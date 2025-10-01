Entretenimiento

Keith Urban y Nicole Kidman: la crisis que casi destruye su matrimonio cuando solo tenían cuatro meses de casados

Un año antes de que la pareja anunciara su divorcio, Urban compartió con pesar el momento más oscuro que vivieron juntos

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Keith Urban confeso que estuvo
Keith Urban confeso que estuvo a punto de separarse de Nicole Kidman alinicio de su matrimonio. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Un año antes de anunciar su separación definitiva, Keith Urban ya había hablado públicamente de la etapa más oscura de su matrimonio con Nicole Kidman.

Durante un emotivo discurso en la gala del AFI Life Achievement Award en abril de 2024, el cantante de country reveló que sus problemas de adicciones casi destruyen su relación apenas cuatro meses después de haberse casado.

“Mis adicciones… que realmente no había tratado, hicieron que nuestro matrimonio estallara en pedazos. Llevaba cuatro meses de matrimonio y estuve en rehabilitación tres meses.”, confesó.

Keith Urban recordó que estuvo
Keith Urban recordó que estuvo en rehabilitación los primeros meses de su matrimonio con Nicole Kidman. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

El artista, hoy de 57 años, relató que en ese momento tuvo que ingresar a rehabilitación por tres meses, sin saber si su vida en pareja tendría futuro.

Por si fuera poco, el intérprete de “Somebody Like You” no dudó en reconocer que la fortaleza de la actriz fue determinante para que la relación sobreviviera en aquel momento.

“No tenía ni idea de lo que nos iba a pasar. Si quieres ver lo que significa el amor en acción, inténtalo en esas circunstancias. Nic superó todas las voces negativas, incluso algunas propias, y eligió el amor Y aquí estamos esta noche, 18 años después”, dijo.

El discurso fue recibido con un aplauso prolongado y conmovió a la propia Nicole, que había acompañado a su esposo durante casi dos décadas de matrimonio y lo apoyó en su proceso de recuperación.

Keith Urban aseguró que Nicole
Keith Urban aseguró que Nicole Kidman se aferró a él por amor, pese a sus adicciones. (REUTERS/Mike Segar)

Cabe recordar que Keith Urban y Nicole Kidman se casaron en junio de 2006 en Sídney, Australia. A lo largo de los años se consolidaron como una de las parejas más queridas de Hollywood, con frecuentes apariciones en alfombras rojas, ceremonias de premios y eventos benéficos.

Juntos tuvieron dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14 años, quienes también asistieron a la gala de 2024 en la que su padre hizo estas revelaciones.

Es así que Urban aprovechó la ocasión para resaltar el papel de Kidman no solo como pareja, sino como madre.

Nuestras hijas tienen mucha suerte de aprender de ella, y yo me siento igual. Nunca he conocido a alguien con tanta pasión por estar vivo. Ella entiende la importancia de expresar los sentimientos”, afirmó.

Keith Urban afirmó que Nicole
Keith Urban afirmó que Nicole Kidman es una excelente madre. (The Grosby Group)

Paradójicamente, un año después de aquel discurso cargado de gratitud, la noticia de la separación del matrimonio sorprendió a sus seguidores. La ruptura se confirmó en septiembre de 2025, casi 20 años después de la boda.

En junio de 2025, su última aparición pública conjunta fue durante un partido del Mundial de Clubes de la FIFA, donde se les vio distantes.

Además, en el aniversario número 19 de su boda, celebrado en junio de 2024, Kidman compartió un tierno mensaje en Instagram, mientras que Urban solo dejó un escueto emoji de corazón en los comentarios, sin publicar nada en su propia cuenta.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que el deterioro de la relación se acentuó tras la muerte de la madre de la estrella de Hollywood, en septiembre de 2024.

Nicole Kidman y Keith Urban
Nicole Kidman y Keith Urban se distanciaron desde la muerte de la madre de la actriz. (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

Es como si cada uno hubiera tomado su propio camino”, dijo un informante a la revista Woman’s Day.

Actualmente, ambas celebridades mantienen agendas profesionales muy demandantes: Keith Urban continúa de gira, mientras Nicole Kidman alterna proyectos de cine con su rol de madre.

Temas Relacionados

Keith UrbanNicole Kidmandivorcioestrellas de Hollywoodproblemas de adicción

Últimas Noticias

Los creadores de “Monster” se sinceran sobre la sentencia de los hermanos Menéndez: “Roza la crueldad”

Ryan Murphy e Ian Brennan aseguraron que su visión sobre Erik y Lyle Menéndez cambió tras producir la serie.

Los creadores de “Monster” se

Marcela Reyes, exesposa de B-King, responde a las acusaciones en su contra tras la muerte del músico: “Soy la más interesada en que se sepa la verdad”

La DJ colombiana aseguró que está dispuesta a colaborar con las autoridades y reconoció sus errores del pasado en la relación con el reguetonero

Marcela Reyes, exesposa de B-King,

Michelle Pfeiffer confiesa que estaba “aterrada” por su debut en ‘Vaselina 2′: “¿Y si el público no me consideraba sexy?"

La actriz explicó que temía a las comparaciones con la primera entrega de la cinta, la cual se convirtió en todo un fenómeno cultural

Michelle Pfeiffer confiesa que estaba

Lionel Richie revela el origen del apodo “Smelly” de Michael Jackson

El libro “Truly” narra cómo la convivencia y los gestos simples definieron la relación entre dos figuras de la música.

Lionel Richie revela el origen

Nicole Kidman pagaría una millonaria compensación a Keith Urban por una sorprendente cláusula prenupcial

La actriz podría pagarle a su futuro exesposo 17 millones de dólares tras casi dos décadas de matrimonio

Nicole Kidman pagaría una millonaria
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco: todos los

Triple femicidio narco: todos los detalles del caso que ya tiene 9 detenidos, entre ellos a “Pequeño J”

Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

Un hombre desbarrancó haciendo trekking, hizo una fogata para que lo encuentren y desató un incendio forestal

Video: así fue el momento de la detención de “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

Multitudinario acto a dos años de la masacre de Hamás en Gaza: el emotivo reclamo de la comunidad judía

INFOBAE AMÉRICA
Descubren 7 nuevas especies de

Descubren 7 nuevas especies de flores silvestres en el suroeste australiano

Científicos descubren el punto débil de bacterias resistentes, un avance que revoluciona la lucha contra infecciones graves

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva fuerza militar para combatir a las pandillas en Haití

Opositores nicaragüenses imploraron a la Justicia de Costa Rica que frene la extradición del disidente Pedro Fernández

Colombia acelera en ventas de motos, crece la preferencia por modelos de bajo cilindraje

TELESHOW
Michael Bublé celebró la deslumbrante

Michael Bublé celebró la deslumbrante aparición de Luisana Lopilato en la pasarela de París: “No podría estar más orgulloso”

El enojo de Vero Lozano por los Martín Fierro a Susana Giménez: “¡Basta! ¡Es un montón!”

Lali Espósito reveló cuántas veces hizo el amor con Pedro Rosemblat durante su viaje por España

La foto de Emilia Mernes con Stella McCartney en el desfile de la diseñadora en París: “Primer fashion week”

Nora Cárpena habló sobre la reconciliación con Mirtha Legrand luego de dos décadas de distanciamiento: “Se terminó”