Def Leppard recibe su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood: Jon Bon Jovi será el presentador

Def Leppard recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 9 de octubre REUTERS/Mike Segar

El Paseo de la Fama de Hollywood sumará a Def Leppard como uno de sus nuevos integrantes el próximo 9 de octubre. La banda británica, reconocida a nivel mundial, celebrará la instalación de su estrella en una ceremonia organizada en la célebre avenida californiana. El evento contará con la presencia de Jon Bon Jovi, quien rendirá homenaje al grupo con un discurso, y de Bruce Resnikoff, presidente de Universal Music. El conductor de la ceremonia, Bob Buchmann de SiriusXM, también participará como presentador.

De acuerdo a la información difundida por la organización a cargo del Paseo de la Fama, la banda formada por Joe Elliott, Phil Collen, Rick Savage, Vivian Campbell y Rick Allen se incorporará al selecto grupo de músicos que cuentan con este reconocimiento, entre los que se incluyen artistas como Green Day, homenajeados este mismo año. Según la Cámara de Comercio de Hollywood, responsable del prestigioso paseo, solo un grupo reducido de personalidades del espectáculo recibe la distinción cada ciclo.

Las cifras respaldan la trayectoria de Def Leppard. Con una venta acumulada de más de 110 millones de discos en el mundo y extensas giras internacionales, el grupo mantiene una presencia permanente en la escena musical. Según declaraciones emitidas por Def Leppard: “Es un honor compartir que el 9 de octubre recibiremos una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por cortesía de la Cámara de Comercio de Hollywood. Nada de esto sería posible sin vosotros. Gracias”.

En testimonios recodigos por Mariskal Rock, Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, subrayó el significado de esta inclusión en un comunicado oficial. De acuerdo a Martínez: “La Cámara de Comercio de Hollywood se enorgullece de dar la bienvenida a Def Leppard al Paseo de la Fama de Hollywood. Def Leppard se ganó un lugar permanente no solo en la historia de la música, sino ahora también en una de las aceras más famosas del mundo”.

La distinción reconoce la trayectoria de Def Leppard, con más de 110 millones de discos vendidos REUTERS/Eduardo Munoz

El reconocimiento a la banda británica coincide con una fase activa en su carrera. De acuerdo a Mariskal Rock, Def Leppard se prepara para una nueva gira europea, que podría contemplar futuras presentaciones en diferentes países. Además, está previsto para noviembre el lanzamiento de “Diamond Star Heroes Live From Sheffield”, el nuevo álbum en vivo grabado durante el concierto especial realizado en Sheffield, ciudad natal de la banda, durante 2023.

Def Leppard se formó en Inglaterra a finales de los años 70 y alcanzó fama mundial en la década siguiente, estableciéndose como una de las bandas de rock más influyentes del género. De acuerdo a información de Universal Music, álbumes emblemáticos como “Pyromania” e “Hysteria” impulsaron el éxito global del grupo y generaron una base de seguidores sólida. Actualmente, la banda sostiene un legado construido a través de producciones discográficas, presentaciones en vivo y reconocimiento crítico.

El Paseo de la Fama de Hollywood, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos, simboliza uno de los mayores reconocimientos en la industria del espectáculo. La selección de sus homenajeados se basa en logros artísticos y contribuciones a la cultura popular. De acuerdo a la Cámara de Comercio de Hollywood, la tradición implica una ceremonia pública en la que colegas, amigos y figuras destacadas del ámbito artístico participan en la entrega de la estrella.

Previo a Def Leppard, otras figuras del rock recibieron también este reconocimiento, lo que consolida la tradición del paseo como un espacio donde la historia de la música y el entretenimiento se cruzan de forma notoria. El público podrá asistir al acto de homenaje, que se realizará bajo estrictos protocolos organizativos y de acceso.

El Paseo de la Fama de Hollywood simboliza uno de los mayores reconocimientos en la industria musical REUTERS/Mike Segar

El evento fortalece el vínculo entre la industria musical y la ciudad de Los Ángeles, sede de numerosos hitos para artistas y oyentes. Según declaraciones de representantes de la Cámara de Comercio, el Paseo de la Fama continúa renovando su relevancia al incluir a nuevas figuras cuyas trayectorias dejaron una huella en la cultura contemporánea.

Mientras avanza el calendario hacia la fecha señalada, el entorno de Def Leppard mantiene la expectativa. El lanzamiento programado del material en vivo y las presentaciones anunciadas forman parte de un año intenso para los integrantes del grupo, cuya influencia atraviesa generaciones y estilos musicales.

Las expectativas por la ceremonia han generado repercusión entre seguidores y medios del entretenimiento. El anuncio oficial de la colocación de la estrella, unido a los lanzamientos previstos y la actividad de la banda, configura un año relevante para Def Leppard y para los aficionados a la música rock. La ceremonia promete un encuentro de figuras emblemáticas, con discursos, tributos y la realización de un reconocimiento que integra historia, arte y permanencia.