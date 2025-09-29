Desde Shakira hasta Jennifer Lopez: las celebridades reaccionaron al anuncio de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Jennifer Lopez y Shakira reaccionaron a la noticia de que Bad Bunny realizará el show de medio tiempo en el Super Bowl LX. (Créditos: REUTERS. Instagram/Bad Bunny. REUTERS)

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha sido confirmado como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La noticia fue anunciada oficialmente por la NFL durante el partido entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers este 28 de septiembre, a través de un video publicado en sus redes sociales.

Entre las primeras en felicitarlo se encuentra Jennifer Lopez, quien co-protagonizó el inolvidable show de medio tiempo del Super Bowl en 2020 junto a Shakira.

Jennifer Lopez felicitó a Bad Bunny por ser el próximo en presentarse en el Super Bowl. (X/Jennifer Lopez)

Lopez compartió en redes sociales una imagen junto a Bad Bunny, ambos vestidos con atuendos plateados frente a una bandera de Puerto Rico, acompañada por un mensaje lleno de emoción: “¡Ahora te toca a ti! ¡Vamos, bori gang!”.

El impacto del anuncio trascendió rápidamente la esfera latina. Artistas de distintos géneros se sumaron a la celebración.

El cantante y rapero Jelly Roll comentó: “¡De Wrestlemania al Super Bowl — nos inspiras a todos! Con mucho cariño”, haciendo referencia al sorprendente paso de Bad Bunny por el mundo de la lucha libre.

Por su parte, Shakira también celebró el anuncio, reposteando la noticia con un mensaje en inglés y español: “¡Bienvenido de nuevo al escenario del Super Bowl! ¡Aquí va mi gente latina!”.

Shakira mostró su emoción por la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. (Instagram/Shakira)

Asimismo, el productor Diplo bromeó: “¿Me puedes poner en la lista de invitados?”, dejando claro que nadie quiere perderse lo que promete ser un espectáculo legendario.

Cabe recordar que este será el segundo show de medio tiempo del Super Bowl en el que Bad Bunny participa. En 2020, hizo una aparición sorpresa durante la actuación de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV, interpretando su éxito “I Like It” junto a J Balvin.

Su participación en el espectáculo de 2026 marca un hito en la historia del evento, ya que es la primera vez que un artista latinoamericano lidera el show en solitario.

Bad Bunny se convertirá en el primer artista latinoamericano en encabezar un Super Bowl. (Instagram/Bad Bunny)

“Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”, dijo Bad Bunny en un comunicado.

Además, se espera que el show esté lleno de sorpresas. Aunque no se han confirmado invitados especiales, las colaboraciones pasadas de Bad Bunny con artistas como J Balvin, Rosalía, Drake y Cardi B dejan abierta la posibilidad de un espectáculo lleno de estrellas y fusiones inesperadas.

Cabe destacar que recientemente Bad Bunny generó controversia al anunciar que no realizaría presentaciones en Estados Unidos debido a la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

Bad Bunny afirmó que ya no daría presentaciones en Estados Unidos. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP)

Bad Bunny expresó su temor de que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pudiera tomar medidas contra personas que asistieran a sus conciertos en territorio estadounidense, una declaración que provocó un debate sobre la seguridad de los artistas y la política migratoria en el país.

Incluso, en junio de este año, el puertorriqueño afirmó en una entrevista que para su gira 2025-2026 no incluirá a Estados Unidos. “Es innecesario”, dijo y añadió que los fans de este país ya han tenido suficientes oportunidades para verlo en vivo durante los últimos seis años.