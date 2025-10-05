“El genio y los deseos”: ¿en qué series viste antes a los actores del k-drama del momento en Netflix?

(Netflix)

Netflix estrenó el pasado viernes El genio y los deseos, la serie coreana que reúne a Kim Woo-bin y Suzy en una historia de fantasía, romance y comedia.

La plataforma destacó que el drama, escrito por Kim Eun-sook y dirigido por Lee Byeong-heon, presenta a Ka-young (Suzy), una joven psicópata que desencadena una aventura sobrenatural al liberar a un genio interpretado por Woo-bin.

La dupla actoral regresa tras su trabajo conjunto en Uncontrollably Fond. ¿Qué series han protagonizado los actores antes y dónde verlas en streaming?

Esta es la encantadora historia de un genio que despierta mil años después y de Ka‑young, su nueva ama (Netflix)

Dream High (Netflix)

En Dream High, Suzy interpretó a Go Hye Mi, una estudiante de la Escuela de Arte Kirin que aspiraba a convertirse en estrella de la música y el espectáculo.

La serie retrata los desafíos personales, familiares y profesionales que enfrentan varios jóvenes, y marcó el debut actoral de la ex integrante del grupo de k-pop Miss A, consolidándola como rostro prometedor en la industria de los dramas coreanos.

El título es considerado un clásico del k-drama juvenil, además de haber funcionado como plataforma de lanzamiento para otras figuras de la música y la televisión.

Go Hye Mi, interpretada por Suzy, intenta cumplir su sueño de ser estrella del espectáculo en la exigente Escuela de Arte Kirin (Netflix)

¡Doona! (Netflix)

¡Doona! mostró a Suzy en el papel de Lee Doo-na, exvocalista de un grupo idol que se retira abruptamente tras una crisis.

El personaje decide mudarse a las afueras del mundo del espectáculo y encuentra una nueva rutina entre universitarios y jóvenes anónimos, donde establece un vínculo que la obliga a confrontar su pasado.

Suzy da vida a Lee Doo-na, exintegrante de una banda idol que busca un nuevo comienzo lejos de los escenarios (Netflix)

Start-Up (Netflix)

En Start-Up, Suzy encarnó a Seo Dal-mi, una joven con aspiraciones empresariales que pretende construir su propio camino en el sector tecnológico, al estilo de emprendedores globales. Compartió elenco con estrellas como Kim Seon-ho, Kang Han-na y Nam Joo-hyuk.

Seo Dal-mi, el personaje de Suzy, enfrenta desafíos en el competitivo mundo de las empresas tecnológicas de Corea (Netflix)

Vagabond (Netflix)

Vagabond situó a Suzy en el papel de Go Hae-ri, agente encubierta involucrada en una profunda conspiración tras un accidente aéreo. Junto a Lee Seung-gi, su personaje enfrenta fuerzas poderosas para esclarecer las causas del siniestro en el que murió un familiar.

La serie combinó acción, investigación y relaciones personales complicadas, y fue destacada por Netflix como uno de los thrillers más vistos a nivel internacional ese año.

En este thriller de acción, Suzy encarna a una agente encubierta inmersa en una conspiración tras un accidente aéreo (Netflix)

Anna (Prime Video)

En Anna, Suzy exploró un registro más oscuro al abordar el suspense psicológico. Su personaje, Lee Yu-mi, pierde su identidad y comienza a vivir bajo una nueva apariencia tras construir una vida basada en la mentira. El guion llevó a la actriz a un terreno de secretos, engaños y lucha por la supervivencia personal.

Lee Yu-mi, interpretada por Suzy, construye una identidad falsa en un relato de suspense psicológico y engaño (Prime Video)

Uncontrollably Fond (Viki)

Uncontrollably Fond marcó en 2016 la primera colaboración protagónica entre Kim Woo-bin y Suzy. En la ficción, él encarnó a Shin Joon-young, estrella del entretenimiento que enfrenta una enfermedad terminal, mientras que ella dio vida a Noh Eul, una documentalista enfrentada a un amor pasado.

El drama reúne a Kim Woo-bin y Suzy como una pareja separada por circunstancias trágicas y reencuentros inesperados (Viki)

Herederos (HBO Max)

Kim Woo-bin participó en Herederos, historia centrada en un grupo de estudiantes privilegiados. Su personaje, Choi Young-do, representa la complejidad y presión en los entornos competitivos y familiares de la élite surcoreana.

El reparto incluyó a Lee Min Ho y Park Shin Hye, y el drama sigue siendo referente del género escolar en Corea del Sur.

Kim Woo-bin destaca como Choi Young-do en una trama que explora la rivalidad y los conflictos en una escuela de élite (Vick)

Nuestro horizonte azul (Netflix)

Nuestro horizonte azul presentó a Kim Woo-bin como parte de un elenco coral en la isla de Jeju. La trama entrelaza historias de personas comunes que enfrentan dilemas de familia, amistad y amor.

En esta serie, personas comunes enfrentan retos diarios y relaciones profundas en Jeju (Netflix)

Black Knight (Netflix)

En Black Knight, Kim Woo-bin encabezó una historia futurista de acción donde la contaminación ha reducido la población a solo 1%. Su personaje, 5-8, es uno de los repartidores de élite encargados de mantener a la sociedad en funcionamiento.

Estrenada en 2022, esta serie consistió en la primera producción del actor tras superar satisfactoriamente el tratamiento contra el cáncer de nasofaringe, enfermedad de la que fue diagnosticado en 2017.

En un mundo futurista, Woo-bin interpreta a un repartidor de élite encargado de sobrevivir y proteger a los pocos humanos restantes (Netflix)