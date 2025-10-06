Entretenimiento

Britney Spears se lesiona la rodilla tras caer en escaleras y preocupa su entorno

La cantante vuelve a generar inquietud entre sus allegados tras mostrarse vendada en redes sociales

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
La cantante compartió en Instagram
La cantante compartió en Instagram imágenes donde muestra vendas en la rodilla tras caer en las escaleras en casa de una amiga (Instagram/@britneyspears/Europa Press)

Britney Spears reveló que resultó herida al caer por las escaleras en la casa de una amiga.

La artista compartió detalles sobre el accidente en un video publicado el sábado en su cuenta de Instagram, donde aparece bailando y posando en una habitación poco iluminada.

“Psss, me caí por las escaleras en la casa de mi amiga... fue horrible”, escribió. En el video, la cantante de 43 años muestra la pierna y la rodilla derechas envueltas con vendas, además de algunas en las manos.

“Ahora se me sale a veces, no estoy segura si está rota pero por ahora está encajada. ¡Gracias Dios!”, agregó en el mensaje.

En la grabación, Spears mantiene una expresión serena, se acerca a la cámara y gesticula en señal de oración al ritmo de la canción “Lost Without U” de Robin Thicke.

En el video publicado, Spears
En el video publicado, Spears agradeció no haber sufrido una lesión más grave y destacó el apoyo que recibe de sus seguidores y familia (Instagram/@britneyspears)

Al inicio del texto que acompaña el video, hace mención a sus hijos, Sean Preston y Jayden James. “Mis chicos tuvieron que irse y volver a Maui”, expresó, en referencia a los jóvenes de 19 y 18 años.

Y agregó: “Así es como me expreso y rezo a través del arte... padre nuestro que estás en el cielo... No busco preocupación ni lástima, solo quiero ser una buena mujer y mejorar... y tengo un apoyo maravilloso, ¡así que que tengan un día brillante!”.

En los últimos años, la cantante ha mantenido una presencia constante en redes sociales al compartir videos de bailes y mensajes dirigidos a sus seguidores.

Algunos fans celebran sus publicaciones, mientras que otros expresan preocupación por su bienestar.

Desde el anuncio en 2019 de la cancelación indefinida de su residencia en Las Vegas y su internación en una clínica psiquiátrica poco después, la estrella pop optó por comunicarse principalmente a través de internet.

En redes sociales, Spears asegura
En redes sociales, Spears asegura sentirse bien y disfruta la libertad recuperada tras el fin de su tutela legal en 2021 (Instagram/britneyspears)

En 2021, Britney Spears aludió a las críticas sobre sus videos de baile, que son habituales dentro de su contenido de redes sociales.

“Para quienes eligen criticar mis videos de baile... miren, no voy a subirme a ningún escenario pronto mientras mi papá controle lo que uso, digo, hago o pienso”, compartió en referencia a su padre Jamie Spears, quien estuvo a cargo de su tutela hasta ese año.

La intérprete de “Toxic” no es ajena a las lesiones. En 2004 sufrió una lesión en la rodilla que la obligó a suspender una serie de shows y que provocó una pausa en una carrera marcada por intensas giras y complejas coreografías.

“Ir y venir es todo lo que he conocido desde los 15 años. Es asombroso lo que los asesores te pueden exigir, aunque signifique tomar a una joven ingenua y ponerla en todas las portadas...”, indicó por ese entonces.

Y completó su mensaje señalando que quería “disfrutar todas las cosas simples que me perdí los últimos años por trabajar demasiado”.

La estrella pop sufrió una
La estrella pop sufrió una lesión similar en 2004 que la obligó a suspender presentaciones, marcando otro episodio complicado en su carrera (Foto Chris Pizzello/Invision/AP)

La preocupación por cómo vive Britney Spears

La vida personal de Britney Spears enfrenta nuevos cuestionamientos tras la finalización de su tutela legal en 2021. Allegados describen una situación en el hogar marcada por el desorden y la falta de higiene.

“Britney está teniendo un episodio ahora mismo, y vamos a ver cómo lo enfrenta como lo ha hecho durante años”, afirmó una fuente citada por el Daily Mail.

El entorno mantiene un nivel constante de preocupación. “No está bien en absoluto. Su casa es un desastre. No limpia los desechos de los perros, no hay nadie que limpie diariamente y simplemente no está funcionando como lo haría un adulto”, detalló un familiar.

Según el tabloide británico, amigos y familiares reconocen este patrón y descartan la posibilidad de una intervención por temor a reacciones negativas por parte de los seguidores de la artista.

La dinámica se repite desde el fin de la tutela. Se destaca que “muchos optan por evitar críticas públicas para no perder el vínculo” con la cantante.

La vida doméstica de Britney
La vida doméstica de Britney está marcada por el desorden y la escasa intervención de su entorno, según testimonios (Instagram/britneyspears)

Otros aseguran que para Spears su día a día es totalmente normal. “Ella piensa que está bien. No le preocupa cómo actúa, se siente normal. Es dulce y disfruta mucho ahora de su libertad. No está llorando en casa, hace lo que quiere”, relató otra persona cercana.

Sin embargo, la mayoría expresa temor genuino por su futuro. “No es la Britney que conocemos. Es realmente aterrador”.

Desde 2021, Britney Spears ha compartido imágenes provocadoras, entre ellas bailes con cuchillos y fotografías desnuda, lo que refuerza el clima de incertidumbre en su entorno.

Temas Relacionados

Britney Spears

Últimas Noticias

Chad Powers: la insólita historia real que inspiró la nueva serie protagonizada por Glen Powell

Un experimento inesperado, una identidad secreta y un equipo engañado: el origen real detrás de la serie que reúne a Glen Powell y a los hermanos Manning promete sorpresas dentro y fuera del campo de juego

Chad Powers: la insólita historia

Ringo Starr mantiene vivo el legado de los Beatles y afirmó: “Todas las generaciones nos escuchan”

Desde Los Ángeles, el baterista compartió en una entrevista con Financial Times su visión sobre la música de la banda, su vigencia junto a Paul McCartney y su incursión en el arte visual

Ringo Starr mantiene vivo el

La canción que los Rolling Stones decidieron dejar de tocar en vivo: “Nunca pareció encajar realmente en un show”

Compuesta como un homenaje a Angela Davis, únicamente tuvo su aparición ante el público en un recital de 1972

La canción que los Rolling

Rod Stewart celebra su plenitud a los 80 años y confiesa: “Lo he hecho todo”

El legendario músico británico repasa su carrera sin arrepentimientos y asegura que no le quedan sueños por cumplir, aunque la pasión por la música y los escenarios sigue tan viva como siempre

Rod Stewart celebra su plenitud

“We Are the World fue una alianza que marcó mi vida”: Lionel Richie rememoró su trabajo con Michael Jackson

El reconocido artista estadounidense destaca en una entrevista con The Guardian la relevancia personal y social de la canción, además del vínculo especial que compartió con el rey del pop

“We Are the World fue
ÚLTIMAS NOTICIAS
Yogur con hormigas: cómo es

Yogur con hormigas: cómo es la exótica receta que recrearon científicos y que une tradición con alta cocina

Capturaron en Misiones a un prófugo brasileño acusado por femicidio y sicariato

La tasa de informalidad entre los asalariados marcó su nivel más alto en 17 años

Habló la influencer que denunció el violento ataque de un vecino en Palermo: “Es el resurgimiento del antisemitismo”

Rogelio Frigerio: “La amenaza de volver atrás está latente”

INFOBAE AMÉRICA
El gobierno de Brasil aconsejó

El gobierno de Brasil aconsejó no beber alcohol y cayó 50% el consumo en los bares tras las masivas intoxicaciones

Científicos desarrollan una herramienta para anticipar y evitar la formación de socavones

Caipirinha y otras bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil: hay dos muertes y 200 casos bajo investigación

Murió Jilly Cooper, bestseller británica de novelas de romance erótico

Saltaron en paracaídas pero el dispositivo falló: el instructor murió por la brutal caída y otro hombre quedó atrapado en un árbol

TELESHOW
El viaje íntimo de Celeste

El viaje íntimo de Celeste Cid junto a Santiago Korovsky a Croacia: regreso a sus raíces en un paisaje de ensueño

Wanda Nara y Martín Migueles ya no ocultan su amor: la primera foto del brazo en un shopping de Nordelta

Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos en Europa: entre teatros, desfiles y noches de amor en Madrid

Entre lágrimas, Mirtha Legrand recordó a su hermano José el día que hubiera cumplido 100 años: “Para vos”

Matías Bagnato habló del documental que protagoniza sobre la masacre de su familia: “Volví a reír de otra forma”