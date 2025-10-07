La historia musical de Finn Wolfhard: cómo Coldplay marcó su adolescencia

Finn Wolfhard revela que Coldplay fue su primera gran influencia musical

Finn Wolfhard, reconocido por su trabajo como actor y músico, reveló una faceta íntima de su vida como fan: Coldplay fue su primera gran debilidad musical. En una entrevista con The Guardian, la estrella de Stranger Things confesó que el álbum Mylo Xyloto de la banda británica marcó su adolescencia y se convirtió en el primer CD que compró, un objeto que conserva con especial aprecio.

“Los chicos de mi edad estaban muy enganchados con Paradise de Coldplay, así que compré Mylo Xyloto en Barnes & Noble”, relató el artista, resaltando la influencia del grupo en su trayectoria. Esta compra coincidió con una de sus primeras visitas a Los Ángeles, donde decidió buscar discos y terminó llevándose a casa ese álbum y Thriller de Michael Jackson.

Antes de que Coldplay se transformara en su referente, Wolfhard había vivido otro flechazo musical durante la infancia.

El actor de Stranger Things comparte anécdotas sobre sus influencias y obsesiones musicales (REUTERS/Jeenah Moon)

Según contó, su primer contacto significativo con la música ocurrió a los seis años, cuando, enfermo y sin ir a la escuela, su madre le preguntó si conocía a The Beatles. Tras ver la película Help!, Wolfhard pasó el resto del día reproduciendo la canción homónima en el iPod de su madre, estableciendo así una relación duradera con la música británica.

Un fan versátil y sus elecciones en fiestas

La versatilidad de Wolfhard como seguidor musical se refleja en las canciones que elige para el karaoke y las celebraciones. El actor admitió que disfruta especialmente interpretar temas de David Bowie, como “Fame” o “Queen Bitch”, por la energía y el ambiente que transmiten, aunque reconoce que nadie puede igualar la voz de Bowie.

En una ocasión interpretó “Save Me” de Aimee Mann, una elección que, según dijo, no logró entusiasmar al público, aunque fue memorable para él. Cuando busca animar una fiesta, Wolfhard recomienda “Best of My Love” de The Emotions, una canción que considera alegre, con un ritmo perfecto y capaz de atraer a todo tipo de público.

Etapas de obsesión y recuerdos musicales

El actor confiesa que 'Sweet Child O’ Mine' marcó su etapa de admiración por el rock (Créditos: Youtube/Guns N' Roses)

En su etapa de auténtica admiración por el rock, Wolfhard se convirtió en seguidor de Guns N’ Roses. “La primera vez que escuché Sweet Child O’ Mine, me obsesioné completamente, pero ahora no sé si podría volver a escuchar esa canción”, confesó durante la conversación.

Además, mencionó letras que conoce de principio a fin, como las de “Incredibad” de Lonely Island, un disco que su hermano mayor solía poner en el auto y que, gracias a su contenido irreverente, le resultaba especialmente divertido en la infancia.

De oyente a protagonista en la música

La relación de Wolfhard con la música va mucho más allá de la simple escucha. Participó en proyectos musicales, como su aparición en el videoclip de “Guilt Trip” de Pup, donde representó a una versión joven del cantante en una banda ficticia.

Esta experiencia, definida por Wolfhard como su primer acercamiento a un videoclip, supuso también su entrada en la escena alternativa y el descubrimiento de sonidos más potentes.

Wolfhard pasa de oyente a protagonista en la música con proyectos y bandas propias (REUTERS/Jeenah Moon)

Actualmente, junto a su banda, versiona “Another Girl, Another Planet” de The Only Ones, una de sus canciones favoritas para tocar. Entre los temas que considera más emotivos destaca “Belinda Says” de Alvvays, una de las pocas canciones que logra emocionarlo hasta las lágrimas.

Una anécdota familiar y su legado musical

En el ámbito familiar, Wolfhard compartió con The Guardian la broma interna con su padre sobre la canción ideal para su funeral. Aunque no está seguro de quererlo realmente, mencionó “Half Gate” de Grizzly Bear como ese tema especial que, entre risas y complicidad, quedó reservado para ese momento hipotético.

La conexión profunda de Wolfhard con la música no solo marca su carrera, sino que también revela la intensidad y autenticidad de su vínculo como fan y artista.