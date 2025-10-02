Jennifer López sorprende al mostrarse sin maquillaje y hablar de su transformación tras el divorcio

REUTERS/Ronda Churchill/Instagram/Jennifer Lopez

Jennifer López sorprendió a sus seguidores al mostrar una faceta poco común de sí misma: su rostro sin maquillaje. La cantante y actriz, de 56 años, compartió un video en sus redes sociales en el que apareció aplicando productos de su propia línea de belleza, JLo Beauty, al tiempo que habló sobre los retos personales y profesionales que ha enfrentado en el último año.

Una promoción íntima para JLo Beauty

El miércoles, la artista acudió a su cuenta de Instagram para publicar un video en el que se dejó ver con el rostro al natural, sin el característico glamour que suele acompañar sus apariciones públicas. López mostró parte de su rutina de cuidado facial mientras bailaba y cantaba su más reciente tema, Birthday, lanzado el pasado julio para celebrar su cumpleaños número 56.

En el clip, la intérprete de On the Floor lució un look sencillo con una camiseta blanca sin mangas y el cabello suelto en ondas desordenadas. Durante el proceso, aplicó loción facial y crema para los ojos, productos insignia de su línea JLo Beauty, con los que ha buscado posicionarse en la industria del cuidado de la piel.

La cantante mostró su rostro al natural en un video de Instagram donde aplicó productos de su línea JLo Beauty. (Jennifer López/Instagram)

Además, escribió sobre el video un mensaje con tono optimista: “Todos los días son mi cumpleaños”, subrayando la visión positiva con la que está encarando esta nueva etapa de su vida.

Una vida entre proyectos y cambios personales

La estrella atraviesa un momento crucial en lo personal y lo profesional. Tras finalizar en enero de este año su divorcio de Ben Affleck, López ha mantenido una agenda llena de compromisos. Actualmente se encuentra promocionando la película Kiss of the Spider Woman (El beso de la mujer araña), cinta coproducida por Affleck, que tuvo su estreno en el Festival de Cine de Sundance y llegará a las salas el 10 de octubre.

En paralelo, López prepara su residencia en Las Vegas, que iniciará en diciembre en The Colosseum del Caesars Palace, y celebra el éxito de su gira mundial Up All Night: Live in 2025, su primera en seis años.

La multifacética artista ha reconocido que este año ha sido uno de los más importantes de su vida: entre la música, el cine y el negocio de la belleza, también ha debido enfrentar los retos de su separación matrimonial.

La intérprete celebró su cumpleaños 56 lanzando su canción Birthday durante su gira mundial Up All Night Live in 2025. (Jennifer López/Instagram)

El divorcio, un punto de inflexión

En una entrevista reciente con CBS News Sunday Morning, López confesó que su divorcio la llevó a vivir un “momento difícil” que coincidió con el rodaje de Kiss of the Spider Woman. Sin embargo, destacó que ese proceso también la hizo crecer: “Fue lo mejor que me ha pasado en la vida”, aseguró.

La cantante reconoció que atravesó una etapa de dolor, pero encontró refugio en su trabajo: “Cada momento en el set era tan feliz, y luego, en casa, no fue tan bien”. Esa dualidad, explicó, la ayudó a valorar más lo que tenía y a descubrir una nueva versión de sí misma.

“Soy una persona diferente ahora que hace un año y medio”, señaló, agregando que este verano pudo disfrutar de lo que considera “el mejor de su vida”.

Reconocimiento a Affleck pese a la ruptura

A pesar de la separación, López habló con respeto sobre la contribución de su exmarido en el proyecto cinematográfico. “La película no se habría hecho sin él y Artist Equity”, afirmó, aludiendo a la productora de Affleck. La actriz recordó que fue él quien apoyó la financiación de la cinta, lo que le permitió cumplir uno de sus mayores sueños profesionales.

La artista presentó parte de su rutina de cuidado facial con crema para ojos y loción de su marca JLo Beauty. (Jennifer López/Instagram)

“Siempre le daré crédito por eso”, dijo López, recordando que le confesó a Affleck que este papel era para el que había nacido.