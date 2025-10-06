Regina Hall enfrenta los estereotipos de Hollywood con humor: “No estoy envejeciendo, la iluminación es la que empeora”

La intérprete compartió su experiencia en el rodaje de 'One Battle After Another' junto a Leonardo DiCaprio (Warner Bros.)

“No estoy envejeciendo, la iluminación es la que empeora”, comentó Regina Hall, desarmando con humor uno de los grandes tabúes de Hollywood: el paso del tiempo y la presión social sobre la imagen. Invitada al pódcast Good Hang, conducido por Amy Poehler, la actriz de 54 años compartió su visión sobre el envejecimiento, la autoaceptación y la experiencia de rodar junto a Leonardo DiCaprio en la nueva película de Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”.

Durante la conversación, Hall abordó sin rodeos la percepción del envejecimiento, especialmente en la industria del entretenimiento. “En mi baño tengo una iluminación fantástica. Ahí soy otra persona. Pero en el coche, con la luz del sol, no tanto. Así que no estoy envejeciendo, es la luz la que empeora”, bromeó.

La actriz relató cómo la iluminación puede transformar la autoimagen y cómo, en ocasiones, un simple probador de tienda puede revelar detalles inesperados, que hasta entonces pasaban desapercibidos. Entre risas, recordó: “Fue en un probador donde descubrí la profundidad de mi celulitis. Grité y pensé: ‘¿Es esto lo que ve mi novio por las noches?’”.

También compartió anécdotas sobre la presión de los exámenes médicos y la falta de empatía en situaciones tan rutinarias como una mamografía. “No hay ni un póster inspirador en la pared, ni música. Solo tú, tus nódulos y el resto del cuerpo expuesto y contorsionado”, describió, subrayando la importancia de mantener el sentido del humor ante las incomodidades cotidianas.

En el pódcast "Good Hang", Regina Hall explicó cómo desafía los estereotipos de Hollywood con humor y autenticidad sobre el envejecimiento (Good Hang)

Actitud y valores en el trabajo actoral

La actriz, que en su juventud consideró la vida religiosa y estudió periodismo antes de dedicarse a la interpretación, explicó en Good Hang que su actitud ante el trabajo se basa en el optimismo y el respeto por el esfuerzo colectivo. “Para mí es importante llegar con entusiasmo y aportar algo al ambiente de trabajo”, afirmó.

El episodio también permitió a Hall reflexionar sobre su carrera, marcada por la versatilidad y la capacidad de alternar entre la comedia más desenfadada y los papeles dramáticos. Tras el éxito de “Scary Movie”, la actriz enfrentó el estereotipo de ser encasillada en la comedia, pero con el tiempo ha demostrado su rango en producciones como “Support the Girls” y, ahora, en “One Battle After Another”.

La actriz destaca la importancia de la autoaceptación y el sentido del humor ante la presión social (REUTERS)

Experiencia en el rodaje de “One Battle After Another”

Sobre su reciente experiencia en el set de la película de Paul Thomas Anderson, Hall relató con ironía su trabajo junto a Leonardo DiCaprio. “El tema con Leo es que no tiene mucha experiencia, es muy verde... tuve que decirle varias veces dónde estaba la cámara”, bromeó, dejando claro el tono humorístico de la anécdota. Además añadió: “Una vez que superamos eso, fue genial. Es un tipo encantador”.

La intérprete también elogió el trabajo de Anderson y la oportunidad de formar parte de un elenco tan destacado. “Paul Thomas Anderson es increíble, es mi director favorito”, confesó en el pódcast. Sumado a esto, valoró la libertad creativa y el reto de abordar un papel diferente a los que había interpretado anteriormente, reafirmando su interés por proyectos que le permitan explorar nuevas facetas.

El trabajo con Paul Thomas Anderson representa un nuevo reto y libertad creativa para Regina Hall, en la producción compartida con Teyana Taylor y Leonardo DiCaprio (REUTERS)

Preferencias profesionales y crecimiento en la industria

A lo largo de la entrevista en Good Hang, repasó los desafíos de su trayectoria, desde los inicios en comerciales hasta su consolidación en el cine y la televisión. Recordó cómo, luego del ascenso internacional con “Scary Movie”, muchos la veían solo como actriz de comedia, pero con el tiempo ha logrado alternar entre grandes producciones y cine independiente, eligiendo papeles que le permitan crecer y desafiarse.

La conversación dejó patente la capacidad de ella para abordar temas complejos con una mezcla de humor, autocrítica y autenticidad. Su visión relajada sobre el envejecimiento y su disposición a reírse de sí misma la han convertido en una figura admirada tanto por sus colegas como por el público.

En diálogo con Amy Poehler, repasaron cómo la carrera de Hall muestra su capacidad para romper estereotipos y elegir papeles desafiantes (Good Hang)

El recorrido de Regina Hall, como artista capaz de transitar con naturalidad entre la comedia y el drama, se refleja en su trabajo más reciente y en su actitud ante los cambios y desafíos profesionales.

Tal como ha demostrado en “Support the Girls” y actualmente con “One Battle After Another”, su mayor fortaleza reside en esa versatilidad que le permite brillar en cualquier registro, consolidando su lugar como una de las intérpretes más completas de su generación.