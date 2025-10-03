Denise Richards molesta porque su ex le exige 150 mil dólares para evitar quedarse sin hogar

La actriz respondió legalmente que no financiará los gastos atrasados de su exmarido. (Instagram)

La actriz Denise Richards enfrenta una compleja batalla legal con su exmarido, el experto en bienestar Aaron Phypers, quien le ha solicitado una suma de $150,000 dólares para cubrir gastos de alquiler atrasado y honorarios legales. La petición, que salió a la luz a través de documentos judiciales, ha generado gran controversia, pues la actriz se ha negado rotundamente a entregar el dinero.

La solicitud de Aaron Phypers

Phypers, de 53 años, aseguró ante un juez que se encuentra en una situación financiera crítica, alegando que él y su familia podrían quedarse sin hogar si no recibe el dinero solicitado. Según explicó, su negocio de bienestar Quantum 360 Club cerró hace un año y, desde entonces, no ha podido encontrar empleo estable.

El canadiense justificó la petición argumentando que necesita liquidez no solo para sus gastos básicos, sino también para pagar a sus abogados y asegurar una representación legal adecuada en el juicio de divorcio. Además, acusó a Richards de intentar dejarlo en la ruina: “Richards está intentando dejar a Aaron sin hogar”, señaló un representante del actor al Daily Mail.

La negativa de Denise Richards

Richards, de 54 años, respondió de inmediato ante el juez para dejar claro que no tenía intención de cubrir los gastos de su ex. La actriz, conocida por su papel como “chica Bond” en The World Is Not Enough, considera injusto que se le exija un desembolso económico en estas circunstancias.

Denise Richards y su esposo Aaron Phypers (Instagram: aaronphypers)

De acuerdo con TMZ, Richards se ha mostrado firme en su decisión de no entregar dinero a Phypers, especialmente en medio de las acusaciones cruzadas de abuso y acoso que ambos han presentado en los documentos judiciales.

Un divorcio marcado por acusaciones

La relación entre Richards y Phypers se deterioró rápidamente en los últimos meses. El 7 de julio de 2025, Phypers presentó la solicitud formal de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”, fijando como fecha de separación el 4 de julio. La pareja había estado casada durante seis años, tras contraer matrimonio en 2018 en una ceremonia frente al mar que fue transmitida en el reality The Real Housewives of Beverly Hills.

En el proceso judicial, Phypers ha negado de manera categórica las acusaciones de abuso doméstico que Richards presentó contra él en julio, cuando solicitó una orden de restricción. En respuesta, él aseguró que su exesposa era en realidad la persona abusiva en la relación, alegando que lo atacó y acosó en múltiples ocasiones.

La disputa por OnlyFans

Uno de los puntos más polémicos es la disputa sobre los ingresos generados por la cuenta de OnlyFans de Denise Richards. Según el representante de Phypers, él posee y tiene los derechos de autor del contenido publicado en esa plataforma, que genera alrededor de $250,000 mensuales.

Aaron Phypers aseguró ante un juez que se quedará sin hogar si no recibe apoyo económico. (Captura de video/Bravo/Instagram)

Pese a esa cifra, el canadiense afirmó no haber recibido ni un solo dólar de esos ingresos, lo que lo ha dejado en una situación económica precaria. Este reclamo ha añadido tensión al proceso, pues Richards insiste en que no debe sostener económicamente a su exmarido ni cubrir sus deudas.

Nuevas acusaciones y testimonios

En los documentos judiciales, Phypers detalló presuntos incidentes en los que Richards habría actuado con violencia y acoso. Uno de los ejemplos que presentó fue un episodio ocurrido el 3 de agosto, cuando ella habría irrumpido en espacios privados de su familia, incluyendo la habitación de su hermano, revisando pertenencias personales y rompiendo su teléfono celular.

Por su parte, Richards sostiene que estas declaraciones son parte de una estrategia para desprestigiarla y que las acusaciones carecen de pruebas sólidas. La actriz ha señalado que se opone a pagar manutención conyugal y considera injusto que deba hacerse responsable de los problemas financieros de su expareja.

Denise Richards y su vida personal

Richards, quien en el pasado estuvo casada con el actor Charlie Sheen, ha mantenido recientemente un acercamiento con él, siendo vista en septiembre durante el estreno de una producción en Los Ángeles. Esta cercanía ha llamado la atención, sobre todo en medio del tenso conflicto con Phypers.

Denise Richards rechazó entregar 150 mil dólares a Aaron Phypers en el proceso de divorcio. (REUTERS/Instagram)

La actriz ha buscado mantenerse activa en su carrera, combinando proyectos televisivos con la gestión de su contenido digital, lo que le ha permitido sostener un nivel económico estable en contraste con la situación de su exmarido.