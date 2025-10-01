“Estar en el estudio es mi corazón”, Mariah Carey presenta el disco que marca su regreso

Mariah Carey regresa con nuevo álbum y reafirma su versatilidad artística

Mariah Carey vuelve al centro de la escena musical con el lanzamiento de Here For It All, su primer disco de estudio en siete años. Para la cantante, este nuevo álbum es mucho más que un regreso; simboliza una etapa de reinvención y confianza en su proceso creativo.

Durante una entrevista exclusiva con Elle, Carey detalló cómo las sesiones de grabación se transformaron en un espacio de libertad, alejado de todo cálculo comercial.

“Empecé a hacer algunos discos y luego tenía tres, después cuatro. Seguí escribiendo y grabando diferentes canciones. Decidí que, ahora que tenemos cinco nuevos sencillos, hagámoslos todos”, explicó la artista.

La cantante equilibra su carrera musical con la crianza de sus hijos gemelos (REUTERS/Brendan Mcdermid)

El resultado es un proyecto construido a partir de la experimentación, donde destaca una balada homónima que entrelaza su clásico estilo vocal con la potencia del góspel.

Carey, que ya transitó varias décadas en la industria, explora aquí nuevos sonidos y colaboraciones, permitiéndose arriesgar y sumar matices diferentes en cada tema. De este modo, reafirma que, más allá del éxito, su prioridad está puesta en el arte real y en la conexión con su propia voz.

Familia y crianza fuera del foco

Lejos de los focos, Carey profundiza su rol como madre de Monroe y Moroccan, sus hijos gemelos de 14 años. Ambos compartieron escenario con ella durante su tradicional espectáculo navideño en la última temporada, pero este año eligieron no acompañarla en Las Vegas.

La artista prioriza la autenticidad y la conexión personal en su música (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ese intercambio familiar —incluida una videollamada en la que Carey trató de convencer a Monroe, que lucía una camiseta de Olivia Rodrigo— refleja la naturalidad y el vínculo genuino que la artista sostiene en la intimidad.

Para Carey, el equilibrio entre la música y la maternidad no responde a fórmulas, sino a decisiones cotidianas y sensibilidad, una faceta que rara vez es expuesta bajo los reflectores.

Más allá de los premios: distancia y humildad

El regreso discográfico de Carey se da en un contexto de nuevos homenajes. Este verano obtuvo el Ultimate Icon Award de BET y, en septiembre, recibió el Video Vanguard Award de MTV, que reconoce su larga trayectoria.

Ariana Grande destacó la influencia de Carey en la cultura pop durante la ceremonia de MTV (REUTERS/Brendan Mcdermid)

La pasión por la música sigue intacta. “Estar en el estudio es mi corazón”, afirmó Carey a Elle. Su presente está definido por la honestidad artística, el valor del hogar y la decisión de mantenerse siempre fiel a sí misma.

Ariana Grande, encargada de presentarla en la ceremonia de MTV, resumió su influencia con la frase: “La razón por la que tantas de nosotras cantamos”, síntesis de una huella profunda en la cultura pop. Sin embargo, Carey toma distancia frente al rótulo de “icono” que suelen asignarle: “No creo que lo sea. Todos me dicen que lo soy, pero no lo sé”, confesó.

Su respuesta, lejos de una falsa modestia, abre un espacio de reflexión sobre el propio camino y la dificultad de asimilar la magnitud de un legado mientras sigue activo.

Versatilidad, honestidad y mirada crítica

Mariah Carey explora nuevos géneros y reafirma su autenticidad en su último disco (REUTERS/Mario Anzuoni)

El disco incluye canciones como Sugar Sweet, grabada con Kehlani y Shenseea, en la que Carey despliega una veta pop delicada, y Type Dangerous, donde muestra un tono más desenfadado y directo.

En este último tema, se detiene en versos como “No conocen el significado de agua ni de jabón”, dejando claro que puede moverse entre géneros y estilos con soltura.

La artista también comentó a Elle que valora los éxitos clásicos, aunque no siempre desea interpretarlos en sus shows. “Estoy muy agradecida por ‘Hero’, pero no siempre quiero cantarla porque la hemos hecho bastante”, comentó, mostrando autenticidad al exponer lo que siente en relación con su repertorio histórico.

La cantante observa con ironía la diversidad de voces en la escena pop actual (AP/Damian Dovarganes)

En cuanto a la escena del pop actual, Carey observa la diversidad de nuevas voces con distancia e ironía: “Algunas de las chicas nuevas, pienso: ‘Eso es interesante’. Y otras, simplemente, ‘Eso es interesante’”. La declaración marca una posición genuina frente al fenómeno de renovaciones y tendencias dentro del ciclo musical.

Con Here For It All, la artista demuestra que su historia aún tiene capítulos cruciales por recorrer y que cada regreso responde más a una necesidad vital que a una exigencia del mercado.