Glen Powell sorprende con su radical transformación para la serie “Chad Powers”

Alejado de su imagen de galán, el actor se transforma a través de prótesis faciales y una melena despeinada para dar vida a Russ Holliday

Por Faustino Cuomo

Glen Powell, reconocido por sus papeles en “Top Gun: Maverick” y otras producciones de éxito, aparece irreconocible en la nueva serie de Hulu, “Chad Powers”. Alejado de su imagen de galán, el actor se transforma a través de prótesis faciales y una melena despeinada para dar vida a Russ Holliday. El actor, que recientemente quedó fuera de la competencia para ser el próximo James Bond, asume ahora un desafío muy distinto: conquistar la pantalla desde el anonimato y la comedia física.

Glen Powell transforma por completo
Glen Powell transforma por completo su aspecto para protagonizar la serie “Chad Powers” (foto: REUTERS/Hollie Adams)

El tráiler de la serie muestra a Powell con un aspecto completamente distinto, lo que ha causado revuelo entre sus seguidores y los amantes de la televisión. Su radical cambio es solo una parte de la trama, donde el humor y la autocrítica se combinan para presentar una historia de segundas oportunidades y redención.

De ídolo a leyenda fallida

La narrativa gira en torno a Russ Holliday, una prometedora estrella del fútbol americano universitario cuya carrera se derrumba tras un error fatídico en un partido clave. Todo se desmorona cuando Russ, en pleno campeonato, suelta el balón justo antes de llegar a la zona de anotación, permitiendo que el equipo contrario se lleve la victoria. El error lo convierte en un chivo expiatorio mediático, víctima de bromas, memes virales y hasta disfraces de “Quarterback imbécil” para Halloween.

Ocho años después, la vida de Holliday continúa marcada por ese episodio. Perseguido por la vergüenza y decidido a cambiar la historia, el exjugador emprende un insólito camino para volver al campo de juego.

El cambio físico del actor
El cambio físico del actor para personificar a Chad Powers (foto: Composición fotográfica)

Un regreso lleno de artificios

Para intentar recuperar su dignidad, Russ decide infiltrarse en el mismo equipo que selló su derrota años antes. Para lograrlo, se somete a una transformación estilo Mrs. Doubtfire: peluca desprolija, prótesis minuciosas y una nueva identidad como Chad Powers. Con esta apariencia, intenta pasar desapercibido como un novato cualquiera, mientras mantiene en secreto su verdadera identidad.

El nuevo “Chad” tiene que sortear situaciones insólitas para proteger su disfraz: se niega a quitarse el casco en público por miedo a que la peluca se deslice y evita ducharse en grupo para evitar que las prótesis se despeguen. Sin embargo, su desempeño en la cancha despierta pronto el asombro del equipo y de los entrenadores.

La trama de “Chad Powers”
La trama de “Chad Powers” explora el anonimato y las segundas oportunidades en tono cómico (foto: IMDb/Disney)

Una comedia con mucho corazón

Aunque su comportamiento resulta desconcertante, el talento de Chad Powers no pasa desapercibido para Jake Hudson, el entrenador interpretado por Steve Zahn. El choque de personalidades ofrece momentos cómicos que elevan el ritmo de la serie. En una escena destacada, Hudson le lanza una reprimenda directa: “Chad, la higiene personal es parte de vivir en sociedad”, a lo que el personaje responde, “Sé que te gustaría estar ahí también, coach”. El desconcierto del entrenador añade una capa humorística y humana a la trama.

La serie ha sido cocreada por Glen Powell y Michael Waldron, reconocido por su trabajo en “Loki”, y cuenta con la producción ejecutiva de los hermanos Peyton y Eli Manning, leyendas del fútbol americano, sumando autenticidad y conocimiento deportivo al proyecto.

El estreno de “Chad Powers”
El estreno de “Chad Powers” muestra a Glen Powell encarnando a un antihéroe inolvidable (foto: Captura de pantalla)

Una oda al deporte y a los antihéroes

Chad Powers” no es solo una comedia sobre deporte. Powell la resume como “una carta de amor al fútbol universitario y a las historias de desvalidos en el deporte”. El actor ha declarado que la serie es “hilarante, emocionante, romántica y cinematográfica”, destacando el carisma del elenco y la dinámica de equipo que caracteriza a los ficticios South Georgia Catfish.

Este proyecto también muestra la versatilidad del actor, capaz de transformarse hasta lo irreconocible y de sumergirse en una narrativa que mezcla humor absurdo, deporte y una reflexión sobre segundas oportunidades.

El estreno de “Chad Powers” está programado para el 30 de septiembre en Hulu, con nuevos episodios publicados cada martes.

