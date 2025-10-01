George Clooney asegura que vive una vida normal a pesar de su millonario patrimonio

La pareja Clooney acumula un patrimonio neto estimado en 550 millones de dólares con propiedades en Italia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. REUTERS/Yara Nardi

George Clooney vuelve a estar en el centro de la conversación mediática tras el estreno de su nueva película Jay Kelly en el Festival de Cine de Nueva York. A sus 64 años, el actor ganador del Oscar asegura que, pese a poseer múltiples residencias de lujo y un patrimonio estimado en 500 millones de dólares, lleva una vida “normal” junto a su esposa, la abogada de derechos humanos Amal Clooney, y sus dos hijos.

Una vida millonaria con múltiples propiedades

La pareja Clooney acumula un patrimonio combinado de aproximadamente 550 millones de dólares, resultado de la exitosa carrera de George en Hollywood y el prestigioso trabajo legal de Amal en casos internacionales de derechos humanos. Su portafolio inmobiliario incluye una villa del siglo XVIII en el Lago de Como, Italia; una mansión del siglo XVII en Sonning Eye, Inglaterra; un condominio en Nueva York adquirido por 14,7 millones de dólares; y una finca vinícola en Provenza, Francia, valorada en 8,3 millones.

Pese a esta vida de lujo, George sostiene que sus rutinas cotidianas lo mantienen con los pies en la tierra. “Llevo a mis hijos al colegio todas las mañanas”, dijo durante la alfombra roja, al tiempo que reconoció que vive “mimado”, pero procura ocultar ese estilo de vida a sus gemelos de ocho años, Ella y Alexander.

La familia como refugio

Desde el nacimiento de sus hijos en 2017, George y Amal han optado por mantenerlos fuera del foco público. Nunca han compartido fotos de los menores en redes sociales ni en medios y suelen organizar su agenda profesional para priorizar su vida familiar.

George Clooney declaró que mantiene rutinas cotidianas como llevar a sus gemelos al colegio para preservar la normalidad en su familia. REUTERS/Remo Casilli

Amal Clooney ha señalado en entrevistas que la privacidad es esencial para garantizar el bienestar de los niños: “Hacemos todo lo posible para minimizar cualquier impacto en nuestros hijos. Nunca hemos publicado sus fotos ni nada parecido”, declaró a la revista Glamour.

La pareja celebró recientemente su 11° aniversario de bodas y tanto George como Amal subrayan la importancia de apoyarse mutuamente. Ella recordó cómo su esposo asumió la crianza cuando debía participar en compromisos internacionales, como discursos en el Consejo de Seguridad de la ONU.

El equilibrio entre el glamour y la normalidad

Aunque el matrimonio Clooney está asociado con el glamour de Hollywood y las grandes capitales del mundo, ambos insisten en que lo fundamental es mantener un equilibrio. Para George, eso implica rutinas cotidianas con sus hijos; para Amal, se trata de preservar espacios íntimos donde la familia pueda disfrutar sin presiones externas.

“Me siento increíblemente afortunada de compartir cada día con él”, dijo Amal sobre su esposo. “Valoro mucho la risa y la alegría que me da simplemente estar con ellos”.

El estreno de ‘Jay Kelly’ en Nueva York

La aparición de Clooney en el Festival de Cine de Nueva York se debió al estreno de Jay Kelly, un proyecto de Netflix que llegará a cines selectos el 14 de noviembre antes de su lanzamiento en la plataforma el 5 de diciembre. En la cinta, George interpreta a un actor famoso que atraviesa un viaje de autodescubrimiento, enfrentando sus arrepentimientos y glorias pasadas.

El actor confesó sentirse afortunado de no compartir los mismos conflictos de su personaje. “Lo atribuyo al hecho de que me hice famoso mucho más tarde en la vida, y eso me permitió mantenerme más equilibrado”, expresó Clooney. “El éxito tiene más que ver con la suerte que con el talento”.

En la película comparte créditos con Adam Sandler, quien interpreta al mánager del protagonista, y con Laura Dern, en el papel de su publicista. Sandler asistió al estreno con su esposa e hijas, mientras que Clooney acudió acompañado de Amal, quien lució un vestido de Oscar de la Renta.

El actor de 64 años presentó su nueva película Jay Kelly durante el Festival de Cine de Nueva York acompañado de su esposa Amal Clooney. REUTERS/Remo Casilli

Clooney y su visión sobre la fama

A lo largo de su carrera, George Clooney ha manifestado su intención de mantener cierta distancia con el exceso de Hollywood. Reconoce que la fama temprana puede generar una percepción distorsionada del éxito y destaca la importancia de la humildad. “Cuando eres joven y tienes éxito, piensas que eres un genio; cuando creces, entiendes que la suerte jugó un papel importante”, comentó en el evento.

El actor también señaló que su personaje en Jay Kelly le permitió reflexionar sobre el precio de la fama y el arrepentimiento, aunque remarcó que personalmente no vive con esos fantasmas.

