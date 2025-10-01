Entretenimiento

Glen Powell y el desafío de mantenerse auténtico en Hollywood: “No puedo fingir ser otro solo porque ahora todos miran”

En una entrevista con Jake Shane para su podcast, Glen Powell abrió las puertas de su intimidad y habló sin filtros sobre fama, familia y autenticidad, mostrando el lado más humano detrás de la estrella de Hollywood

Por Fausto Urriste

Glen Powell revela su lado
Glen Powell revela su lado más auténtico en una entrevista en Austin junto a Jake Shane (YouTube: Jake Shane)

Glen Powell sorprendió a Jake Shane en Austin, Texas, en una entrevista donde entretenimiento y honestidad se mezclaron con la intensidad del fútbol, la cultura local y confesiones sobre cómo vive el éxito en Hollywood.

La experiencia, registrada y publicada por Shane en su canal de YouTube, permitió descubrir una faceta inédita del actor y el verdadero espíritu de la ciudad.

“No puedo fingir ser alguien más solo porque ahora todos miran”

La apertura de las puertas de su nueva casa fue el telón de fondo perfecto para una conversación con matices inesperados. Powell, dueño de un humor inconfundible, no dudó en bromear sobre su nuevo “reinado” local: “Jake, aquí todos me conocen. Es como si fuera el alcalde de Austin… pero sin trabajo ni responsabilidades”, comentó entre risas en el inicio del encuentro.

El actor comparte cómo equilibra
El actor comparte cómo equilibra la fama de Hollywood con su vida personal y familiar (YouTube: Jake Shane)

A lo largo del fin de semana, el foco abandonó la solemnidad para instalarse en la autenticidad. “Intento hallar un equilibrio saludable para vivir la experiencia pública sin perder mi vida personal”, confesó Powell, y agregó: “No puedo fingir ser alguien más solo porque ahora todos miran. Si no soy genuino, ¿qué sentido tiene todo esto?

Tradiciones, familia y vulnerabilidad detrás del show

Mucho más allá de la fiesta, el actor reveló la verdadera importancia de las reuniones universitarias y el fútbol en su vida: “Mis padres, mis abuelos… siempre estamos juntos en los partidos. Son la excusa perfecta para unirnos como familia, y nadie se los pierde. Eso no va a cambiar, aunque sume películas o premios”.

Sus recuerdos estudiantiles y las bromas familiares le dieron color al relato. Powell admitió que le gusta sorprenderse como cualquier fanático: “Quizás la gente piensa que lo vi todo, pero nada se compara al rugido del estadio cuando entra el equipo. A veces grito tanto que al día siguiente me quedo afónico. Sigo vibrando como el primer día”.

El detrás de escena de Chad Powers, contado sin filtro

La serie 'Chad Powers', con
La serie 'Chad Powers', con participación de Eli y Peyton Manning, explora la presión y diversión universitaria (REUTERS/Mario Anzuoni)

Chad Powers, que se estrena el 30 de septiembre en Hulu, fue también el pretexto para que Powell compartiera sus motivaciones y dudas: “Siempre soñé con una serie que muestre la diversión y el caos de la universidad, pero también la presión de no fallar”.

Tambien agregó: Queríamos que Chad no fuera solo gracioso, sino real: alguien que se equivoca, que tiene que volver a intentarlo y que no tiene vergüenza en hacerlo público”.

La participación de Eli y Peyton Manning y la colaboración con Michael Waldron enriquecieron el proyecto con una visión propia, pero Powell reconoció: “Hay muchas cosas que improvisamos, porque a veces la vida se vuelve más absurda de lo que imaginás. No podía perder esa frescura”.

La fama sin adornos: entre el reconocimiento y el vértigo

El podcast muestra el lado
El podcast muestra el lado humano de Glen Powell, lejos de la imagen idealizada de Hollywood (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

En la entrevista, Glen Powell abordó sin tapujos cómo afronta el vértigo de la popularidad: “Cuando te reconocen en todos lados, es fácil perder el rumbo. Por eso pongo límites. Si no cuido mi tiempo con mis amigos y mi familia, lo pierdo todo”.

“La gente solo ve la alfombra roja, pero para mí un buen viernes sigue siendo pizza, un partido y charlas hasta tarde”, añadió Powell.

Lejos de vender una imagen ideal, el actor cerró con una reflexión simple, pero potente: “El verdadero éxito no es el número de series ni el de seguidores: es poder mirarte al espejo y estar tranquilo con quién sos y con lo que hacés cada día”.

Powell afirma que el verdadero
Powell afirma que el verdadero éxito es mantenerse fiel a uno mismo, más allá de la fama y los premios (REUTERS/Hollie Adams)

El podcast, de la mano de Glen Powell, dejó en claro que el entretenimiento más atractivo no está en el espectáculo, sino en la posibilidad de ver, sin máscaras, el lado más humano de una estrella.

Powell compartió no solo tradiciones y pasión, sino también inseguridades, aprendizajes y el valor de la autenticidad, mostrando que, al final, la mejor historia siempre es la verdadera.

