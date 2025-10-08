Camilla Luddington, actriz de ‘Grey’s Anatomy’, habló sobre ser diagnosticada con una enfermedad autoinmune

La actriz británica Camilla Luddington, conocida por interpretar a la doctora Jo Wilson en Grey’s Anatomy, atraviesa una etapa de grandes cambios personales tras recibir un diagnóstico que, según sus propias palabras, le “cambió la vida”.
A sus 42 años, la artista reveló que padece la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que afecta la glándula tiroides y que suele provocar fatiga, inflamación y dificultad para concentrarse.
En una entrevista reciente con la revista People, Luddington contó cómo ha enfrentado la noticia desde que recibió el diagnóstico a comienzos del verano.
“Todavía es algo nuevo para mí. Recibí el diagnóstico al principio del verano, así que estoy comenzando este viaje. Puedo decir que muchas cosas han cambiado”, reconoció.
La actriz explicó que actualmente toma Levotiroxina, un medicamento común para regular la función tiroidea, con la que ha notado un avance positivo en su salud como un incremento en su energía.
“Siento que tengo mucha menos inflamación. Antes estaba muy hinchada todo el tiempo, sin entender por qué me sentía tan agotada”, comentó.
Madre de dos hijos —Hayden, de ocho años, y Lucas, de cinco años—, Camilla Luddington afirmó que ahora puede disfrutar más de su familia y su trabajo.
“No estaba haciendo ejercicio. No había pisado una clase en años, y ahora estoy de vuelta en Barry’s Bootcamp levantando pesas. Me siento más yo misma, con más energía para todo”, dijo.
Además de la medicación, la actriz ha hecho cambios en su estilo de vida, como eliminar el gluten de su dieta. “En este punto, se trata mucho del autocuidado, de evitar ciertas cosas y aprender qué me ayuda a sentirme mejor”, explicó.
Sin embargo, la estrella aseveró que actualmente siente como poco a poco ha recuperado su estilo de vida.
“Me siento más fuerte, más consciente y más agradecida. Este diagnóstico, aunque fue un shock, también me dio claridad y me devolvió energía para seguir haciendo lo que amo”, indicó.
Y añadió: “Estoy aprendiendo mucho sobre mi cuerpo, sobre cómo cuidarme mejor. Siento que estoy recuperando una parte de mí que había perdido sin darme cuenta”.
El trastorno de Hashimoto, también conocido como tiroiditis linfocítica crónica, ocurre cuando el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides, lo que puede causar hipotiroidismo y síntomas como cansancio extremo, aumento de peso o dificultad para concentrarse.
Es así que la celebridad se sinceró sobre cómo esos síntomas afectaron su vida sin que ella entendiera el motivo.
“Tenía mucha niebla mental. Ahora entiendo que, cuando tu tiroides está fuera de control, eso puede sentirse así: agotamiento, confusión. Poder estar realmente presente con mi familia o en el set es una gran diferencia”, recordó durante su aparición en los Step Up Inspiration Awards 2025.
Cabe recordar que Camilla Luddington compartió por primera vez su diagnóstico en agosto, durante un episodio de su pódcast Call It What It Is, que coanima con la también actriz Jessica Capshaw.
En esa conversación, admitió que al principio se sintió “asustada”, pero también “aliviada” de finalmente tener una explicación para sus síntomas.
“Siempre bromeaba con ser un poco perezosa, más lenta, con ganas de dormir todo el tiempo. Nunca se me ocurrió que pudiera haber una razón médica detrás”, contó.
La actriz explicó que fue gracias a un análisis de sangre que los médicos pudieron detectar el trastorno.
“Recuerdo escuchar las palabras ‘enfermedad autoinmune’ y pensar: ‘¿Qué demonios?’. Pero también supe, en ese momento, que algo estaba pasando. Incluso cuando me estaban sacando sangre, le dije al doctor: ‘Estoy muy cansada todo el tiempo, y no sé por qué’”, relató.