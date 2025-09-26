Entretenimiento

Mariah Carey lanzó “Here For It All” y renueva su influencia en la música pop

En entrevista con GQ, la artista afirmó que el disco fusiona influencias clásicas, fenómenos virales y recuerdos personales, consolidando así su vigencia en la música popular

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Mariah Carey regresa con 'Here
Mariah Carey regresa con 'Here For It All', fusionando influencias clásicas y fenómenos virales en la música pop (Reuters)

Mariah Carey retoma el protagonismo en la música pop y R&B con Here For It All, su primer álbum de estudio tras siete años de silencio. Este regreso consolida su papel como leyenda y evidencia su capacidad para atraer a nuevos públicos sin renunciar al sello personal que ha marcado tres décadas de carrera.

La reciente entrega del premio Video Vanguard en los MTV VMAs, donde Ariana Grande la describió como “la razón por la que muchos de nosotros cantamos”, subraya el respeto institucional y cultural que rodea a Carey en esta etapa, según reportó GQ.

A lo largo de los años, la artista estadounidense ha forjado un legado difícil de igualar: más de 320 millones de discos vendidos, 19 sencillos número uno en las listas y 97 semanas en el primer puesto.

Más allá de los logros numéricos, Carey ha dejado huella como compositora, productora y arquitecta de un sonido propio, que ha servido de referencia a figuras como Beyoncé, Drake o la misma Ariana Grande. Como subraya GQ, la intérprete evitó adaptarse a modas efímeras y consolidó una identidad musical genuina, capaz de resonar en distintas generaciones.

El nuevo álbum de Mariah
El nuevo álbum de Mariah Carey refleja homenajes personales y colaboraciones con figuras como Anderson.Paak y The Clark Sisters

Inspiración y proceso creativo en “Here For It All”

Here For It All surge en un contexto personal complejo para la artista: es el primer álbum que publica tras la muerte de su madre y su hermana, ambas fallecidas el mismo día un año atrás. Este trasfondo se traduce en un disco emocional, cargado de homenajes a sus raíces, según mencionó en entrevista con GQ.

Carey explora desde la energía del hip-hop en Mi, donde proclama: “En otra liga de esas mujeres... no podrías caminar un kilómetro en mis zapatos”, hasta la vulnerabilidad de baladas como Nothing is Impossible, reflejando profundas inquietudes personales.

Además, el álbum recorre influencias que van desde el soul clásico —como en el guiño a Gladys Knight en In Your Feelings— hasta el soft rock de los años 70, reversionando My Love de Wings y colaborando con The Clark Sisters en el tema gospel Jesus I Do.

El álbum 'Here For It All' nace tras la pérdida de la madre y la hermana de la artista

El proceso creativo fue profundamente personal y minucioso. Daniel Moore, director musical y coautor, relata que Carey inicia sus composiciones con melodías acompañadas por el piano, basándose en letras que toma de su diario personal. “Son pensamientos reales y lo que siente en ese instante”, puntualizó Moore.

El disco nació en las sesiones de The Butterfly Lounge durante la pandemia, en un entorno de total libertad creativa, sin ataduras de formato ni duración. Dev Hynes (Blood Orange), otro de los colaboradores, resalta la habilidad y seguridad de Carey en el estudio: “Me dijo: ‘Soy una rata de estudio. Vivo en el estudio. Desde los 20 años, es donde prospero’”. Hynes destaca además que la cantante rara vez explica su proceso, confiando plenamente en sus instintos y decisiones.

Colaboraciones destacadas y aporte a la cultura pop

Las colaboraciones en Here For It All aportan diversidad y realzan la identidad del álbum. En Play This Song y In Your Feelings destaca la participación de Anderson.Paak, mientras The Clark Sisters acompañan en el tema gospel Jesus I Do, sumando un matiz espiritual. Mariah Carey relata que la química en el estudio surgió de forma natural, inspirada por la admiración de su hijo por Silk Sonic.

El impacto de Mariah Carey
El impacto de Mariah Carey se renueva en plataformas como TikTok, conectando con nuevas generaciones de oyentes (Reuters)

Según Jermaine Dupri, productor de larga trayectoria con Carey, las elecciones de colaboración obedecen a una visión clara: “Ella sabe exactamente qué quiere lograr”. Además, Dupri subraya que Carey fue pionera en fusionar pop y hip-hop, un aporte clave a la evolución del género conocido como “hip-pop”.

La vigencia de la artista no depende solo de sus nuevos lanzamientos. Muchas de sus canciones han cobrado nueva vida al viralizarse en plataformas como TikTok, sumando públicos de distintas edades. El caso de It’s A Wrap, editada en 2009, ejemplifica cómo su catálogo conecta con nuevas audiencias sin necesidad de seguir tendencias pasajeras. Para Dupri, la autenticidad es la clave: Carey se mantiene fiel a sí misma y al sonido que la define, valorizando la influencia de su entorno familiar y los recuerdos personales ligados a canciones de su historia.

En tiempos recientes, Carey participó en remixes con distintos artistas y fue mencionada en películas actuales, manteniendo un lazo activo con la cultura pop. Ante fenómenos como la inteligencia artificial aplicada a versiones vocales, la cantante expresa interés y precaución, cuestionando la autenticidad de las imitaciones digitales que circulan con su nombre.

La autenticidad y la innovación
La autenticidad y la innovación marcan el regreso de Mariah Carey a la escena musical internacional (Reuters)

Un legado que evoluciona y permanece

A pesar de su trascendencia, Mariah Carey aún no ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un dato que contrasta con el reconocimiento de la industria y el público. Sin embargo, su legado se encuentra más vigente que nunca: dialoga con la música contemporánea y sigue inspirando a nuevas generaciones. Como señala GQ, Carey es sinónimo de autenticidad y capacidad de transformación, manteniendo siempre la pasión y el amor por el arte en el centro de su carrera.

Temas Relacionados

Mariah CareyHere For It AllMúsica popR&BAriana GrandeSalón de la Fama del Rock and RollTikTokNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

‘House of Guinness’: la verdadera historia detrás de la nueva serie de Netflix que está causando furor

La producción de ocho episodios muestra cómo los herederos de Guinness lidiaron con la enorme responsabilidad de mantener y expandir el imperio familiar.

‘House of Guinness’: la verdadera

Liam Hemsworth confesó que tuvo que cerrar sus redes sociales tras reemplazar a Henry Cavill en ‘The Witcher’: “Hubo bastante ruido”

El actor australiano asumirá el icónico rol de Geralt en la cuarta temporada de la serie de Netflix.

Liam Hemsworth confesó que tuvo

El inesperado precio que Matthew McConaughey pagó por la fama y cómo reinventó su éxito

Tras conquistar Hollywood, el actor texano reveló cómo la comodidad y el reconocimiento lo llevaron a una crisis personal. Su decisión de romper con todo, buscar nuevos desafíos y reencontrar el sentido cambió para siempre su carrera y su vida personal

El inesperado precio que Matthew

Final de ‘Bon appétit, majestad’: horarios y fecha de estreno de los últimos capítulos del aclamado k-drama en Netflix

Conspiración, romance y decisiones cruciales. La serie coreana protagonizada por Yoona y Lee Chae-min llega a su fin

Final de ‘Bon appétit, majestad’:

Subastan una icónica foto de David Bowie por una cifra millonaria

La portada del álbum “Aladdin Sane” será rematada el próximo 22 de octubre y podría convertirse en la imagen más valiosa en la historia del rock

Subastan una icónica foto de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un nuevo tratamiento para el

Un nuevo tratamiento para el cáncer de colon metastásico está disponible en Argentina

Los vaivenes del dólar reanimaron la venta de autos 0 km en septiembre: cuánto crecen los patentamientos este mes

El cerebro ajusta su atención como un zoom, según un estudio

Para qué sirve mezclar cáscara de banana con vinagre

Elecciones 2025: cómo pueden votar los argentinos en el exterior en los comicios del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Elecciones 2025: cómo pueden votar

Elecciones 2025: cómo pueden votar los argentinos en el exterior en los comicios del 26 de octubre

Cómo afectan los nuevos aranceles de Estados Unidos a la India, la “farmacia del mundo”: USD 10.500 millones anuales

Por qué Netanyahu llevaba un código QR en un pin durante su intervención en la ONU

Brecha salarial: los hombres cobran un 27% más que las mujeres en Uruguay

“¿Quién asesinó estadounidenses y europeos a sangre fría?“: los mapas y el ”multiple choice” de Netanyahu en la ONU

TELESHOW
La explicación de Cecilia Milone

La explicación de Cecilia Milone luego de su noche de furia con la prensa: “El alma también merece un respeto”

Un abrazo que tendrá que esperar: postergaron la vigilia por Thiago Medina en el hospital de Moreno

La reflexión de Juana Viale después de competir en el Ironman de San Pablo: “Miedo, adrenalina y una certeza”

Juli Poggio invitó a sus seguidores a pedir por la salud de Thiago Medina: “No estás solo”

Pampita sorprendió al describir la personalidad de Anita, su hija con Roberto García Moritán