con Denise Richards. El actor, de 53 años, respondió públicamente y en los tribunales a las graves acusaciones de violencia doméstica presentadas por la exestrella de The Real Housewives of Beverly Hills, quien asegura haber sufrido múltiples agresiones durante su matrimonio de seis años.

Phypers, que enfrenta una posible orden de restricción permanente, rechazó con firmeza los señalamientos y afirmó sentirse confiado en que “la verdad saldrá a la luz”.

En declaraciones exclusivas a Daily Mail, dijo antes de ingresar al tribunal de Los Ángeles: “Me siento genial. Mi abogado está haciendo un trabajo increíble. Él la está exponiendo. La verdad te hará libre”.

El actor también cuestionó la credibilidad de su exesposa. “Hay una noción allá afuera de ‘creerle a las mujeres’… ¿pero a todas? Yo creo en las mujeres, pero algunas mienten. Y esta, ella está mintiendo. Todo quedará expuesto pronto”, sostuvo Phypers tras ser abordado por un reportero.

La versión de Denise Richards

El martes 7 de octubre, Denise Richards testificó ante la corte sobre los presuntos abusos que habría sufrido a manos de Phypers. La ex chica Bond aseguró su exmarido le causó “al menos tres conmociones cerebrales” y que vivía en un entorno de violencia física y emocional.

En su testimonio, Richards afirmó que uno de los incidentes ocurrió el 17 de enero de 2022, cuando habría terminado con un ojo morado. En otro episodio, sucedido entre marzo y mayo de 2022, alegó que Phypers “me empujó contra una pared de concreto y golpeó mi cabeza” en el estacionamiento del centro de bienestar que él administra.

El tercer episodio habría tenido lugar en un hotel de Chicago en abril de 2025, durante una visita para asistir a ComicCon. Según la actriz, Phypers “me estaba apretando la cabeza tan fuerte que sentía que me estaba aplastando el cráneo”. En ese momento, dijo, llegó a suplicarle: “Por favor, para, me estás lastimando”.

Richards también describió síntomas posteriores, como “dolores de cabeza muy dolorosos”, “palpitaciones constantes” y sensación de “mareo y náuseas”.

Durante su testimonio añadió que su exmarido, quien dirige un centro de terapias holísticas, habría usado el equipo del lugar para examinarla después de los incidentes. “Él me escaneó, y apareció que tenía una conmoción cerebral”, afirmó la actriz.

La celebridad agregó que su exesposo la había estrangulado, abofeteado y que “amenazaba con matarla”.

En la sala de audiencias, según los reportes de Daily Mail, Richards se mostró visiblemente afectada y con lágrimas al escuchar el video de una conversación privada que grabó en agosto, en la que le dice a su exesposo: “Te he dado todo. Me has golpeado demasiadas malditas veces y cada vez es peor”.

La versión de Phypers

El exterapeuta presentó su versión ante el tribunal el miércoles 8 de octubre: “Nunca lastimé físicamente a Denise Richards… nunca la amenacé con hacerle daño… nunca amenacé con matar a nadie”.

De acuerdo con People, el actor insistió en que los relatos de la actriz y los testimonios en su contra eran falsos. “Todo está inventado”, declaró. “A mucha gente le gusta estar cerca de las estrellas. Harán cosas por ellas”, agregó.

Phypers también rechazó que haya habido insultos o amenazas graves el día de su separación, el 4 de julio de 2025, cuando Richards le pidió abandonar la casa que compartían.

“Nunca la llamé así”, dijo cuando le preguntaron si se había referido a ella como “una p*** o una pedazo de m****”. Y añadió: “Nunca la llamé perra. La llamé mentirosa, sí. Pero no perra”.

Phypers también fue confrontado por detalles específicos del testimonio de su exesposa y negó que hubiera provocado conmociones cerebrales. “No hice eso, ni usé ningún equipo de mi centro para revisarla por una conmoción, como ella afirmó”, respondió.

El actor también alegó que, a pesar de la orden de restricción temporal otorgada a Richards el 16 de julio, ella continuó contactándolo al menos 17 veces en una semana.

