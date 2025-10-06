Britney Spears se lesiona la rodilla tras caer en escaleras y preocupa su entorno

La cantante compartió en Instagram imágenes donde muestra vendas en la rodilla tras caer en las escaleras en casa de una amiga (Instagram/@britneyspears/Europa Press)

Britney Spears reveló que resultó herida al caer por las escaleras en la casa de una amiga.

La artista compartió detalles sobre el accidente en un video publicado el sábado en su cuenta de Instagram, donde aparece bailando y posando en una habitación poco iluminada.

“Psss, me caí por las escaleras en la casa de mi amiga... fue horrible”, escribió. En el video, la cantante de 43 años muestra la pierna y la rodilla derechas envueltas con vendas, además de algunas en las manos.

“Ahora se me sale a veces, no estoy segura si está rota pero por ahora está encajada. ¡Gracias Dios!”, agregó en el mensaje.

En la grabación, Spears mantiene una expresión serena, se acerca a la cámara y gesticula en señal de oración al ritmo de la canción “Lost Without U” de Robin Thicke.

En el video publicado, Spears agradeció no haber sufrido una lesión más grave y destacó el apoyo que recibe de sus seguidores y familia (Instagram/@britneyspears)

Al inicio del texto que acompaña el video, hace mención a sus hijos, Sean Preston y Jayden James. “Mis chicos tuvieron que irse y volver a Maui”, expresó, en referencia a los jóvenes de 19 y 18 años.

Y agregó: “Así es como me expreso y rezo a través del arte... padre nuestro que estás en el cielo... No busco preocupación ni lástima, solo quiero ser una buena mujer y mejorar... y tengo un apoyo maravilloso, ¡así que que tengan un día brillante!”.

En los últimos años, la cantante ha mantenido una presencia constante en redes sociales al compartir videos de bailes y mensajes dirigidos a sus seguidores.

Algunos fans celebran sus publicaciones, mientras que otros expresan preocupación por su bienestar.

Desde el anuncio en 2019 de la cancelación indefinida de su residencia en Las Vegas y su internación en una clínica psiquiátrica poco después, la estrella pop optó por comunicarse principalmente a través de internet.

En redes sociales, Spears asegura sentirse bien y disfruta la libertad recuperada tras el fin de su tutela legal en 2021 (Instagram/britneyspears)

En 2021, Britney Spears aludió a las críticas sobre sus videos de baile, que son habituales dentro de su contenido de redes sociales.

“Para quienes eligen criticar mis videos de baile... miren, no voy a subirme a ningún escenario pronto mientras mi papá controle lo que uso, digo, hago o pienso”, compartió en referencia a su padre Jamie Spears, quien estuvo a cargo de su tutela hasta ese año.

La intérprete de “Toxic” no es ajena a las lesiones. En 2004 sufrió una lesión en la rodilla que la obligó a suspender una serie de shows y que provocó una pausa en una carrera marcada por intensas giras y complejas coreografías.

“Ir y venir es todo lo que he conocido desde los 15 años. Es asombroso lo que los asesores te pueden exigir, aunque signifique tomar a una joven ingenua y ponerla en todas las portadas...”, indicó por ese entonces.

Y completó su mensaje señalando que quería “disfrutar todas las cosas simples que me perdí los últimos años por trabajar demasiado”.

La estrella pop sufrió una lesión similar en 2004 que la obligó a suspender presentaciones, marcando otro episodio complicado en su carrera (Foto Chris Pizzello/Invision/AP)

La preocupación por cómo vive Britney Spears

La vida personal de Britney Spears enfrenta nuevos cuestionamientos tras la finalización de su tutela legal en 2021. Allegados describen una situación en el hogar marcada por el desorden y la falta de higiene.

“Britney está teniendo un episodio ahora mismo, y vamos a ver cómo lo enfrenta como lo ha hecho durante años”, afirmó una fuente citada por el Daily Mail.

El entorno mantiene un nivel constante de preocupación. “No está bien en absoluto. Su casa es un desastre. No limpia los desechos de los perros, no hay nadie que limpie diariamente y simplemente no está funcionando como lo haría un adulto”, detalló un familiar.

Según el tabloide británico, amigos y familiares reconocen este patrón y descartan la posibilidad de una intervención por temor a reacciones negativas por parte de los seguidores de la artista.

La dinámica se repite desde el fin de la tutela. Se destaca que “muchos optan por evitar críticas públicas para no perder el vínculo” con la cantante.

La vida doméstica de Britney está marcada por el desorden y la escasa intervención de su entorno, según testimonios (Instagram/britneyspears)

Otros aseguran que para Spears su día a día es totalmente normal. “Ella piensa que está bien. No le preocupa cómo actúa, se siente normal. Es dulce y disfruta mucho ahora de su libertad. No está llorando en casa, hace lo que quiere”, relató otra persona cercana.

Sin embargo, la mayoría expresa temor genuino por su futuro. “No es la Britney que conocemos. Es realmente aterrador”.

Desde 2021, Britney Spears ha compartido imágenes provocadoras, entre ellas bailes con cuchillos y fotografías desnuda, lo que refuerza el clima de incertidumbre en su entorno.