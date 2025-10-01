Keith Urban y Nicole Kidman: la crisis que casi destruye su matrimonio cuando solo tenían cuatro meses de casados

Keith Urban confeso que estuvo a punto de separarse de Nicole Kidman alinicio de su matrimonio. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Un año antes de anunciar su separación definitiva, Keith Urban ya había hablado públicamente de la etapa más oscura de su matrimonio con Nicole Kidman.

Durante un emotivo discurso en la gala del AFI Life Achievement Award en abril de 2024, el cantante de country reveló que sus problemas de adicciones casi destruyen su relación apenas cuatro meses después de haberse casado.

“Mis adicciones… que realmente no había tratado, hicieron que nuestro matrimonio estallara en pedazos. Llevaba cuatro meses de matrimonio y estuve en rehabilitación tres meses.”, confesó.

Keith Urban recordó que estuvo en rehabilitación los primeros meses de su matrimonio con Nicole Kidman. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

El artista, hoy de 57 años, relató que en ese momento tuvo que ingresar a rehabilitación por tres meses, sin saber si su vida en pareja tendría futuro.

Por si fuera poco, el intérprete de “Somebody Like You” no dudó en reconocer que la fortaleza de la actriz fue determinante para que la relación sobreviviera en aquel momento.

“No tenía ni idea de lo que nos iba a pasar. Si quieres ver lo que significa el amor en acción, inténtalo en esas circunstancias. Nic superó todas las voces negativas, incluso algunas propias, y eligió el amor Y aquí estamos esta noche, 18 años después”, dijo.

El discurso fue recibido con un aplauso prolongado y conmovió a la propia Nicole, que había acompañado a su esposo durante casi dos décadas de matrimonio y lo apoyó en su proceso de recuperación.

Keith Urban aseguró que Nicole Kidman se aferró a él por amor, pese a sus adicciones. (REUTERS/Mike Segar)

Cabe recordar que Keith Urban y Nicole Kidman se casaron en junio de 2006 en Sídney, Australia. A lo largo de los años se consolidaron como una de las parejas más queridas de Hollywood, con frecuentes apariciones en alfombras rojas, ceremonias de premios y eventos benéficos.

Juntos tuvieron dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14 años, quienes también asistieron a la gala de 2024 en la que su padre hizo estas revelaciones.

Es así que Urban aprovechó la ocasión para resaltar el papel de Kidman no solo como pareja, sino como madre.

“Nuestras hijas tienen mucha suerte de aprender de ella, y yo me siento igual. Nunca he conocido a alguien con tanta pasión por estar vivo. Ella entiende la importancia de expresar los sentimientos”, afirmó.

Keith Urban afirmó que Nicole Kidman es una excelente madre. (The Grosby Group)

Paradójicamente, un año después de aquel discurso cargado de gratitud, la noticia de la separación del matrimonio sorprendió a sus seguidores. La ruptura se confirmó en septiembre de 2025, casi 20 años después de la boda.

En junio de 2025, su última aparición pública conjunta fue durante un partido del Mundial de Clubes de la FIFA, donde se les vio distantes.

Además, en el aniversario número 19 de su boda, celebrado en junio de 2024, Kidman compartió un tierno mensaje en Instagram, mientras que Urban solo dejó un escueto emoji de corazón en los comentarios, sin publicar nada en su propia cuenta.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que el deterioro de la relación se acentuó tras la muerte de la madre de la estrella de Hollywood, en septiembre de 2024.

Nicole Kidman y Keith Urban se distanciaron desde la muerte de la madre de la actriz. (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

“Es como si cada uno hubiera tomado su propio camino”, dijo un informante a la revista Woman’s Day.

Actualmente, ambas celebridades mantienen agendas profesionales muy demandantes: Keith Urban continúa de gira, mientras Nicole Kidman alterna proyectos de cine con su rol de madre.